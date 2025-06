Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Errar es de humano: Alexander Pope, poeta inglés, uno de los más reconocidos del siglo XVIII, proclamó «Errar es de Humanos» (nadie es perfecto) y no hay que avergonzarse por ello. Esto viene al caso porque la columna pasada cometimos un error que millones de votantes dominicanos conocen. Lectores nuestros en Queens nos escriben: Ni quito ni pongo: Esa columna publicó (2-6-25) y destacó que 68 de 69 miembros que tiene el CC del PLD en la circunscripción 1-USA participaron de un Zoom con Francisco Javier García, precandidato presidencial del PLD, y 66 (95.65%) de ellos manifestaron que apoyan sus aspiraciones. Ver = https://elnuevodiario.com.do/95-65-miembros-cc-circunscripcion-1-usa-apoyan-a-javier-garcia/ El error = «Esta circunscripción es la segunda plaza con mayor votación = 863 mil 784 (10.6%) debió escribirse en todo el exterior . Lo correcto es que la circunscripción 1-USA = 549,553 empadronados (2024), con más votantes que 29 provincias en RD. Ver = https://hoy.com.do/circunscripcion-1-mas-votantes-que-en-29-provincias/ Pope también proclamó «rectificar es de sabios».

►¿PRM en movimiento ante debilidad?: Observadores políticos dominicanos en Queens analizan los movimientos que vienen haciendo y se proponen hacer los altos dirigentes del PRM en el exterior, plaza con 863 mil 784 (10.6%), la segunda en el proceso electoral RD, solo superada por la provincia de Santo Domingo, con 1 millón 649 mil 32 (20.24%). Se preguntan: ¿Los movimientos obedecen a que el perremeísmo está débil en el exterior? Veamos: La semana pasada, la secretaria general Carolina Mejía se reunió en Madrid-España con decenas de «compañeritos», manifestándole que la gestión pública del presidente Abinader está basada en la transparencia, honestidad y el servicio a la ciudadanía. Tony Peña Guaba visitó los estados de Massachusetts y Rhode Island, destacando posiciones más o menos similares promoviéndose y ofreciendo la charla «Vida y Obra del Dr. Peña Gómez», nos informó una fuente. Deligne Ascención, secretario de organización, viene el próximo día 20 a dictar la conferencia en El Bronx «El país que construye Luis», para los compañeros de New York, New Jersey, Pensilvania, las Carolinas, California, Ohio, Long Island, Connecticut, Washington DC y Canadá. El 21 será en Lawrence-Massachusetts para los perremeístas de Boston, Rhode Island y New Hampshire. Una fuente nos informó que el presidente del partido, Ignacio Paliza, también se apresta venir próximamente a NY, porque los organismos del partido (profesional, juventud, mujeres ni de regiones) se reúnen. Diiicen que los altos dirigentes han decidido venir a dar a conocer lo que construye Abinader, porque los dirigentes del exterior solo están pendientes en el «yo» y «yo», opinando y tratando de proyectarse ellos mismos. Por eso, el cónsul Chú Vásquez, aunque paga el local, no lo visita, solo acompaña a los dirigentes que vienen de RD. Diiicen que para el partido pagar el agua, luz, teléfono y mantenimiento del local, los dirigentes en NY tienen que hacer «bingo y fiestecitas», con ventas de meriendas durante la diversión. ¡Uff!

►Lamentos y condenas: Residentes en NYC, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, procedentes del municipio de Villa Riva, provincia Duarte, coinciden en escribirnos. Ni quito ni pongo. «Lamentamos que en el Gobierno del PRM se esté proponiendo quitarle parte de las tradiciones, costumbres, herencia y anhelos a más de 35 mil habitantes de nuestro pueblo Villa Riva, un gran productor de arroz, cacao, plátano, y ganadería, entre otros renglones, que se pasa todo un año trabajando para convertirlo en uno de los municipios más grandes de la región del Cibao, y que hoy en día tiene 8 bancos comerciales para dinamizar la economía. Van 3 años consecutivos que la sindicatura municipal perremeísta, con presupuesto anual de RD$ 43,757,436.08 = https://ayuntamientovillariva.gob.do/ suspende la celebración de las tradicionales Fiestas Patronales de San Antonio de Padua, a afectuarse del 4 al 13 del presente mes. Es el único municipio, entre 15 de ellos y distritos municipales (Bonao, Guerra, La Victoria, Monción, Miches, Tenares, Tamayo, Cabral, San Antonio de Guerra y Azua) que no lo ha celebrado durante 3 años consecutivos. Razones ¿? La última rendición de cuentas indica que los recursos no fueron la causa = https://ayuntamientovillariva.gob.do/leo-carola-rinde-cuentas-por-novena-ocasion/ Las autoridades debieron formar un comité de apoyo, entre las reconocidas asociaciones AVA, FUNDAVIL, la Iglesia Católica y el Club Rotario, entre otras, para organizarla, pero no hubo propuesta de parte del Ayuntamiento, controlado por el partido oficial. Se podían celebrar con solo recurrir al «palo encebao», competencias en sacos, bicicletas y caballos, competencias de comidas al más rápido, en los dos parques públicos existentes. También con charlas a cargo de experimentados como Iván Gatón, el médico Julio César Duarte, y llevar 3 combitos de bajas nóminas durante la semana para que el pueblo baile, entre otras nimiedades que no conllevan grandes erogacione$. Pudo haberse formado una comisión entre prestantes villarivenses para dirigirse algunas instituciones públicas y privadas de la provincia, pero no ha habido voluntad política ni personal”. Estamos olvidando nuestras identidades ante nuevas generaciones, diiicen.

