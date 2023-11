Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►Estandarizan tasas en consulados RD en exterior: La Cancillería RD informa que completó la estandarización de las tasas consulares, eliminando la variedad de precios por un mismo servicio que existía incluso en un mismo país. (En los consulados de NY, NJ y PA hay precios diferentes por un mismo pasaporte) Ver: https://mirex.gob.do/mirex-estandariza-tasas-consulares-eliminando-variedad-de-precios-por-un-mismo-servicio/.

►Aplauden en NY rebajara documentos consulares: Actualidad Neoyorkina publica el sentir de dominicanos en el Alto Manhattan que aplauden al gobierno de RD por la rebaja en los precios de documentos en los consulados RD en el exterior. Los precios establecidos. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=1782

►¿Los nuevos precios? Opinólogos, sabiólogos y analistas dominicanos en el Alto Manhattan, desde que conocieron la información se mantuvieron en sesión permanente todo el sábado analizando el hecho. En conclusión: ¡Ah! Parece un sueño de hadas, diiicen. Estamos en »vuelve y vuelve«, es una medida populista, pero vamos a ver si es significativa la rebaja. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=32PhF1aodNE&t=84s Un ciudadano en Brooklyn vociferó: ¡Anja! Palo si boga y palo si no boga. ¿Y entonces? Otro le contestó: Es populista, porque esa estandarización Cancillería la tenía desde hace tiempo y quieren dar un golpe de efecto para neutralizar el impacto del anuncio oficial de «Alianza Rescate RD», FP, PLD y PRD, proclamada oficialmente el mismo viernes con un acuerdo electoral aprobado en 145 municipios (de 158) y 215 distritos municipales (de 235), y 17 senadurías, que incluye las grandes ciudades (91% de la geografía nacional, equivalente al 88% del electorado). Ver = https://elnacional.com.do/rescate-rd-anuncia-alianza-en-145-municipios-y-17-senadurias/ Una señora que pasaba entre ambos recordó la publicación de la semana pasada en esta columna de que el PRM tiene muchísimo interés de ganar en el exterior, principalmente en la Circunscripción 1-USA porque representará para el 2024 = 732.816 votantes. El presidente del partido MODA, que apoya la reelección, proclamó recientemente en el Alto Manhattan: »La Circunscripción 1-USA constituye unas de las 3 principales plazas políticas de la RD. Aunemos esfuerzos en pro de un objetivo principal y fundamental que es »Luis, 4 más«. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=nKSsO5HDV3U

►El que mucho habla, mucho yerra: El Ministerio de Relaciones Exteriores de RD (MIREX) emitió el memorándum »DG-38418 del 26 de octubre 2023, a los Jefes de Misiones Diplomáticas y Consulares”, advirtiéndole procedimientos antes de ofrecer declaraciones a la prensa. »Silence Please«. Diiicen que se debe a que hay muchos »piquitos de oro« en ciertos consulados y embajadas que por todo quieren estar opinando. Entre otras cosas, el -Memo- dice: »Queremos externarles la inquietud de la Cancillería sobre las frecuentes apariciones de funcionarios del Servicio Exterior Dominicano en medios de comunicación sin previa notificación a este despacho (Roberto Álvarez), o a su Viceministerio a cargo, generando en ocasiones distorsión con relación a las informaciones de este ministerio y de la política exterior que implementamos. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=RFeT_y5HUuM Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: »Habla poco, escucha más y no errarás«.

►Lo llaman lambón: En la TV hispana en NYC llamaron »lambón« a Elías Barrera Corporán, del departamento de prensa del consulado RD-NY, porque en presencia de autoridades dominicanas ofreció boletos y credenciales a muchísimos periodistas para cubrir los juegos entre Águilas y Licey en el estado Citi Field en Queens, el pasado fin de semana. A muy pocos consiguió. El señalamiento público es de la reconocida comunicadora Belkis Martínez, en su visto programa »El Poder del Pueblo« por Visión Global TV, los viernes desde las 4:00 a 7:00 pm. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=yoOAJJ6g5Ik Muchos colegas se quedaron »oliendo donde guisan« y gastaron en taxi$; o dos horas en tren y autobuses desde el Alto Manhattan para llegar al estadio. Comentaban, entre uno y otros, »eso no es raro en Corporán ser »tumba polvo» y »serruchando« palos contra colegas periodistas, gestionando negar y quitar publicidad, hacer que se la paguen a menor costo”, según hablaban en las afuera del estadio, soportando frías temperaturas. Otros decían que los colegas de su clan tienen todo en bandejas de plata. »Se nota el cambio«, diiicen. ¡Ah! En el Alto Manhattan en lugares públicos ratifican su »lambonismo«, aunque a la comunidad se la lleve »satanás«, a él le importa solo su cheque, diiicen. Ver: Elías dice en RD no hay delincuencia = https://www.youtube.com/watch?v=07DvSb0YQVI

