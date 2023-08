Ese muchachito llamado Juan Inirio

Mucho me hubiera gustado esperar hasta leer la prometida segunda parte de su carta abierta al expresidente Leonel Fernández. Pero no me pude aguantar; por diferentes motivos. El primero de ellos porque considero que ese joven, que tiene justo la edad de mis nietos, luce muy atrevido externando criterios tan concluyentes sobre un ciudadano que ya fue presidente del país durante doce años y que espera volver, como volvió el general MacArthur.

Cuando se hacen comparaciones históricas, hay que cuidar las apariencias, porque si bien es cierto que MacArthur tuvo que ceder el mando en las islas Filipinas -escenario oriental de la Gran Guerra- por conveniencia estratégica del Alto Mando, Fernández aceptó ceder a Danilo Medina la candidatura del PLD en 2016, “porque no había de otra”, como dice la gente, aunque, le sobraban intenciones de seguir a caballo y cabalgar hasta que le construyeran su estatua ecuestre en el mas allá.

Pero bueno, de lo que quiero hablar es de la “frescura” del muchachito ese, que le hizo un “traje a la medida” al héroe de Villa Juana y necesitó solamente 1250 palabritas del idioma castellano.

Esa simpleza de este novato de la comunicación “me avergüenza”, y hablando en nombre de algunos envejecientes como yo y como mis dilectos amigos Miguelito Espaillat y Carlos McCoy -entre otros que no estoy autorizado a mencionar- tengo que “enmendarle” la plana al tal Juan Inirio ese, que me recordó a otros “jóvenes desbocados y trascendidos” que mas o menos, a la misma edad que él, dijeron, hicieron o cometieron, barbaridades de envergadura similar.

Beethoven, por ejemplo tenía 30 años cuando escribió su primera sinfonía; Steve Jobs a penas tenía 31 años cuando fundó Apple; con 3años, ya Galileo Galilei enseñaba astronomía en la Universidad de Padua, una de las mas antiguas del mundo; Donald Trump, para cuando cumplía los 32, era una figura cimera en la Organización Trump; Alejandro Magno no pudo alcanzar los 33 años, y sin embargo, la historia no puede ser contada sin pronunciar su nombre; y finalmente -solo para hacer un alto en esta madeja sin fin- quiero hacer dos anotaciones mas: (1) nos cuenta Platón en su célebre Apología de Sócrates, que treinta y tantos años tendría el Maestro cuando nos regaló su enigmática frase de: “Yo solo sé que nada sé”; y (2) el Divino Rabit de Galilea, justo cumplía los 33 -eso dicen- cuando los judíos lo clavaron en la cruz.

Como pueden ustedes notar -y sé muy bien que la comparación no se puede admitir- Juan Inirio tiene la misma edad que ese grupo de jóvenes, señalados en el párrafo anterior tenía, cuando alcanzaron la notoriedad.

Sin embargo, lo que hace inaceptable el artículo del muchacho éste es, que lo que él dice es lo mismo que pensamos toda una generación de viejos cobardes y, que no nos atrevimos a decir en el momento de los hechos. Mas bien, o nos hicimos los sordos y, consecuentemente los mudos; o nos dedicamos a buscar el lado amable del discursito ese de la dichosa “conceptualización” que, en el fondo sabíamos que es y será todo un blof.

Es decir, que la edad de Juan Inirio y del heredero imperial Omar I, es la edad de las definiciones y debíamos darle algún crédito a este atrevido muchacho, que hoy nos recuerda los silencios cómplices que hemos propiciado.

De Omar, paradójicamente, no espero mucho, excepto que no se vuelva a disparar con la frasecita esa de que: “al Padre solo se llega a través del hijo”, no porque sea falso sino, porque con los asuntos de valor de los creyentes, nunca se juega; aunque uno viva en una gallera.

Dejando de lado el sarcasmo, que no es propio de los viejos, no voy a comentar mas nada de esta carta dirigida al ilustre expresidente Fernández. El escenario. Hay que reconocerlo, es para mis nietos y comparsa, encarnados en este intrépido muchacho que estruja en la cara los pecados cometidos. Claro, espero por la segunda parte de tu misiva.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

https://almomento.net/carta- abierta-a-leonel-fernandez-1- de-2/