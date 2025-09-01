ERD detuvo en agosto a 15,625 haitianos indocumentados

SANTO DOMINGO.- El Ejército de República Dominicana detuvo en agosto a 15,625 haitianos indocumentados en operativos cerca de la frontera.

Asimismo, retuvo 247 vehículos utilizados en actividades ilícitas, entre ellos 3 autobuses, 10 camiones, 5 camionetas, 14 automóviles, 14 jeepetas, 10 minibuses y 191 motocicletas.

Dijo que los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el debido proceso de repatriación.

En otros operativos fueron decomisados mercancías introducidas al país de manera ilegal, entre ellas 2,251,385 unidades de cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos.

En ese mismo período fueron puestas a disposición del Ministerio Público 70 personas, 65 por tráfico de indocumentados y 6 por contrabando.

Juan i
Juan i
25 minutos hace

Y cuantos Dejaron Pasar Cobrandoie 17 mil porque mientras mas ( disque Deportan mas hay

0
0
Responder
Manuel dia
Manuel dia
29 minutos hace

! Si lo fueran fusilado fuera mejor haber si acabamos con esa **** plaga ?

0
0
Responder
Nino cueva
Nino cueva
30 minutos hace

¿ PORQUE NO LO FUSILAN A ESOS **** HABER SI SE ACABÁN, ESTOS HAITIANOS DEL DIABLO, TANTO QUE JODEN ?

0
0
Responder
Raudelis
Raudelis
1 hora hace

Casi 16 mil en agosto, pero anunciaron que serian 10 mil a la semana o sea casi 40 mil al mes. O estan quedando muy por debajo de las estimaciones !O no habian TANTOS haitianos como decian!

0
0
Responder
Juan
Juan
2 horas hace

No sé nota los HAiTIANOS están como Pedro por su casa en todos lados sacando la lengua a los DOMINICANOS

0
0
Responder