►Honor a quien honor merece: La proclama procede del organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, José Martí. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó la semana pasada en su 79 Asamblea General celebrada en México que el ejercicio del periodismo en RD se caracteriza por la ausencia de censura o atropellos, lo que afianza la tendencia favorable que vive la profesión en el país caribeño. Es la primera vez que RD encabeza este índice de la SIP que mide el desarrollo de las libertades en América, entre ellos libertad de expresión y prensa plena. Para aquellos »funcionarios y/o empleados» petulantes y arrogantes de querer narigonear a ciertos periodistas, que copien de su »jefe«, el presidente Luis Abinader. ¡Ah! En NYC hay muchos de ellos. Por considerarlo de interés presentamos el editorial de Persio Maldonado = https://elnuevodiario.com.do/que-bueno-que-asi-sea/

►Alianza ha puesto pensar a muchos: La alianza »Rescate RD« (FP, PLD y PRD) ha puesto a pensar a muchos, tanto en RD como en NY y otros lugares, diiicen opinólogos en el Alto Manhattan. El acuerdo oficial electoral es en 145 municipios (de 158) y 215 distritos municipales (de 235). También con 17 senadurías. Todos representan un 91% de la geografía nacional, equivalente al 88% del electorado. Están envuelta grandes ciudades. Distrito Nacional, Santo Domingo, Espaillat, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, La Romana, Peravia, Elías Piña, Hato Mayor, Bahoruco, Valverde, El Seibo, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez y San Juan de la Maguana. ¡Uff! En las elecciones presidenciales se pactó que quien quede en tercer lugar, apoyaría a quien quede en segundo lugar. Danilo Medina (PLD) asegura Alianza fue de »buena fe«. Leonel Fernández (FP) dice «superar las diferencias y trabajar juntos para construir un mejor país, con más oportunidades constituye un hecho patriótico». Miguel Vargas Maldonado (PRD) afirma que garantiza al pueblo dominicano el sagrado derecho a la salud, educación, alimentación, seguridad, paz y bienestar colectivo. Sella el triunfo arrollador de la oposición en las elecciones presidenciales del 2024. El presidente Luis Abinader (PRM) sostiene, están «del lado equivocado de la historia» los partidos que acaban de formalizar una alianza opositora denominada “Rescate RD”. Muchos políticos en los nuevayores están de fiesta y otros comprando Imodium, Prodom, Pepto-Bismol, y haciendo remedios caseros. Rián y se corta la descomposición estomacal.

►8 aspiran ser presidentes en RD: Para los que llevan anotaciones, de acuerdo con la JCE, los aspirantes a la presidencia de la RD son: Luis Abinader (PRM); Leonel Fernández (FP); Abel Martínez (PLD); Miguel Vargas Maldonado (PRD); Carlos Peña (GS); Fulgencio Severino (PPT); Virginia Antares Rodríguez (OD); María Teresa Cabrera (FA).

