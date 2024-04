¿Es la vida una incertidumbre?

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

El ser humano en muchas ocasiones emite ideas que no responden a la verdad, como es en el caso de la vida. Ella es tan real que no admite dudas, del presente ni del futuro. Se puede saber toda la verdad, o casi toda la verdad, sobre cualesquier cosas que el hombre cuestione en búsqueda de la verdad. Ella es exacta, pero para una mente imperfecta, se ve como inexacta. De ahí que, existen tantas diversas opiniones en relación a ella.

El origen de la vida no es cuestión de opinión, por obligación ella es el resultado de una causa Superior, que dio al traste con ella. Si existe una mente inteligente, entonces la vida proviene de esa mente inteligente, pues ella misma tiene inteligencia, de la cual ha sido dotada. Sin duda, que Dios, máxima expresión de la vida, es el causante de ella. Dios tiene vida en sí mismo: «Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo» Jn. 5:26.

La vida humana tiene un principio y un final en la tierra, de acuerdo a la materia, sin embargo, la vida, como existencia es eterna. El ser humano no deja de existir, y no hablamos de un campo especulativo, sino de pruebas irrefutables, como es el caso de Jesucristo y de su promesa de vida eterna a sus seguidores y a la vez de condenación eterna a los incrédulos. Esta realidad, es inherente en el ser humano.

Las religiones paganas, ajenas al cristianismo, dejan sentada la idea del más allá. Esto es evidente, por las formas en que sepultaban a sus muertos, o de las promesas en la otra vida. También se evidencia, en los códigos de vida inventados para controlar la conducta humana, o en las reacciones de las divinidades, quienes castigaban o bendecían a sus adeptos. Muchas culturas fueron y son pruebas de esa inherencia de la vida en el ser.

Entonces, ¿es la vida una incertidumbre? Imposible, pues ella nos dice de donde viene y hacía donde va. Viene de un Creador, cuyo objeto es su glorificación. Por tal motivo, cada paso que damos debe ser dado sabiendo hacía dónde nos conduce. Por eso Jesucristo dijo: «Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan» Mt. 7;13, 14.

En ningún aspecto hay incertidumbre en la vida, pues sabemos que nuestro futuro mediato e inmediato es resultado de nuestro pasado y de nuestro presente. De ahí que, lo que «sembramos es lo que cosechamos». Un joven no quiso estudiar una carrera universitaria, porque quería sembrar yuca en el campo; resultado de su vida un agricultor, nunca un experto de la NASA.

Si usted quiere tener una vida hermosa, debe refrenar su lengua cuando habla, pues el hombre es «dueño de lo que calla, y esclavo de lo que dice». No haga mal a nadie, para que no le devuelvan con la misma moneda, y asegúrese de que está siempre haciendo lo que es correcto y lo bueno para los demás. Buenas acciones, generan buenos resultados.

La vida es como el agua cristalina, no esconde nada, todo lo da a conocer. Ella es como el fuego purificador, de las conductas equivocadas; o es como el día que descubre lo que había en la oscuridad de la noche. Aún más, ella no perdona nada, si se le maltrata, ella se cobra con creces. Lo importante es que usted sabe, lo que ha de recibir de ella; Ah, y no hace distinción de personas.

Por tanto, no demos golpes al aíre, o a ciegas, pensemos con cordura antes de actuar. La vida y la existencia es lo mismo, sólo que el fin hace la diferencia. Vida es gozo, satisfacción, felicidad en la existencia. Mientras que existencia sin los valores antes señalados es muerte. De ahí. la razón de Cristo venir a traer vida, vida eterna, para librarnos de la condenación eterna.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.