Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►Van seguro a una segunda vuelta: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan analizaron y concluyeron que las próximas elecciones en la RD irán 100×100% a una segunda vuelta porque alianza “Rescate RD” acogió el planteamiento del “visionario”, “pensador” y “certero estratega”, como lo ha demostrado ser a través de varias elecciones, Francisco Javier García del PLD, quedando demostrado que es un hombre de Estado.

►El Kit de otras elecciones: Opinólogos y analistólogos de la política vernácula en NY sostienen que el vocero oficial de Rescate-RD, Miguel Vargas Maldonado, cantó clariiíto como un gallo la semana pasada, las razones por las que el PLD, FP y PRD decidieron acudir solos en el nivel presidencial. “Estamos convencidos de que el modelo de la alianza estructurada en Rescate RD generará una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de mayo próximo. Nos pusimos de acuerdo en que cada partido (FP, PLD y PRD) llevará su candidato presidencial y el que clasifique para segunda vuelta será apoyado por los otros dos partidos. Muchos han cuestionado esta modalidad, pero, luego de varias conversaciones y estudios, determinamos que, yendo solo, cada partido pueda recoger más fácil la cantidad de votos de sus dirigentes, militantes y simpatizantes, porque votarán por sus respectivos partidos. Cuando analizamos los resultados electorales del pasado proceso de febrero”, expresa Vargas Maldonado, “el gobierno y sus aliados apenas lograron un 22 % de votos del padrón electoral”. El 78 % votó en contra del gobierno o no participó, absteniéndose. Esto constituye un claro mensaje sobre la realidad electoral del país de frente al proceso venidero. Además, logramos acuerdos congresuales en la mayoría de las provincias; el PLD, FP y el PRD apoyarán un solo candidato a senador”. Se dice que Javier García jugará un rol clave en la nueva estrategia de la oposición. Faltan 35 días para las elecciones. ¡Bueeeno! ¡Ah! los opinológos sostienen que lo dicho por Vargas Maldonado es cierto, aun el gobierno-PRM invertir 10 mil millones de pesos para presentar públicamente la reelección con grandes porcentajes a su favor. ¡Uff!

►El gurú político en RD: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que Francisco Javier García (PLD), considerado por muchos en la RD y otros tantos en la comunidad quisqueyana en el exterior como el “Gurú político” (persona a quien se considera maestro, guía espiritual o autoridad intelectual) por ser “visionario”, “pensador” y “certero estratega”, como lo ha demostrado ser a través de varias elecciones, predijo lo que sucedería en el país durante las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Veamos: En octubre 2023 dijo: “En esta semana los organizadores de la Alianza tripartita tienen que concluir con el nivel municipal. En lo que no nos pusimos de acuerdo en dos meses, ya no nos vamos a poner de acuerdo”. Ver: https://entelevision.com/noticia.php?id=322611&url=a-lo-unico-que-el-prm-le-tiene-miedo-es-a-esa-alianza-francisco-javier-dice-a-los-oficialistas-que-el-acuerdo-pld-fp-prd-es-irreversible/ Al no ponerse de acuerdo (FP, PLD y PRD), diiicen, el PRM obtuvo mayoría en las municipales (utilizando todos los recursos a su alcance “chantaje, extorsión, nombramientos en el gobierno a troche y moche, entrega de $$$ y bonos, entre otros mecanismos desleales e injustificados)” ¡Uff!

►Su otro pronóstico: Javier García, como dice una cosa dice la otra, diiicen los sabiólogos y todólogos. En septiembre 2023 advierte que, si no hay alianza total entre su partido y el de Leonel Fernández, el PRM ganaría entre 25 y 28 senadurías en las próximas elecciones. Utilizando el escenario de que cada organización (PLD, FP y PRD) concurra dividida a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del 2024,y al PRM le vaya bien y obtenga un 44% de los votos, uno de los partidos de Rescate-RD un 32%, el otro un 22% y el tercero un 5%, con estos números en el nivel congresual, los candidatos a senadores del PRM se benefician del 44% y los del PLD, FP y PRD se distribuyen individualmente los porcentajes de 32, 22 y 5%, la victoria sería para los candidatos oficialistas, y fácilmente lograrían alrededor de 28 senadores. Pero, dice Javier García “si Rescate-RD” acuerda una alianza total a nivel congresual le daría la mayoría de los senadores y posiblemente en la Cámara de Diputados. Javier García ha sostenido que el PRM a lo único que le tiene miedo es a la alianza “Rescate RD” en lo congresual y presidencial = https://www.dailymotion.com/video/x8ooz4q Diiicen que el acercamiento entre Leonel y Danilo (una foto habla más que mil palabras) mantiene la reelección sin brújula. ¡Ay, ay, ay!

