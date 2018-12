Entre Rosa Parks y Antonio Marte

La falta de certeras medidas de prevención e institucionalidad del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez y de las autoridades migratorias, ha provocado que el empresario del transporte público Antonio Marte haya incurrido en la metedura de pata de prohibir que sus unidades les den servicio a los haitianos, documentados o no.

La disposición de Marte, considerada arbitraria e ilegal, ha provocado tremendo escándalo que ha repercutido en Nueva York. Emigrantes de diversas comunidades en la metrópoli, ya han comentado que esa actitud es racista y xenofóbica.

Si es cierto lo dicho por Alain Rodríguez sobre que la actitud asumida por el empresario de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), se debe a la detención de varios choferes de sus unidades que traficaban con ilegales haitianos hacia la República Dominicana; éste debió ser más asertivo ante el inconveniente del presunto trasiego.

Tuvo que prever que Marte, que no es un hombre ilustrado pero no pendejo y hábil negociador; tomaría serias y comprometedoras prevenciones al respecto, en defensa de sus intereses.

Aunque con otras motivaciones, el caso podría extrapolarse al del 1955 cuando la activista de los Derechos Humanos, Rosa Parks, se negó a cederle el asiento de un bus a un blanco, resistiéndose a obedecer una disposición discriminatoria contra los negros. En defensa de la actitud de Parks los negros realizaron un boicot contra el transporte público en Montgomery, Estados Unidos, que se prolongó por unos 382 días.

Este caso, de alguna forma, podría compararse con el acto de discriminación emprendido por Antonio Marte, con la única diferencia de que aquél fue por obligar a una persona negra, en un bus, a ceder un asiento a un blanco. El que nos compete es por impedir que los nacionales haitianos aborden los vehículos de CONATRA. Si se analiza bien, nuestro caso es más escandaloso; pero lo penoso es que también ha sido considerado como un acto xenofóbico y discriminatorio contra los haitianos.

Debido a este incidente que ya ha trascendido a nivel internacional, entendemos que el presidente Danilo Medina hizo bien en no ceder a la firma del Pacto Migratorio presentado por la ONU, y no porque el mismo diera paso a la migración haitiana sino porque, si en sus cláusulas se establecen normas internacionales con respecto a la migración, no tenemos la pericia ni la previsión necesaria en esos asuntos; y mucho menos somos tan institucionalizados como para cumplir con los parámetros establecidos en ese acuerdo.

