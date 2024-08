Error táctico de Abinader: escoger temprano a Leonel como rival (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Por experiencia de Estado, conocimiento de los temas tratados y tener claro su papel como líder de la oposición, llamado a hacer de contrapeso político al accionar del gobierno en la actual coyuntura, no era de extrañar que el expresidente Leonel Fernández se refiriera de manera crítica al discurso de inicio del segundo mandato del presidente Luis Abinader y cuestionara determinados datos y cifras con los que no está de acuerdo.

Sí fue sorpresa el que -no obstante el líder de la Fuerza del Pueblo, de entrada, le expresara al reelecto jefe del Ejecutivo el deseo de “que pueda realizar una obra de gobierno que garantice paz, progreso, prosperidad y bienestar al pueblo dominicano”-, Abinader reaccionara de modo que ha encendido y centrado el debate político entre ellos dos, más temprano de lo aconsejable y de lo conveniente al propio gobierno, lo que podría ser un error táctico, a no ser que fuera algo parecido a un “sin querer, queriendo”, con algún fin ulterior.

En contacto con el presidente, vía teléfono y a propósito de críticas a la renegociación del contrato de AERODOM en su gestión, le sugerimos que no se dejara provocar, que podría proyectar imagen de irritable y no dado a que le llevaran la contraria, a lo que nos respondió: “A mí me gustan las provocaciones”…

En este caso –y dado y reafirmado en una próxima reforma constitucional que no seria candidato a partir del 28–enfrascarse en un debate temprano con quien lidera la oposición del país y tiene tiempo demás para consolidar su proyecto con miras al próximo proceso, incluso arrastrando “aliados” actuales de Luis y el PRM que quedarían disgustados al no ir a un cargo, sería un contrasentido, hasta prueba en contrario.

Primero, porque distrae al jefe del Ejecutivo y al equipo oficial de la tarea fundamental de gobernar para todos y de hacerlo bien, para que su desempeño sea el mejor aval para que el elector le ponga buenas notas en un próximo intento de seguir en el poder. Segundo, la estrategia –o pifia– de las “alturas” de escoger al doctor Fernández como blanco o rival desde ahora le ofrece un servicio gratis al exgobernante, porque reafirma su principalía en el espectro de las candidaturas presidenciales a futuro; sitúa más distante las posibilidades a otras figuras de la propia oposición –en la actualidad en silencio o fuera de juego–, al tiempo que le cierra espacio o le pone las cosas más lejos a quienes dentro del PRM-gobierno aspiraren a suceder al presidente Abinader, entiéndase Guido, David, Carolina o quizá la vice Raquel, no creo que alguien más.

Con la agravante de que al posible aspirante que se quede dos años en un cargo importante para entonces renunciar y emprender una candidatura presidencial, con todo y el endoso del presidente y la “logística” del poder a su favor, pudiera hacérsele tarde para encaminar con éxito una candidatura. Pero esto tiene más elementos y cabos sueltos todavía. Y como aún es temprano, el tiempo y las circunstancias por venir hablarán.

