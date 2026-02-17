Escuelas públicas de Nueva York cierran por receso invernal

NUEVA YORK.- El esperado receso de mitad de invierno ya comenzó para los estudiantes de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, quienes no asistirán a clases durante toda la semana del lunes 16 al viernes 20 de febrero.

Las actividades académicas se reanudarán el lunes 23 de febrero, según el calendario oficial del sistema escolar.

El cierre escolar incluye el Día de los Presidentes, lo que permite que los estudiantes disfruten de nueve días consecutivos libres, contando los dos fines de semana.

Este descanso marca el último receso prolongado antes de las vacaciones de primavera, programadas para principios de abril.

Las autoridades educativas indicaron que el receso de mitad de invierno forma parte del calendario anual diseñado por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, el cual contempla cerca de dos docenas de días sin clases a lo largo del ciclo escolar.

¿Qué otros días libres restan en el calendario?

Tras el receso de febrero, el siguiente día sin clases para los estudiantes será el viernes 30 de marzo, con motivo de Eid al-Fitr. Posteriormente, el receso de primavera se llevará a cabo del 2 al 10 de abril, ofreciendo la última semana larga de descanso antes del cierre del año escolar.

El último día de clases para los estudiantes de escuelas públicas está programado para el viernes 26 de junio.

Diferencias con las escuelas católicas

A diferencia del sistema público, las escuelas católicas administradas por la Arquidiócesis de Nueva York no cuentan con receso de mitad de invierno. En su calendario, sólo se otorga libre el Día de los Presidentes, el lunes 16 de febrero.

El próximo descanso largo para los estudiantes de escuelas católicas será durante Semana Santa, a partir del Jueves Santo, 2 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril, lo que representa 11 días consecutivos sin clases. El final más temprano posible del año escolar para este sistema es el 18 de junio.