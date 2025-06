Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

► En NYC hay 5,126,009 votantes; candidatos dominicanos recaudan US$911,727,03. Ver video = https://actualidadneoyorkina.com/?p=7134

►Algo huele mal en Dinamarca: Durante una reunión en el Alto Manhattan, enjundiosos analistas de la política criolla en NY concluyeron: Ni quito ni pongo. Por lo que está sucediendo en el PRM y el 2028 todavía estar lejos, es claro que: «Algo huele mal en Dinamarca». El presidente Luis Abinader se viene reuniendo con los aspirantes presidenciales de la entidad. Hubo un encuentro la semana pasada con todos en su propia casa y almuerzo. Habrá otro en los próximos días en el mismo lugar. Objetivo, diiicen, que el mandatario busca fortalecerse, ser «Ley», «Batuta» y «Constitución», dentro de la organización. El pleito crucial soterrado se viene dando en la organización por la candidatura presidencial para el 2028. Diiicen, sin temor a equivocarse, que la candidata del presidente es Raquel Peña, vice presidenta del país, y la envía con una continuidad excesiva a inaugurar obras del estado a nivel nacional en su representación, a múltiples actos públicos y ante comisiones internacionales. Abinader lo que busca, precisan, es vender al máximo la figura de Peña ante el electorado y los diferentes sectores, porque llegó al PRM en el 2019. Su estructura política será la misma del presidente, de muchos funcionarios y varios de los aspirantes presidenciales. ¡Bueeeno!

►Punta de lanza: Este término se refiere a la vanguardia, posición de avanzada en una actividad o proyecto. Veamos: La seccional del PRM-NY, que dirige Yulín Mateo, propició el pasado fin de semana la conferencia «El País que Construye Luis», a cargo de Deligne Ascención, secretario nacional de Organización del PRM y exministro de Obras Públicas, en la que destacó los avances y transformaciones que vive la RD bajo la gestión del presidente Luis Abinader. El dirigente político expuso los logros en materia de infraestructura, transparencia institucional y recuperación económica, pilares fundamentales del modelo de gobierno de Abinader. La conferencia estuvo «full» de funcionarios y empleados públicos de las 14 instituciones gubernamentales que tiene el Estado dominicano en EUA, para que todos se conviertan en multiplicadores. Objetivo, fortalecer al mandatario ante la crucial y decisiva batalla que él deberá decidir ¿en convención? de quien será su sustituto(a). ¿Habrá imposición o reelección? Preguntan = ¿Por qué la vicepresidenta del PRM-NY, Johanna Miranda (La Beba), ni el director de comunicación, Alejandro Rodríguez (Tontón) asistieron a ninguna de las actividades? ¡Huuumm!

►Por qué hay que fortalecer a Luis: Los todólogos sostienen: Los seguidores del presidente han iniciado su fortalecimiento al extremo de querer «blindarlo», formarle un escudo antimisiles, ante cualquier ataque o decisión por parte del expresidente Hipólito Mejía, si su hija Carolina no es la escogida como la candidata presidencial del PRM-2028. Los misiles del «Guapo de Gurabo» (RS-28 Sarmat-Ruso con 18 mil kilómetros de alcance) no se harán esperar. Hay que recordar que Carolina se resistía a ser de nuevo candidata a la alcaldía para el 2024, porque sus intenciones eran ser la candidata presidencial del PRM. “No quiero volver a la alcaldía, decía una y otra vez en reuniones y encuentros con sus seguidores. Inclusive, su padre, Hipólito Mejía, llegó a proclamar: “La etapa como alcaldesa de Carolina concluyó:

Ver = https://elnuevodiario.com.do/hipolito-mejia-dice-etapa-como-alcaldesa-de-carolina-concluyo/

Al aproximarse las elecciones, Carolina cambió y decidió reelegirse.

Ver = https://acento.com.do/politica/carolina-mejia-inscrita-como-candidata-a-la-alcaldia-del-distrito-nacional-9275746.html

Diiicen que lo hizo por habérsele asegurado la candidatura presidencial para el 2028. «Una cosa es con guitarra y otra con violín», en referencia a que lo que se enuncia como acción al cumplirse difiere muchas veces de lo que puede realizarse, depende de factores y objetivos sujetos a una serie de imponderables. ¡Ay!

