Epidemiólogo opina en RD se ataca la pandemia de manera inadecuada

Carlos Manuel Félix Cuello

SANTO DOMINGO.- El epidemiológico y salubrista Carlos Manuel Félix Cuello opinó que las autoridades no han sabido manejar la enfermedad de coronavirus y que han centrado sus esfuerzos en una dirección incorrecta.

Félix Cuello, coordinador del Programa Control de Infección del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, sostiene que la estrategia de las autoridades ha sido errática, “pues una pandemia no se maneja dependiendo de cómo se esté comportando ella, sino con métodos de contención para impedir que penetre a la nación y si ya entró, usted tiene que adoptar mecanismos correspondientes para que no se expanda, para poder bloquearla y así entonces no permitir que se inunde el país”.

Para hacer frente a la situación el presidente de la República, Danilo Medina, creó la Comisión de Alto Nivel de Prevención y Control del Coronavirus, la cual está dirigida por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y está integrada por varios organismos sanitarios y de prevención de desastres del país.

“Amén de que lo están manejando una serie de gente que no son los que tienen el conocimiento epidemiológico ni de salud pública, sino clínico, y esto no es un problema de manifestación clínica, sino de manejo epidemiológico de la enfermedad y ese es el gran problema que tenemos en la República Dominicana ”, planteó cuando fue entrevistado por teléfono.

Sostiene que el Gobierno debió convocar a todos los epidemiólogos para escuchar sus puntos de vistas y tratar de aplicar sus sugerencias.

¿Cómo sería la forma correcta, entonces, de enfrentar la enfermedad?

El epidemiólogo dijo que “lo primero que debió hacer el Gobierno, y no lo hizo, fue bloquear la entrada de turistas de los países donde se estaban reportando casos, como China, Italia y España. Pero ya con la pandemia dentro del país, el mecanismo a seguir era y es aplicar una política de búsqueda activa y generalizada de los casos para tratar de paralizar la propagación de la enfermedad”.

En cambio, dice que la política que las autoridades están aplicando es solo atender los casos que clínicamente se presentan e informar sobre ellos, “pero no con una política de paralizar eso”.

Félix Cuello no augura un buen panorama de la enfermedad en el país. “Esta pandemia se va a detener cuando el virus que está circulando infecte a la mayor cantidad de dominicanos sensibles, no porque aquí allá una política de prevención”, acota.

JPM