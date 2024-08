Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►Abinader olvida dominicanos exterior: Observadores políticos dominicanos en Queens hablan, comentan, analizan y opinan por doquier que una vez más el presidente Abinader ignora la comunidad dominicana en el exterior, porque ni siquiera la mencionó ni propuso nada que le beneficie, durante su discurso de toma de posesión. “Todo fue para la RD, olvidando el Presidente que en el exterior somos 2,835,593 dominicanos (según Index), que aportamos al año más de US$10 mil millones con el envío de remesas, igual o mayor cantidad con el envío de alimentos, medicinas, útiles escolares y deportivos, a través de miles de furgones; también, el envío de miles de millone$$ personalmente con familiares y amigos. Pero, para el actual gobierno los connacionales en ultramar no cuentan para nada. 1- No le elimina el cobro de los 10 dólares por la tarjeta de turista cuando van a su propia tierra. 2- No modifica la ley 716 del 1944 (80 años) sobre los Consulados para reajustar los elevadísimos precios de los documentos (pasaportes, poderes, etc.) 3- No deroga el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y $80 dólares si pasa más de 3 meses, y así sucesivamente. 4- No rebaja los altos precios de los tickets aéreos. 5- Tampoco permite llevar un vehículo a RD con 8 años de uso, entre otras necesidades. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Abinader está con los dominicanos en el exterior como Balaguer, “ciego, sordo y mudo”.

►Gabinete del presidente: En el acto, realizado en el Palacio Nacional, solo fueron juramentados los ministros designados en las últimas semanas, así como los ratificados, que no asistieron todos. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Joel Santos Echeverría, en Energía y Minas; Kelvin Cruz, Deportes; Faride Raful, Interior y Policía; Armando Paíno, Medio Ambiente; Carlos Valdez, de la Juventud; el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa; Andrés Bautista, Administrativo de la Presidencia; Sigmund Freund, Administración Pública; Roberto Álvarez, Relaciones Exteriores; José (Jochi) Vicente, Hacienda; Víctor (Ito) Bisonó, Industria y Comercio; Pavel Isa, en Economía, Planificación y Desarrollo; Ángel Hernández, en Educación; Víctor Atalah, Salud Pública; Deligne Ascención Burgos, Obras Públicas; Limber Cruz, Agricultura; y los ministros sin cartera, Neney Cabrera y Roberto Fulcar. Además, David Collado, Turismo; Milagros Germán, Cultura; Mayra Jiménez, de la Mujer; Franklyn García Fermín, Educación Superior; Luis Miguel De Camps,Trabajo; y Carlos Bonilla, Vivienda y Edificaciones; Eduardo (Yayo) Sans Lovatón, en Aduanas; Luis Valdez, Impuestos Internos; Milagros Ortiz Bosch, en Ética; y Samuel Pereyra, Banreservas.

►Posiciones del presidente y políticos: Observadores comunitarios dominicanos en Brooklyn debatieron lo dicho por el presidente Abinader y líderes políticos. 1- Abinader promete profundizar libertades y justicia social en RD = https://almomento.net/abinader-reitera-profundizara-libertades-y-justicia-social/ 2- Reitera impulsará reforma fiscal propuesta por años = https://almomento.net/destaca-importancia-del-manejo-transparente-de-fondos-publicos/ 3- Leonel le desea suerte a Abinader, su discurso con datos exagerados https://listindiario.com/la-republica/20240816/leonel-dice-abinader-baso-discurso-manipulacion-datos-exageracion-realizaciones_821760.html 4- Falpo protesta en toma posesión = https://robertocavada.com/nacionales/2024/08/16/falpo-realiza-protesta-contra-la-corrupcion-durante-toma-de-posesion-del-presidente-abinader/ 5- Domínguez Brito: “Gobierno vive en el país de las maravillas” = https://robertocavada.com/nacionales/2024/08/16/francisco-dominguez-brito-gobierno-vive-en-el-pais-de-las-maravillas-de-alicia/ 6- Ramfis: Discurso un “copy & paste” = https://robertocavada.com/nacionales/2024/08/16/ramfis-dice-que-discurso-de-abinader-fue-un-copy-paste/ 7- Margarita Cedeño: Abinader presenta un país que solo existe en ciertos sectores favorecidos = https://robertocavada.com/nacionales/2024/08/16/margarita-cedeno-discurso-de-abinader-presenta-un-pais-que-solo-existe-en-ciertos-sectores-favorecidos/ 8- UDC aplaude ideas presidente Abinader = https://almomento.net/la-udc-aplaude-ideas-del-presidente-luis-abinader/

