Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►¿Segunda vuelta con sorpresa?: Votantes dominicanos en NY sostienen que vienen dándole seguimiento al acontecer político de RD, y valoran lo dicho por el liderazgo de la oposición (Rescate-RD), identificándose realmente con lo que expresan, porque hacen proclamas “ axiomáticas ”, que en geometría se define como “una verdad tan verdad que no necesita demostración”. Diiicen que Francisco Javier García, del PLD, que muchos en RD y NY lo consideran el “gurú de la política dominicana”, por visionario, claro y siempre certero en sus pronósticos políticos a futuro en el país caribeño, habló este fin de semana, y afirmó: “Los días que vienen serán determinantes para saber cuál será el resultado de las elecciones del 19 de mayo; lo que veo es que independientemente del candidato del gobierno, el presidente Abinader, acelere sus esfuerzos, pero también estoy viendo que los candidatos de la alianza: Miguel Vargas (PRD), Leonel (FP) y de Abel Martínez (PLD), también se están incrementando. A partir de ahora se va a definir cuál será el resultado electoral. Habrá una segunda vuelta con sorpresa”. ¡Ay! Lo diiijo, diiicen.

Nosotros creemos, diiicen los quisqueyanos, que el gobierno y PRM están desesperados porque los números no le dan, y ponemos de ejemplo “los funcionarios de Abinader no salen de NY y la Circunscripción 1-USA”. En los últimos meses han venido más de 30 y faltan muchos otros antes del 19 de mayo. La Circunscripción tiene 547,487, más que 6 provincias juntas de la RD (Samaná, Bahoruco, Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Ocoa, Santiago Rodríguez, Elías Piña, e Independencia).

►Nos quedamos pensando ¿?: Dominicanos en Brooklyn y Queens, nos escriben para compartir lo que piensan de la comunidad dominicana en el exterior. 1- Programa Supérate se instalará en NY = https://elnuevodiario.com.do/programa-superate-tendra-ventanilla-de-servicio-en-el-consulado-dominicano-en-nueva-york/ 2- Pro Consumidor abrirá en consulado RD-NY = https://elsoldelasamericas.com/2024/04/08/pro-consumidor-abrira-oficinas-en-consulados-de-rd-en-nueva-york-y-otros-estados-de-eeuu/ 3- Infotep anuncia instalará centro de capacitación para dominicanos en NY = https://presidencia.gob.do/noticias/director-de-infotep-anuncia-centro-de-capacitacion-para-dominicanos-en-nueva-york Existe más de una docena de oficinas instaladas en la sede consular, entre ellas, Interior y Policía para renovar permisos de pistolas, revólveres, escopetas. De Inposdom para enviar cartas y paquetes desde NY a RD. El Defensor del Pueblo para educar e informar a los dominicanos sobre los derechos humanos, entre otras; diiicen que el 90% es inoperante. ¡Ah! 4- El Ministerio de Viviendas y Edificaciones entregó hace pocos días las llaves de 25 apartamentos en el consulado RD-NY = https://elnacional.com.do/gobierno-entrega-llaves-de-25-apartamentos-dominicanos-ny/ Después que el presidente Abinader anunciara desde NY (agosto 2023) que iba por la reelección, más de 30 altos funcionarios de su gobierno han visitado NY y la Circunscripción 1-USA. Diiicen que esos funcionarios donde quiera que acuden cantan a viva voz = https://www.youtube.com/watch?v=32PhF1aodNE&t=89s Un ciudadano en Queens recordó lo dicho por Danilo Medina. Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=B3qXuC6ynR0&t=5s

►No hablan de necesidades sentidas: En el mismo documento, los quisqueyanos especifican que funcionarios como la vicepresidenta Raquel Peña, José Ignacio Paliza, Milagros Ortiz Bosch, Deligne Ascensión, Wellington Arnaud, Eddy Alcántara, Rafael Santos, Robertico Salcedo, Gloria Reyes, Carolina Mejía, Carlos Bonilla, Faride Raful, Chú Vásquez, Alfredo Pacheco, Milton Morrison, Samuel Pereya, Antoliano Peralta Romero, Carlos Pimentel, Alexis Victoria, Max Puig, Antonio Tavares, Carlos de la Mota, José Camacho Rivas, David Collado y Juan Peña (cónsul en Colombia), entre otros, han visitado NY y la Circunscripción 1-USA en los últimos meses y no dicen “ni pío” sobre las necesidades sentidas de la comunidad en el exterior. Veamos: 1- Modificar la ley 716 del 1944 (80 años) sobre los Consulados para reajustar los elevados precios de los pasaportes, poderes, etc.) 2- Eliminar el cobro de los US$10 a los dominicanos que viajan a su propia tierra. 3- Reducir los altos precios de los tickets aéreos. 4- Derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD. 5- Modificar el pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria a los emigrados jubilados de más de 65 años. 6- Permitir llevar un vehículo por condición (aprobado por una agencia revisora) y no por edad. 7- Establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas.

►Para evitar engaños en RD: Por considerarlo de interés para la comunidad criolla en el exterior, ya que cientos de connacionales han sido estafados por testaferros en NY, RD y otros lugares del exterior, principalmente en el área de la inmobiliaria, presentamos lo expuesto en la Gran Manzana por el abogado Liemier Laba, con maestría en derecho inmobiliario, especialidad en terreno, viviendas, apartamentos, alquileres, compras, ventas y administración de propiedades, quien trazó las pautas para que las personas no se dejen engañar al intentar adquirir un inmueble en la RD. ¡Ah! Los teléfonos de sus oficinas al 809-383-6022 y 809- 270-6022, donde recibirán asesoramiento gratis, claro, preciso y transparente, para poder realizar una compra segura y tranquila en el país caribeño. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=3232

►Leonel Fernández: Lectores de Entérate NY nos escriben desde el Alto Manhattan, El Bronx y Brooklyn solicitándonos si es posible publicar las dos intervenciones de la semana pasada del Dr. Leonel Fernández, que no pudieron verlas por distintas razones.

