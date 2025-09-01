ERD detuvo en agosto a 15,625 haitianos indocumentados
SANTO DOMINGO.- El Ejército de República Dominicana detuvo en agosto a 15,625 haitianos indocumentados en operativos cerca de la frontera.
Asimismo, retuvo 247 vehículos utilizados en actividades ilícitas, entre ellos 3 autobuses, 10 camiones, 5 camionetas, 14 automóviles, 14 jeepetas, 10 minibuses y 191 motocicletas.
Dijo que los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el debido proceso de repatriación.
En otros operativos fueron decomisados mercancías introducidas al país de manera ilegal, entre ellas 2,251,385 unidades de cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos.
En ese mismo período fueron puestas a disposición del Ministerio Público 70 personas, 65 por tráfico de indocumentados y 6 por contrabando.
