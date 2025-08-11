Envían a justicia a 640 personas por tráfico de indocumentados
SANTO DOMINGO.- El Ejército de República Dominicana (ERD) en un año a 640 personas por tráfico de indocumentados y 105 por contrabando de mercancía a través de la franja fronteriza.
Informó, asimismo, que entre agosto de 2024 y agosto de 2025 fueron detenidos 140 mil 96 haitianos ilegales mediante operativos en puntos de chequeo, patrullaje fronterizo y puestos de vigilancia en apoyo a la Dirección General de Migración.
Los militares, además, ocuparon 12 millones 898 mil 36 unidades de cigarrillos introducidos al país de manera ilegal, la mayoría marcas Capital y Jalsaimer.
También retuvieron 2 mil 428 vehículos utilizados para el transporte ilegal de personas y mercancías, entre ellos autobuses, camiones, jeepetas, automóviles, camionetas, minibuses, patanas y motocicletas.
jt-am
¿DE DONDE APARECE TANTO DINERO PARA SOBORNAR? SUPUESTAMENTE EN UN PAIS TAN POBRE COMO HAITI
Quiciera creeles, pero no se han visto ningun proceso judicial de cumplimiento de condenas ni cofiscacion vehiculos por las autoridades. Esos son hechos silentes porque despues que los agarran vuelven a lo mismo. Mano dura con esa gente que ignoran el gran dano que les hacen a RD.
20años para cada uno por traiciòn a la patria y si son funcionarios y militares 30…….
mas la confiscacion de todos los vehiculos los pasan a ser parte de la flota de Migracion