Entrenadores baloncesto inician preparación y capacitación RD

Paco Redondo, en el centro, conTeresa Durán y Melvyn López. Figuran, Juan Carlos Medina, Fernando Teruel, Juan Matos y Seleni Sosa.

SANTO DOMINGO.- Los entrenadores dominicanos se aferran a la preparación y capacitación como cultura de desarrollo, con ribetes nacionales e internacionales.

Por tanto, el Colegio Dominicano de Entrenadores de Baloncesto (Codebal) coordina una serie de Clínicas Internacional de Reválida y Actualización., cuatro en total en diferentes localidades y regiones del país, impartido con el técnico español Paco Redondo.

Redondo es integrante del cuerpo técnico, como asistente, de la selección española de baloncesto, y cuenta con amplio historial en los principales eventos deportivos europeos.

Melvyn López, presidente de Codebal, dijo que la clínica inició el miércoles, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el Paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para entrenadores categorías C y D de la Zona Metropolitana (Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo), y San Cristóbal.

En esta primera pata, intervenido como expositor el juez internacional Gerlyn Batista.

Sostuvo que seguirán este sábado 24 de este mes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el salón Tropez, del Hotel Embassy de Santo Domingo, para los entrenadores nacionales categorías A y B, de todo el país.

Por igual, continuarán el domingo 25, en el mismo horario, con los entrenadores categorías C y D de la Región Este, en el Auditórium de la UASD, Hato Mayor del Rey.

Dijo López que la última jornada será el lunes 26, para los entrenadores categorías C y D de toda la Región Norte, en el Auditórium de la Alcaldía de Santiago.

La Clínica Internacional de Reválida y Actualización 2026 cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside Rafael Uribe, y tiene el patrocinio y auspicio del Ministerio de Deportes y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), que dirigen Kelvin Cruz y Alberto Rodríguez, respectivamente.

Así como, BanReservas, la marca deportiva Adidas, la empresa Opal Jeans y la Alcaldía Municipal de Santiago.

Esta actividad se enmarca en el proceso de capacitación técnica, que se realiza entre los meses de enero y febrero, entre los actores del baloncesto nacional, entrenadores y árbitros, que impulsa cada año la Fedombal, por disposición del presidente Rafael Uribe.

of-am