►Tú me tiras las cajas y yo los cajones: Dos programas de TV los lunes. Uno del presidente Luis Abinader (La Semanal), un espacio que se transmite en vivo por TV en horas de la tarde desde el Palacio, en el cual el mandatario tiene un diálogo permanente con la prensa. El otro, del ex presidente Leonel Fernández (La Voz del Pueblo) inició el pasado lunes 15, a las 11:00 de la mañana en vivo por TV, desde el hotel Embassy Suites By Hilton, ubicado en la Avenida Tiradentes, No. 32, esquina Gustavo Mejía Ricart, edificio Westpark, antiguo Silver Sun Gallery, Santo Domingo. Es abierto a la prensa general, donde LF responde inquietudes de los periodistas. En el Alto Manhattan cantan = “Quítate Tu, Pá Ponerme Yo»

►Queda incertidumbre: El congresista demócrata por Florida, Marcos Rubio, lanzó un misil ICBM que alcanza una velocidad de 5 mil kms. por segundo, al proclamar: “La administración de Joe Biden, influenciada por grupos radicales de izquierda, como Amnistía Internacional, está instando a que RD acepte a tres millones de haitianos “en cualquier momento”. Rubio califica de “injusta” esa presión que USA hace a la RD para acoger haitianos, siendo esta última un país en “desarrollo, con recursos limitados, que ya tiene obligaciones con Haití”. Asimismo, la Embajada de EUA en RD dice: “Respetamos la soberanía de la RD de proteger sus fronteras e implementar su política migratoria. Nunca hemos solicitado a RD que acepte flujos de migrantes indocumentados. Ver: https://almomento.net/949138-2/

Mientras, el congresista dominicano por NY, Adriano Espaillat, sostuvo en dominicana que Biden «jamás» impulsaría plan que atente contra soberanía de RD, además de ser un aliado del país caribeño, respondiendo así a su colega de Florida. Ver: https://www.diariolibre.com/usa/general/2024/04/20/adriano-espaillat-defiende-a-biden-ante-posiciones-sobre-haiti/2696805 Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “Unos que sí los otros que no”, queda la incertidumbre, diiiice.

►Un valor dominicano en NY: El director y productor de TV en NYC, Eddy Heredia, quien preside la empresa productora de eventos y transmisiones multimedia “Opción Productions-NY”, ubicada en el 5030 de Broadway con la calle 214, en el Alto Manhattan, séptimo piso, 917-660-4359 (https://opcioninforma.com/, Youtube, Facebook, Roku, y TVopcion@gmail.com) creó “La Revista Diaria Informativa”, programa de TV que se transmite en vivo de Lunes a Viernes a las 8:00 p.m. por diferentes cable de los Estados Unidos, que sirve para orientar la comunidad hispana, especialmente la dominicana en los EUA, RD y el resto del mundo. Además, a través de su plataforma televisiva participa un electo de reconocidos periodistas dominicanos radicados en la Gran Manzana, con enfoques comunitarios, económicos, de farándula, música y medicinas, entre otros. Con su trabajo viene poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Eddy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El Puente George Washington, ubicado en el Alto Manhattan y conecta con Fort Lee NJ, es colgante, considerado el más transitado del mundo, unos 120 vehículos cruzan a diario. El nivel superior contiene ocho carriles y el inferior seis. Su anchura es de 119 pies (36,3 m), longitud 1.450 m (4.760 pies) y altura 184 m. El 24 de octubre de 1931 se inauguró el nivel superior, y el 29 de agosto de 1962 el nivel inferior. Está sostenido por un total de 105.986 cables. Su construcción requirió 113.000 toneladas cortas de acero fabricado; 28.000 toneladas cortas de alambre, que se extiende 106.000 millas (170.590 km), y 20.000 toneladas cortas de mampostería. Hay cuatro cables principales que contienen 61 hilos, cada uno de ellos compuesto por 434 alambres individuales, lo que hace un total de 26,474 alambres por cable principal. Los cables estaban cubiertos por una bolsa de acero resistente a la intemperie.

►Servicio comunitario: Manutención infantil exige que los padres paguen por las necesidades de sus hijos tras una separación. Ver = https://www.acf.hhs.gov/

►Salud: La Migraña se manifiesta en forma de dolor de cabeza intenso y, en ocasiones, pulsátil, como si se sintieran los latidos del corazón en la cabeza, de intensidad moderada o severa que suele aparecer en un lado de la cabeza». Se presenta en forma de ataques o crisis que pueden durar entre 4 y 72 horas. Recomendaciones para abordar la migraña en el trabajo: Facilitar al máximo entornos para prevenir y reducir la hipersensibilidad a la luz. Promover las zonas de trabajo silenciosas. Crear espacios ventilados, libres de olores fuertes.

►Sobre el español: Testaferro persona que suplanta, encubre o se disfraza legalmente, prestando su nombre e identidad, firma, o bien su personería ya sea física o jurídicamente, emulando el papel social de la persona mandante a la que en el fondo representa.

►Dólar y euro hasta este domingo 21: Compra del dólar 58.27 y venta 59.30; Compra euro 61.53 y venta 64.96

►Combustibles: Del 20 al 26 de abril: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