►Cónsul RD-NY reduce todo; no documentos: Dominicanos en el Alto Manhattan discuten, hablan, analizan y opinan en lugares públicos que el actual cónsul de RD-NY, Jesús -Chú- Vásquez, baja y/o elimina todo a su alcance, hasta el propio «cafecito» que creó lo desapareció.

Cancela = https://elnacional.com.do/consul-chu-vasquez-cancela-multiples-empleados-prm-en-nueva-york/. Baja sueldos. Las oficinas operativas en lugares distantes eliminadas o trasladadas a «basement o sótanos» por ser más baratos, diiicen. Ver: https://almomento.net/ny-consulado-de-rd-pensiona-cierra-y-muda-oficinas-servicios/. La oficina del Alto Manhattan fue trasladada al sótano del Club Deportivo Dominicano, pero devuelta a las dos semanas al 90 Laurel Hill con la calle 186, por un ímpetu de la vicecónsul Ysaura Nivar con directivos de la organización. En El Bronx opera entre taxistas en la base de Unión Taxi Service, en el 69 Featherbed. En Brooklyn en el sótano trasero de la Iglesia Sagrado Sacramento, en el 198 de la avenida Euclid. Demanda no reducir «Mérito Estudiantil Exterior» = https://actualidadneoyorkina.com/?p=6921 Consulado RD premiará alumnos = https://almomento.net/ny-consulado-rd-premiara-a-estudiantes-destacados/ Esta columna está abierta a la réplica.

►Llegó Joseph Fouché: Observadores políticos dominicanos en El Bronx nos escriben. Ni quito ni pongo. El político francés Joseph Fouché se le considera uno de los fundadores del espionaje moderno y responsable de la consolidación del Ministerio de Policía en Francia. Se destacó por su astucia y oportunismo, sobreviviendo a varios regímenes y «cambiando de postura según las circunstancias». ¡Ay! En NY, Elías B. Corporán es el Joseph Fouche, diiicen. Llegó el pasado viernes desde RD (lleva 9 viajes en 2025) y directamente se fue al consulado, con la maleta a rastro, para rendirle informes a Chú. En RD se reunió con ejecutivos de algunos medios para hablarle diatribas contra periodistas de NY; además, con Margarito de León, ex subdirector del DNI, con Hipólito Mejía y el senador Carlos Gómez para que hablen con el presidente Abinader y su reciente pensión sea elevada de RD$50 a RD$100 mil, bajo el alegado de que tiene mucho tiempo trabajando en el consulado y para el PRM. El grito entre «compañeritos» no se hizo esperar, alegando que ese hombre (advenedizo y tránsfuga) lo juramentó en el PRM Neftalí Fuerte, el 7 de mayo de 2022, en una guagua pública en marcha. ¡Uff! Ver video de juramentación = Elías Barrera Corporán se juramenta en PRM-NY ¡Ah! Este sábado acompañó al cónsul Chú Vásquez durante su caminata por avenida San Nicolás en el Bulevar Juan Pablo Duarte, y no quería que nadie se le pegara al funcionario, celos excesivos para impedir que el dominicano común se le acercara a Chú. Un ciudadano vociferó: «Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos» (Mateo 20:16) Otro contestó: «Que Dios nos coja confesados», (frase coloquial para expresar preocupación por algo grave o peligroso). Una señora que pasaba entre ambos solo dijo «Qué AGAYU». Los opinólogos enviaron un X de Juan T H ¡Ay, ay, ay! Ver = https://x.com/juantaverash/status/1295362635421102082 (8-17-2020)