►Más claro de ahí no canta un gallo: El congresista Adriano Espaillat (D-13) celebró el 89 aniversario del Seguro Social y se opone al plan de los republicanos de recortar los beneficios y aumentar la edad de jubilación mientras se otorgan más exenciones fiscales para los ricos. Fue el presidente Franklin D. Roosevelt quien firmó la Ley de Seguridad Social y, desde entonces, ha seguido proporcionando a nuestro país los beneficios de jubilación, discapacidad y supervivencia más integrales. “En nuestro distrito 13 (Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y el noroeste de El Bronx) -expresa Adriano- hay más de 180,000 constituyentes que dependen de los beneficios del Seguro Social. Los republicanos no tienen ningún plan para protegerlos a ellos, ni a los otros 70 millones de estadounidenses que reciben asistencia en USA”. ¡Uff! Más claro de ahí no canta un gallo, diiicen. Y como dice el refrán, la piña está agracia, pero hay que comérsela. Adriano, otro período más en el congreso porque la mayoría lo quiere, diiicen. Ver: Más del 60 % de los 517 dominicanos sondeados en áreas de su distrito congresual valoraron de muy positiva la labor legislativa que ha venido haciendo = https://elnuevodiario.com.do/mas-del-60-sondeados-en-alto-manhattan-y-el-bronx-valoran-labor-congresista-espaillat/ ¡Ah! El congresista ha hecho una labor tan beneficiosa para sus constituyentes que no hubo liderazgo que le disputara su reelección en las pasadas primarias demócratas. ¡Ay! Al equipo político de Espaillat le cantan = https://www.youtube.com/watch?v=xh_KmJUodYU

►Nombran cónsul en Boston: El nombramiento de Antonio Almonte como cónsul general de la RD en Boston-Massachusetts ha caído como un “balde de agua fría” entre perremeístas, comunitarios, profesionales, comerciantes y ciudadanos comunes, entre otros sectores, nos informan desde la tierra de Noam Chomsky, el filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío, una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Almonte sustituye a Enrique García Sánchez, quien pasó a ser embajador en el Servicio Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Que viva la democracia! Vociferó un ciudadano en Lawrence.

►El diputado que esperaban en circunscripción 1-USA: Cirilo Moronta, juramentado ya como diputado del exterior, era el que esperaban los dominicanos de la circunscripción 1-USA, porque están seguros que someterá proyectos de leyes que beneficiarán sus connacionales residentes en los diferentes estados; no como los que han pasado, sometiendo resoluciones tras resoluciones, algunas aprobadas para ser engavetadas y la comunidad se queda esperando como “perico en la estaca”. Ya se volvieron clandestinos los actuales diputados, diiicen. En el Alto Manhattan aseguran que Moronta no será un ABM = Allante, Bulto y Movimiento, que será visto con frecuencia dentro de su comunidad, por ser comunitario, empresario y un hombre de pueblo, acompañados de esos seguros proyectos de leyes, se convertirá en el mejor legislador. Cirilo asistió a la toma de posesión del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, junto a su esposa Yanilda Estrella, fundadora y presidenta en NY de la fundación “El Secreto De un Futuro Mejor”, integrada por mujeres latinas. Sin hacer bullas y con efectividad. Video: https://www.youtube.com/shorts/JBWEXVhTgx8

