Entregan a Pedro Vergés el Premio Nacional de Literatura

José Luis Corripio, junto a Pedro Vergés y demás ejecutivos de la Fundación Corripio y los jurados.

SANTO DOMINGO.- La Fundación Corripio, y el Ministerio de Cultura de la República Dominicana otorgaron el Premio Nacional de Literatura 2026 al destacado escritor Pedro Vergés, en reconocimiento a su trayectoria literaria de excelencia y a su invaluable aporte a las letras contemporáneas dominicanas.

El galardón le es concedido por la prosa ejemplar que caracteriza su obra, sustentada en un impecable manejo del idioma, así como por su sólida contribución a la literatura nacional a través de obras fundamentales, entre ellas una novela distinguida con dos importantes premios en España.

De igual manera, se reconoce la profundidad y rigor de su labor como investigador literario y ensayista, que han enriquecido el pensamiento crítico y la creación intelectual del país.

Vergés agradeció a los creadores y jurados del premio.

«Agradezco a don José Luis Corripio, y a la Fundación que lleva su nombre, creadora de un premio, cuyo jurado carga sobre sus hombros, la tremenda oportunidad de conseguir que la categoría del elegido esté siempre a la altura, tanto del premio como de la generosa iniciativa. Me satisface saber que así lo han considerado en mi caso. Agradezco, también, al ministro de Cultura y a don José Alcántara Almánzar, y el historiador Carlos Balcácer», dijo.

El reconocimiento consiste en un diploma, emitido y firmado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo Sanz, y por el presidente de la Fundación Corripio, José Luis Corripio Estrada, así como una dotación económica de dos millones de pesos dominicanos.

of-am