►Consulado solo reconoce a 38 estudiantes: En NYC hay cerca de un millón de estudiantes en escuelas públicas. El 42% son latinos, entre ellos unos 95 mil dominicanos, por ser la comunidad de inmigrante más grande en la Gran Manzana. En años anteriores se reconocían 500 y 600 estudiantes meritorios, diiicen padres de familias en Queens. Por qué, porque el consulado tenía bajo su jurisdicción el área triestatal. Ahora solo es NY. Pero, de 95 mil estudiantes escoger 38. ¡Uff! Hubo cambios inexplicables. El cónsul Eligio Jáquez solicitó a Alianza Dominicana (8 noviembre) su local para reconocer a 50 alumnos. Después cambió (10 de noviembre) para hacerlo en Hostos Community College, y al final cambió el lugar para la sede consular y número de alumno de 50 bajó a 38. ¡Huumm! Ahí la vicepresidenta de la RD entregó dichos reconocimientos, expresando »el galardón busca fortalecer la relación de la diáspora más joven con la cultura dominicana, que sientan el país como suyo y, por supuesto, reconocer sus éxitos académicos«. »Para el presidente Luis Abinader los hijos y nietos de dominicanos en el extranjero son muy importantes, porque representan el puente entre ambos países, donde su talento puede aportar de diversas formas». Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó »los padres de esos niños cuando lo llevan de vacaciones a RD y se pasan más de 30 días, tienen que pagar US$30.00 (equivalente a $1,680 pesos dominicanos) de multa y/o impuestos a inmigración, aún sus progenitores estar gastando dólares en su propio país. Mientras aumenta el tiempo en dominicana aumentan las multas y/o impuestos. Otro le contestó: »es que el consulado y el gobierno se han ido desentendiendo de la comunidad». Una señora que pasaba entre ambos, comentó »así es, vean los $10 dólares; no bajan el alto costo boletos de avión”. ¡Huumm!

►¿Qué ausencia?: Nos informa una aguerrida »leoncita» en NYC que las derrotas son fuertes, pero hay que saberla asimilar, y más cuando queda un trayecto del camino que puede reponer los resultado$ de la derrota, porque la »Alianza Rescate RD« vislumbra una victoria electoral en el 2024, diiicen. Ese dirigente político, (chiquito pero tupio, no se puede hacer el sordo, ciego y mudo) en la lucha que lleva a cabo el rey de la selva »El León«. No se puede cruzar de brazos, dejar sus »cachorros« a lo que “coja mi bon«, dejando de asistir a reuniones, de exponer sobre su líder, impulsar el partido, porque no se puede interponer el interés personal al del partido. Diiicen que desde RD lo están observando con binoculares. “Guerra avisada no mata soldado, y cuando se mete la pata y se saca rápido no se ha metido”.

Un valor dominicano en NY: Frederick Martínez, mejor conocido como »El Pachá«, tanto en RD como NY, NJ, CT, PA, entre otros estados de EUA, es un aguerrido y controversial presentador de televisión, locutor y animador de espectáculos que por años ha informado, orientado y divertido a millones de personas de habla hispana. Oriundo de Santiago de los Caballeros, con 55 años de edad. Ha conducido programas propios y en otros tantos, por múltiples medios en dominicana y EE. UU, entre ellos TV Can de Nelson Javier »El Cocodrilo«; Ritmo del Sábado por Teleantillas; Sabadazo con El Pachá, por Telecentro; Merengue y Mas, producido en RD para La Cadena Telemundo; Pégate y Gana Con El Pacha; Cambio y Fuera por Mango TV, propiedad de Juan Luis Guerra; laboró en el programa »El gobierno de la tarde« por Z-101. Ha laborado en Telemundo en los programas »Buenos días NY«, »Acceso Total« y en Univisión en »Despierta América”, entre otras tantas participaciones en Radio y TV. Ha presentado espectáculos en Madison Square Garden, Radio City Music Hall, United Palace y Citi Field. Nominado y galardonado en prestigiosas premiaciones como Soberano (Casandra), Premios ACE y Premios Globo. Actualmente trabaja para SBS (La Mega) en el programa «El Vacilón de la Mañana». El Pachá estudió Comunicación Social en el Miami Institute of Technology, Florida. Siempre pone en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Pachá, usted es un valor dominicano en NY.”

►Cultura general: El «sol artificial» que inauguró China es lo que los ingenieros llaman un tokamak, una máquina diseñada para aprovechar la energía de la fusión. Funciona como una cámara de vacío en forma de anillo en la que mediante calor y presión extrema el gas se convierte en plasma y se inicia la fusión, según informó la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC). Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55220554.amp

►Servicio comunitario: Cualquier persona puede congelar su crédito (gratuitamente) y no necesita haber sido víctima del robo de identidad. El congelamiento de crédito (Credit Freeze) impide el acceso a su informe, bloqueando posibles préstamos o tarjetas que estén tratando de abrir a su nombre. Visitar: www.consumidor.ftc.gov

►Dólar y euro hasta este domingo 12: Compra del dólar 56.23 y venta 57.19; Compra euro 59.57 y venta 62.85

►Combustibles: Del 11 de noviembre al 17 noviembre: Gasolina Premium a $293.10. Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