►¿Dominicano con más reconocimiento en el mundo?: Una alta fuente a lo interno del consulado RD-NY, nos escribe. Ni quito ni pongo: El ex cónsul Eligio Jáquez es el dominicano con más reconocimientos en el mundo”. Más de 160. Eso tiene su explicación y resultó efectiva la estrategia. 1- Un “lobista”, gestionaba una extensión de su gestión, le decía al presidente Abinader que la comunidad estaba 100×100% con su labor y por eso duró los 4 años, diiicen. 2- En NYC el encargado de buscar a “diestra y siniestra” entidades, organizaciones, comunitarios y personalidades, “bajo promesas” ¿?, de que al cónsul se le debe hacer un reconocimiento por su buena gestión era Elías Corporán, diiice la acreditada fuente. Por eso el partido no pudo lograr su cancelación, ya que Eligio paró en seco a altos directivos del PRM, diciéndole “A Elías yo lo tengo ahí, déjenmelo tranquilo”. A Jáquez los empleados le hicieron una despedida el pasado miércoles y entre otras cosas dijo: “Tengo tantos reconocimientos que no me caben en las paredes del despacho”. ¡Felicidades! dijo un ciudadano en el Alto Manhattan. Recetario del propio Eligio “Los hombres públicos a veces quisiéramos que siempre se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ

► Último reconocimiento: El pasado viernes al ex cónsul Jáquez, a través del mismo Elías Corporán, le hicieron el último reconocimiento estando en funciones, en el restaurant 809, y fue un desayuno por parte de comunicadores. Faltaron muchísimos, diiicen. Entre otras cosas, ahí Eligio expresó que al decir de muchos se iba con 14 (en clara referencia a los más de 15 millones de dólares que se ganó siendo cónsul). Uno de los participantes recordó y envió lo dicho por cancillería. “En NY entre el 2018 y 2020 se emitieron 76,582 libretas de pasaporte, percibiendo alrededor de US$13 millones 018,940”. “El Estado solo recibió US$3,352,194”. ¿Y en 4 años? con más dominicanos acudiendo a la sede, preguntó un ciudadano. Ver = https://listindiario.com/la-republica/2022/04/22/718330/cancilleria-pondra-orden-a-tarifas-consulares.html Este video lo dice todo: Ver = https://www.youtube.com/watch?v=Ase0X2posZU Otro video. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8&t=1s 1- Una libreta vale US$25 y los consulados la venden hasta US$150. Ver = https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2024/08/06/pasaporte-dominicano-es-cinco-veces-mas-caro-para-la-diaspora/2810675 2- Director de Pasaportes aclara ese organismo no tiene que ver con precios renovación de pasaporte en NY https://elnuevodiario.com.do/director-de-pasaporte-aclara-ese-organismo-no-tiene-que-ver-con-precios-renovacion-de-pasaporte-en-ny/ 3- Precios actuales en NY para pasaportes: Primera vez US$125 y VIP $25 adicional. Por pérdida, deterioro o mal estado $186 y VIP $25 adicional. Teléfono del consulado en NY = 212-768-2480. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “para saber si Eligio se ganó o no más de 15 millone$, solo hay que saber multiplicar, restar, sumar, y dividir. ¡Ay!