►¿Reelección?: Durante la conferencia que dictara Deligne Ascención en El Bronx, el cónsul dominicano en NY, Jesús -Chú- Vásquez, insinuó ante cientos de compañeros la reelección del presidente Abinader. Proclamó: «Están dadas las condiciones por la extraordinaria gestión del presidente Abinader de ganar las elecciones, esta vez con una mayor participación de los dominicanos que creen en la importancia de participar en la vida pública en la RD». Al compañero Deligne se lo dije de manera personal, «este trabajo que usted está haciendo debe llegar más allá del partido, debe llegar a las organizaciones y a la sociedad dominicana para que estén empoderadas de la extraordinaria gestión del gobierno del presidente». «La RD no había tenido un presidente como Abinader y cuando usted ve lo que está pasando en el mundo y se observa la estabilidad en la RD, el crecimiento y su ejemplo en playas extranjeras, nosotros los perremeístas debemos sentirnos orgullosos, y este mensaje hay que llevarlo a la sociedad dominicana (reiteró); que estoy seguro, que igual que nosotros, estará convencida de que estamos ante un gigante de la política nacional, como lo es el presidente Abinader”, finalizó diciendo. Muchos de los asistentes se susurraron al oído: «Eso huele a reelección». Otros expresaban: «Nos vamos con la reelección». ¡Vuelve y vuelve! Video: https://www.youtube.com/watch?v=FaYodpuzHCo

►¿El PRM imitando el PRSC?: Diiicen que Deligne recorrerá al país para ofrecer la conferencia «El País que Construye Luis». Mucha gente considera que Ascención trata de imitar al fenecido doctor Héctor Pérez Reyes, intelectual de fuste, verbo fácil y conceptos sólidos e innovadores, quien (1974-78) dinamizó el PRSC y se hizo sentir a nivel nacional con la conferencia «Balaguer: Un hombre, una idea y una acción». Para connacionales en NYC, el propulsor ahora de la imagen del actual mandatario carece de las cualidades expresivas y conceptuales del fenecido poeta, abogado y escritor reformista. ¡Ay, ay, ay!

►Valoran posición de Cuomo; habla alcalde: Dominicanos residentes en El Bronx manifestaron valorar lo planteado por el ex gobernador de NY, Andrew Cuomo, de que cuando gane las elecciones del próximo 4 de noviembre anularía la orden ejecutiva del alcalde Eric Adams. Los quisqueyanos en El Bronx, lugar donde residen más de 500 mil, y cientos de miles de ellos con derecho al voto en USA, manifestaron valorar su posición a favor de los inmigrantes en NYC. Se comprometió a respetar las leyes de Santuario. En NYC, ICE ha comenzado a arrestar inmigrantes indocumentados en los tribunales federales de inmigración cuando asisten a las audiencias judiciales obligatorias. Cuomo repitió las acusaciones generalizadas de que Adams había «llegado a un acuerdo con Trump», afirmando que había accedido a cooperar con la ofensiva migratoria del presidente a cambio de que el Departamento de Justicia desestimara su caso federal de corrupción. Por su parte, el alcalde Eric Adams declaró la semana pasada: «Ganar las primarias demócratas no asegura automáticamente la alcaldía de NYC». «Pese a la avalancha de descalificaciones que recibe de los precandidatos demócratas, finalmente todo se decantará a su favor”, dijo. ¡Bueeeno!

►Cada día aflora división FP circunscripción 1-USA: Un profesional del área tecnológica de la FP en Queens, confió a «Entérate NY»: Cada día aflora la división en la FP en la circunscripción 1-USA. Recientemente «El León» vino a EUA y dejó las cosas en su lugar. Se reunió con los «leoncitos» de varios estados. En NYC la competencia interna se va a los medios, ya que Carlos Feliz, presidente de la seccional, ahora sacó su propio programa «Más de Polítika» para entrar en competencia con (Proyecciones, de Gregorio Morrobel), quien es el presidente de la FP en el condado de Manhattan. No se pasan, diiicen. En Pensilvania, un tránsfuga que se fue al PRM cuando ganó, pero volvió a la FP y ahora está dando inconvenientes a la dirección política de ese estado. En los chats y hablando con los compañeritos, está llamando a la subversión por las supuestas imposiciones antidemocráticas dentro del partido del «León». El reintegrado se ha declarado enemigo furibundo del presidente de la seccional allí, Daniel La Piedra, un fiel y leal al «León». Nadie le para el coche al reintegrado y a diario sigue atentando contra la unidad partidaria. ¡Bueeeno!

►¡Qué cumpleaños!: El pasado jueves, el Comisionado de Transporte de NYC (DOT), Ydanis Rodríguez, convocó por todo lo alto a seguidores del alcalde Eric Adams, a amigos, comunitarios, oficiales electos, a políticos dominicanos, periodistas y comerciantes, entre otros, para su cumpleaños y fue todo un fiasco. Asistieron como 11 personas, pareció realmente un «velorio de gente pobre». Casi, casi todo queda intacto (whisky, vinos, cervezas, champan y la cena a la carta), en el restaurant «La Casa del Mofongo», en la calle 207 esquina avenida Sherman, en el Alto Manhattan. Alguien vociferó: «Ydanis tiene que revisarme, aunque está obnubilado con el cargo, al tener más de 6 mil empleados y manejar un pre$upue$to de vario$ mile$ de millone$ de dólare$. Otro contestó «Todo lo que sube baja» ¡Ay!

