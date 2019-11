Entidades demandan al estado de Nueva York por polémica ley abortista

Gobernador Andrew Cuomo

NUEVA YORK.- Varias organizaciones provida demandaron al estado de Nueva York por una polémica ley abortista que les impone una serie de limitaciones para contar con personal acorde a sus idearios.

“Ningún gobierno tiene el derecho de decirle a las organizaciones provida o religiosas que tienen la obligación de contratar a alguien que no está de acuerdo con su misión”, afirmó Ken Connelly, consejero senior de Alliance Defending Freedom (ADF), institución que representa a los demandantes en este caso.

El 14 de noviembre el CompassCare, un centro de atención a embarazadas en Rochester, la First Bible Baptist Church en Hilton, y el National Institute of Family and Life Advocates (NIFLA), que tiene 41 centros en Nueva York, demandaron al estado por la ley SB 660, firmada por el gobernador Andrew Cuomo el 8 de noviembre.

La ley prohíbe a los empleadores tener códigos de conducta respecto a los “derechos reproductivos” como la fertilización in vitro o la vasectomía, y los obliga a informar a sus empleados de su “derecho al aborto”.

Un vocero de Cuomo dijo a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– que el gobernador promulgó la ley para asegurar que “los empleadores no puedan discriminar o interferir con las decisiones personales médicas o de salud reproductiva. Nosotros defenderemos vigorosamente la norma y las protecciones que confiere para todos los neoyorquinos”.

La demanda, agregó, “es frívola y francamente ridícula, y esperamos que sea rechazada por la corte”.

Por su parte Conelly explicó que con esta norma el estado de “Nueva York va contra los centros provida y otras instituciones religiosas como escuelas, hospitales e iglesias, al ordenarles que violen sus creencias”.

“Para cumplir su misión, los demandantes contratan empleados que están de acuerdo, se adhieren personalmente y apoyan efectivamente las creencias de estas organizaciones respecto a las decisiones de salud sexual, incluyendo las decisiones vinculadas a la moralidad sexual, el aborto y el uso de anticonceptivos”, señala la demanda de las organizaciones provida.

Esta no es la única ley abortista firmada por Cuomo recientemente. En el aniversario del fallo de Roe vs Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973, el gobernador promulgó la ley SB0 240, según la cual esta práctica se puede realizar en Nueva York durante todo el embarazo.

La ley recibió el apoyo de Planned Parenthood, la mayor proveedora de abortos en Estados Unidos, para “proteger” el acceso de las mujeres a esta práctica.

“El mensaje del gobernador Cuomo para los provida de Nueva York es fuerte y claro. La agenda de Planned Parenthood está por encima de la vida de los no nacidos y cualquiera que no esté de acuerdo será obligado a someterse a la ortodoxia estatal por la fuerza de la ley”, lamentó Connelly.