►Cónsules PRM abandonan comunidades en USA: Se ha querido vender como una buena gestión consular la de Eligio Jáquez. No fue así, una más como la de otros incumbentes, diiicen opinólolgos, sabiólogos y todólogos en NYC. Diiicen que Eligio abandonó a su suerte a miles de familias dominicanas con parientes presos en cárceles federales, estatales y locales, a muchos pudiendo habérsele evitado su deportación y lograr su libertad, al demostrar ante las cortes casos de injusticias. Además: 1- Mantuvo los altos precios de pasaportes (De $125.00 hacia arriba. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8) 2- Le solicitaron restablecer las visitas a las prisiones y no lo hizo = https://www.elcaribe.com.do/panorama/internacionales/esperan-consulado-rd-ny-restablezca-visitas-a-presos-dominicanos/ 3- Eliminó que parientes de los detenidos acudieran cada sábado a la sede para comunicarse vía telefónica con ellos. 4- Redujo al 99.9% el reconocimiento anual a jóvenes estudiantes meritorios. Ver = https://elnuevodiario.com.do/consul-rd-ny-entrega-reconocimientos-a-jovenes-dominicanos-meritorios-en-exterior/ 5- En igual condición se comportan el cónsul de NJ, Ángel Aníbal Pichardo, y de Pensilvania, Alexis Henríquez Núñez. 6- Ninguno de ellos dio continuidad a la gestión consular de Carlos Castillo para favorecer la comunidad. 7- Castillo, primer y único cónsul dominicano en presidir la Coalición de Cónsules Latinoamericanos en NY (CLACNY) visitaba las cárceles personalmente, evitando deportaciones y logrando la libertad de muchísimos quisqueyanos.

►Un valor dominicano en NY: Jeffrey García, nacido en Washington Heights e hijos de padres dominicanos, es un empresario de la industria de los restaurantes, con presencia en NY, Rhode Island y RD. Además, es detective retirado de primer grado de la oficina de control del crimen organizado del NYPD. Fue presidente de NY State Latino Restaurante, Bar and Lounge Association y de Latino Cannabis Association. Su experiencia en relaciones comunitarias ha desempeñado un papel integral en su trabajo con varias comunidades. Como líder gremial aboga por programas comunitarios e iniciativas que aseguren el progreso de las empresas latinas. La semana pasada, el alcalde de NYC, Eric Adams, lo nombró como director ejecutivo de la Oficina de Ocio Nocturno, que a partir de ahora estará bajo su nuevo hogar en el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS). Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Jeffrey, usted es un valor dominicano en NY.”

►Cultura general: Desde el siglo XX se ha mantenido vestir traje blanco en la juramentación del presidente de RD, color asociado con la pureza, paz y honestidad. En 1973 el presidente Balaguer oficializó el protocolo mediante decreto. Los hombres llevar traje blanco con corbata negra y las mujeres traje blanco con zapatos negros cerrados. Deben abstenerse de llevar prendas o accesorios de otro color. Este código de vestimenta refuerza la solemnidad del evento. ¿Por qué el rey de España se vistió de gris para la toma de posesión? ¿Rompió el protocolo? Se preguntan muchos. No, porque el color blanco tiene un simbolismo especial dentro de la monarquía española. La Familia Real viste de blanco solo en ceremonias como beatificaciones, canonizaciones o encuentros con el Papa. El protocolo no es simplemente una cuestión de cumplir reglas, sino de comunicar valores, tradiciones y respeto. La presencia del rey Felipe VI en la ceremonia, con su vestimenta gris, fue un recordatorio del delicado arte de entender la diplomacia. Así que la elección del rey Felipe VI de asistir con un traje gris en lugar de blanco es un reflejo de la delicada flexibilidad de la diplomacia.

►Servicio comunitario: El Deparment of State: Consular Affairs puede ayudarle a mantenerse a salvo junto a su familia, ante cualquier eventualidad, si es ciudadano de USA, y se encuentra de visita en cualquier país del mundo. Llamar al 1-888-407-4747. También visitar = https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-management/bureau-of-consular-affairs/

►Salud: El consumo de aceite de oliva ha sido ampliamente estudiado por sus efectos positivos en la salud cardiovascular y la pérdida de peso. Según investigaciones, su inclusión en una dieta saludable puede ayudar a reducir la grasa abdominal y mejorar las condiciones metabólicas como el síndrome metabólico y la esteatosis hepática.

►Sobre el español: Forofo(a) = Partidario entusiasta de alguien o algo.

►Dólar y euro hasta este domingo 11: Compra del dólar 58.90 y venta 59.87. Compra euro 63.99 y venta 67.22

►Combustibles: Del 17 de julio al 23 de agosto: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