►Hipólito comienza a accionar: El ex presidente Hipólito Mejía, a 3 años de las elecciones, ya comienza accionar y disparar misiles tácticos, de alcances inferiores a 300 km. y se utilizan para atacar objetivos estratégicos en el campo de batalla. Veamos, sus últimos lanzamientos junto a miembros de su equipo: «No nos van a imponer candidatos que no son del partido”. Ver = https://www.facebook.com/watch/?v=2127423844435449

Hipólito: «Carolina le va a dar leña a todos los que se metan en el medio»

Ver = https://z101digital.com/hipolito-mejia-sobre-su-hija-carolina-le-va-a-dar-lena-a-todos-los-que-se-metan-en-el-medio/

“Hipólito moviliza en Dajabón cientos perremeístas en apoyo a su hija”.

Ver = https://n.com.do/2025/06/16/hipolito-moviliza-a-cientos-de-perremeistas-en-apoyo-a-su-hija-en-dajabon/

Hipólito: A la vicepresidenta Raquel Peña que su hija llegó primero a la competencia y que además tiene mejor padrino. Raquel tiene capacidad y formación, delicadeza y lealtad, pero tiene una que tiene más tiempo que ella, con un padrino más fuerte que el que ella pueda tener, Hipólito, papá de Carolina, dijo. Y que Abinader no debe intervenir en el proceso interno. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=UYhGCCjtOzQ Carolina visitó la semana pasada San Fco. de Macorís, y participó en encuentros con la vieja guardia de Hipólito entre los que figuran Hernani Salazar y Julio Ernesto Camilo. Expuso que ha sido garante de la unidad del PRM, mientras que dirigentes que la apoyan advirtieron sobre las supuestas intenciones de “imponer candidatos que no son del partido”. En RD y NY cantan a coro =

https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo&list=RDifS99okCSzo&start_radio=1

►De la Embajada EUA-RD: La Embajada de USA en RD informa que, a partir de ahora, los solicitantes de visas de no inmigrante tipo F (estudiantes-académicos), M (estudiantes vocacionales) y J (intercambio cultural) deberán ajustar la configuración de privacidad de sus redes sociales a “público” como parte del proceso de verificación de identidad. Esta medida busca facilitar las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad del solicitante y su cumplimiento con los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense para dichas visas.

►Un valor dominicano en NY: Coris Borges, de Santiago de los Caballeros, con más de tres décadas en NYC, ex estudiante del Baruch College, luego, dedicada por años a la decoración de interiores a apartamentos, en su aval cientos de ellos decorados en los diferentes condados y estados aledaños (Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania) es una dama educada, humilde, sencilla y orientadora de jóvenes de ambos sexos sobre el buen comportamiento que deben tener ante sus padres y la comunidad. Su actitud en playas extranjera enaltece la bandera tricolor. Casada con el ingeniero eléctrico y profesor del sistema de educación de NY, Fernando Borges, quienes junto a sus hijos Sterlyn y Kelvin, la primera con una maestría en psicología y el segundo en matemáticas aplicadas y economía, son ejemplos a seguir entre sus connacionales. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Coris, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: El verano inició el pasado viernes 20 en USA, a las 9:42 p.m. Además, fue el día solar más largo del año. Es la estación más calurosa. Las cuatro estaciones del año son las que determinan el clima, el ecosistema y las horas de luz del día a lo largo del año.

►Salud: El consumo de marihuana muestra los riesgos para la salud cardiovascular. Un estudio revisó millones de historias clínicas y analizó investigaciones centradas en infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV) y muertes por causas cardíacas entre consumidores y no consumidores de cannabis.

►Servicio comunitario: La Organización HANAC ayuda a personas que han sido víctimas de un crimen en NYC, al ofrecer ayuda legal a personas para que puedan recuperar parte de los artículos robados o gastos derivados del crimen. Presta diferentes tipos de apoyos y ayudas a los neoyorquinos. Servicios de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Oficina ubicada en el 27-40 de la avenida Hoyt, en Astoria-Queens. Pueden llamar al 929-919-3480.

►Sobre el español: Tartufo = Hombre hipócrita y falso.

►Frase: El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Hay llamados «amigos» que es mejor tenerlo a mil kilómetros de distancia, porque la traición es su ADN. Si le sirve el sobrero póngaselo.

►Dólar y Euro hasta este domingo 22: Compra del dólar 58.50 y venta 60.17; Compra euro 66.50 y venta 70.68.

►Combustibles: Del 20 al 27 de junio: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com