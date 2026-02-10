Es de La Romana joven abrió el show Bad Bunny en Super Bowl

Alexander Mercedes

SANTO DOMINGO.- El joven que dio apertura al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny la noche del domingo, es de nacionalidad dominicana y oriundo de la provincia La Romana.

“¡Qué rico es ser latino! ¡Hoy se bebe!”, expresó Alexander Mercedes desde un cañaveral, mientras sostenía una guitarra para dar paso al intro de la canción Tití Me Preguntó del Conejo Malo.

Agradecido

A través de un video publicado en sus redes sociales, el joven de 23 años agradeció las muestras de apoyo recibidas y manifestó su emoción por la experiencia vivida.

“Quiero darle las gracias a Dios, porque de tantas personas que hay en el mundo me escogieron a mí para estar ahí. Gracias a Bad Bunny por la oportunidad, mil gracias, Benito, y a la agencia de casting, especialmente a Patricia, por escogerme”, expresó.

Agregó que lo ocurrido ha sido “una cosa de Dios” y que nunca imaginó formar parte, aunque fuera indirectamente, de un evento como el Super Bowl.

“Fue un video de cinco segundos, pero esos cinco segundos van a cambiar mi vida para bien”, afirmó.

Video grabado en San Pedro de Macorís

Durante una entrevista en el programa radial La Plaza Radio Show, transmitido por Clave 95.9 FM, Mercedes reveló que el video fue grabado en un cañaveral ubicado en la provincia San Pedro de Macorís.

Relató que fue contactado de manera espontánea por una agencia de casting, luego de que lo vieran en una publicación relacionada con la tercera edición de Dominican Got Talent. Indicó que nunca realizó un casting formal y que todo ocurrió de forma rápida.

“Me llamaron hoy y ya mañana, a las 7:00 de la mañana, tenía que estar en el lugar de grabación”, explicó.

No le informaron para quién era el proyecto

Aunque no le informaron inicialmente para quién era el proyecto, sospechó al pedirle que aprendiera en guitarra el intro de Tití Me Preguntó.

Aseguró que se enteró de su aparición mientras el evento estaba al aire.

Mercedes prefirió reservarse si recibió remuneración económica por su participación.

Es cantautor

Actualmente estudia, trabaja y se desempeña como cantautor, realizando en ocasiones presentaciones en bares y fiestas privadas.