►Autoridades NY indiferentes ante apresamientos ICE: Sabiólogos y todólogos criollos en Brooklyn diiicen que, mientras la administración del presidente Donald Trump ataca los estados y gobiernos locales por no cooperar con las autoridades federales de inmigración, los legisladores en algunos estados liderados por demócratas están intensificando su resistencia fortaleciendo las leyes estatales que restringen dicha cooperación. Sólo en California, más de una docena de proyectos de ley pro inmigrantes fue aprobada en la Asamblea o el Senado la semana pasada, incluido uno que prohíbe a las escuelas permitir que funcionarios federales de inmigración ingresen a áreas no públicas sin una orden judicial. El ICE ha intensificado los arrestos a inmigrantes al salir de las cortes en NY y otros estados. 1- Activistas protestan contra arrestos de ICE a inmigrantes en cortes en NYC = https://www.telemundo47.com/noticias/local/protestas-detenciones-ice-inmigrantes-nueva-york/2561580/ 2- Comportamiento propio de la Gestapo detenciones de ICE ante tribunal de NY = ‘Gestapo-like behavior’: Goldman condemns ICE detentions at NYC court appearances | amNewYork El alcalde Eric Adams alentó la semana pasada a los inmigrantes indocumentados a seguir asistiendo a sus citas judiciales obligatorias, incluso cuando agentes de Inmigración han estado realizando redadas en los tribunales en los últimos días, diciéndoles consultar con sus abogados sobre cómo manejar la situación. Diiicen que eso no es de consultas, es de la ciudad que dirige hacer como esas ciudades señaladas más arriba. Ver = https://www.audacy.com/1010wins/news/national/democratic-states-double-down-on-laws-resisting-trumps-immigration-crackdown El encanto de los dominicanos por la reelección del alcalde se ha esfumado, diiicen muchos cibaeños en el Alto Manhattan, y que no cuente con la comunidad que le dio el triunfo en las elecciones pasadas. ¡Bueeeno!

►De la Embajada EUA-RD: Desde 2020, la mayoría de los casos de visa de inmigrante se gestionan casi por completo en línea antes de la entrevista. Se recomienda a los solicitantes revisar con frecuencia su correo electrónico registrado o ingresar al Centro Consular de Solicitud Electrónica (CEAC por sus siglas en inglés) https://ceac.state.gov/iv/login.aspx para verificar si hay actualizaciones o documentos pendientes. De ser necesario, los documentos deben escanearse y cargarse en la cuenta CEAC, utilizando el número de caso y el Invoice ID proporcionados por el Centro Nacional de Visas (NVC). La Embajada no puede enviar documentos en nombre del solicitante. Asistir preparado a la entrevista facilita el proceso.

►Un valor dominicano en NY: Luis Ferreras, oriundo de Barahona, cuya estadía en NYC se prolonga por más de 40 años, es profesional de las finanzas, posee su oficina en la Suite No. 206, en el 148 de la avenida Post, casi con la calle 207, en el Alto Manhattan (212-304-8271). Desde allí ofrece asesoría y orientación sobre inmigración, traducciones e Income Tax, entre otros servicios. En muchos casos ofrece sus servicios gratuitos a personas de escasos recursos económicos, enarbolando así la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Luis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Los aeropuertos de Punta Cana y Las Américas siguen registrando cifras récord. En enero de 2023, el Aeropuerto de Punta Cana estableció un récord histórico de tráfico de pasajeros para cualquier mes con 835,374, rompiendo el récord establecido en marzo de 2019 (814,751). El Aeropuerto de Las Américas hizo lo mismo con 449,447 pasajeros, superando la marca anteriormente más alta de 443,650 establecida en agosto de 2022. Estos dos aeropuertos representaron el 81% del tráfico comercial total de pasajeros desde/hacia RD.

►Salud: Beneficios del té de canela: Presenta una capacidad para ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, debido a los compuestos bioactivos que contiene, como los polifenoles y los antioxidantes, que contribuyen a mejorar la sensibilidad a la insulina y facilita que las células empleen la glucosa de manera más eficiente, al tiempo que disminuye los picos de azúcar en sangre.

►Servicio comunitario: A través del programa Lifeline las familias con bajos ingresos reciben descuentos en sus facturas de teléfono e internet. Es un programa de ayuda del Gobierno administrado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Las personas inscritas pueden pagar su servicio de teléfono fijo, celular e internet a precios reducidos. Ver = https://www.fcc.gov/lifeline-consumidores

►Sobre el español: El tinnitus, también conocido como acúfeno, es la percepción de un ruido o sonido en los oídos cuando no hay una fuente externa del mismo. A menudo se describe como un zumbido (una pescosada).

►Frase: «Al árbol que da fruto se le tira piedras» = Significa que las personas con éxito o que producen buenas cosas a menudo son criticadas o atacadas por otros.

►Dólar y Euro hasta este domingo 1: Compra del dólar 58.38 y venta 60.03; Compra euro 65.63 y venta 69.67.

►Combustibles: Del 7 al 13 de junio: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com