►Por esta razón “segunda vuelta”: FP y PRD apoyarán los candidatos a senadores del PLD en las provincias: Santo Domingo con 1,649,032 empadronados. Puerto Plata (258,042). Duarte (234,553). Altagracia (186,886). Azua (172,801). Barahona(135,743). Valverde (116,738). Montecristi (82,552); Santiago Rodríguez (49,639); Elías Piña (45,337) e Independencia (38,238); para un total de 2,969,561 del padrón general de 8,145,548. Los candidatos a senadores de la FP: Serán apoyados por el PLD y PRD en: D.N. (794,080). La Vega (318,532); San Pedro de Macorís (229,372); Espaillat (191,403); San Juan de la Maguana(192,039); Sánchez Ramírez (126,090); María Trinidad Sánchez (113,091) Hermanas Mirabal (84,835); Bahoruco (76,436) y Pedernales (19,720); para una cantidad de 2,145,598 del padrón general de 8,145,548. Los del PRD: Serán apoyados por la FP y el PLD en El Seibo (63,596). Hato Mayor (73,367); y San José de Ocoa (52,519); para 189,482 del padrón general de 8,145,548.

►Más vale prevenir que lamentar: Los dominicanos, tanto en USA como en RD, al igual que otras etnias, debemos tomar medidas preventivas para luego no lamentarnos. A partir del próximo 1 de junio al 30 de septiembre inicia la temporada de huracanes en el Atlántico, con 23 de ellos, de los cuales 11 serán categoría 5 (252 km/h o más), según pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado (CSU). El informe también incluye un 62 % de probabilidades de que un huracán de categoría mayor (3, 4 o 5) toque tierra en la costa estadounidense esta temporada, cuando el promedio desde 1880 al 2020 fue del 43 %. Y un 66 % de probabilidades para el Caribe. A prepararnos aquí (USA) y a los nuestros allá (RD). Hay que recordar el Huracán Mitch (1998) categoría 5, con vientos sobre los 285 kms/h, que causó 11.374 muertes y daños por US$ 6.080 millones. Afectados = Centroamérica, Península de Yucatán, Sur de Florida, Jamaica, Irlanda y Reino Unido. Asimismo, el Huracán Allen (1980) categoría 5 y 251 kms/h, que dejó 269 muertos y daños por mil millones de dólares. Afectó a Texas, Jamaica, Haití, Puerto Rico, RD, Península de Yucatán y Antillas Menores, entre otros lugares.

►Lectores en Alto Manhattan escriben: Ni quito ni pongo: “Estamos convencidos de que el legítimo reclamo, la presión de la oposición y de diversos sectores sociales en RD obligaron al gobierno del presidente Luis Abinader a disponer la entrega de los recursos a los partidos políticos, como lo establece el artículo 224 de la Ley Orgánica 20-23 del Régimen Electoral. ¡Ah! La JCE jugó un buen papel al solicitarle a las autoridades en dos ocasiones la entrega de los fondos”, diiicen.

¿Y es cierto?: Que el pasado viernes, “Día del Periodista”, muchos políticos dominicanos en NYC solo atinaban decir “los periodistas son como las bases de béisbol, pisarle y seguir corriendo”. ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Henry Francisco, oriundo de Villa Juana-DN, es un dominicano emprendedor en EUA. Posee una fábrica de bicicletas de marca “Montecci” de diferentes tipos (eléctricas, plegables, de pedales, de ruta para competencias a nivel mundial, que sus costos oscilan entre cientos y cerca de los 20 mil dólares. La empresa está ubicada en el 2147 Hudson Terrace, Fort Lee-Nueva Jersey, y oficina en el Alto Manhattan (424-442-0191). Los peloteros David Ortiz, Carlos Gómez y José Offerman poseen de ellas. Se pueden comprar por Instagram, Facebook e internet = https://montecci-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc Además, su empresa hace lentes, zapatillas, todo tipo de artículos, menos cascos. Está poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Henry, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El agua del mar Muerto tiene una densidad de 1,24 kg / litro, lo que hace que el cuerpo humano pueda flotar sin esfuerzo en el agua, porque la densidad de este último es menor que la densidad del agua salada del propio lago. Tiene unos 80 km de largo y un ancho máximo de unos 16 km; su superficie es aproximadamente de 810 km². Recibe agua del río Jordán, de otras fuentes menores y de la escasa precipitación que se produce sobre el lago, y el nivel de sus aguas es el resultado del balance entre estos aportes y la evaporación. Una de las razones por las que el mar Muerto es tan salado se debe a que está ubicado en una cuenca hidrográfica endorreica, es decir, no hay salidas. Los minerales que desembocan en él se quedan allí para siempre.

►Servicio comunitario: Si necesitas un abogado y no puedes costearlos, hay programas gubernamentales y organizaciones que brindan asesoría y servicios gratis o a bajo costos. Más información = www.justice.gov

►Salud: La gente ha estado utilizando la sal desde los albores de la civilización para procesar, conservar y mejorar los alimentos. Cada vez hay más evidencia de que demasiada sal (específicamente el cloruro de sodio agregado para preservar y realzar el sabor de muchos alimentos altamente procesados) está enfermando a las personas. Puede causar presión arterial alta y contribuir a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. También se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de estómago y colon, enfermedad de Ménière, osteoporosis y obesidad.

►Sobre el español: Turulato(a) = Alelado, estupefacto.

►Dólar y euro hasta este domingo 7: Compra del dólar 58.40 y venta 59.34; Compra euro 62.52 y venta 65.90

►Combustibles: Del 6 al 12 de abril: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

