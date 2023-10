Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Política, política y más política: Cada semana recibimos más opiniones, enfoques, comentarios y análisis políticos de parte de nuestros lectores en NY, NJ, Pensilvania, Boston, Providencia, Miami, Canadá, Puerto Rico, RD y países tan lejanos como Argentina, Alemania, Japón y Rusia, entre otros, donde residen dominicanos. A medida que se aproxima el torneo electoral en el país el interés sube. A los dominicanos nos conocen por nuestras pasiones políticas y del béisbol. Esta columna es de la comunidad, sigan enviando y gustoso recibiremos. Amén y bendiciones a todos.

►A guayar la yuca: Analistas políticos dominicanos en el Alto Manhattan diiicen que el candidato a diputado por el PRD en la Circunscripción 1-USA para el 2024, doctor Yomare Polanco, obligará a los candidatos a la misma posición por el PRM, FP, PLD, AlPaís, etc. a “guayar la yuca, pero bien guayada”. Diiicen, que, de los 3 diputados a elegir, Yomare será uno de ellos. ¡Ay! ¿Quiénes serán los 2 restantes y por qué partido? ¡Bueeeno! También diiicen que Yomare ganará por sus múltiples obras benéficas en favor de miles de constituyentes en NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Maryland, Massachusetts y Rhode Island, entre otros lugares, y tiene una gran estructura política y comunitaria como ningún otro candidato, porque ha invertido e invierte en la comunidad. Los todólogos expresan que es un hombre de bien, no irá al Congreso en busca de exoneraciones, sueldos, viáticos, empleos, porque es un próspero empresario, con más de 900 empleados en su compañía y millones de dólares invertidos entre las diferentes comunidades a través de décadas, sin pasar facturas”. Lo de él es codearse con la comunidad. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=KGaTH4cf1d4 Ejemplo, este domingo patrocinó 25 artistas (Los Toros Band, Amarfis, Mala Fe, María Díaz y Peter Cruz, entre otros) quienes tocaron gratis a los quisqueyanos en Plaza Quisqueya, en la calle Dyckman con Broadway, para despedir el verano. Cientos de criollos asistieron. Mientras él patrocinaba la fiesta, se aproximó un precandidato a vender boletos para su campaña. ¡Uff! Un ciudadano en El Bronx vociferó: »Por sus frutos los conoceréis« (Mateo 7:15). Otro contestó: Ese es Yomare. Una señora que pasaba entre ambos, dijo: Hay muchos con $$$ pero no invierten en la comunidad, son ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Se escuchó un merengue en Manhattan = https://www.youtube.com/watch?v=IPO84dFct1c ¡Wepa!

►El trabajo de la JCE en USA: Quiérase o no, la JCE está haciendo su trabajo. En el 2020 hubo en todo el exterior 595,879 votantes. De eso en EUA 406,536 (68.22%). Y de este total en la Circunscripción 1 hubo 366,408 (90.13%). De eso en NY 197.588 (53.93%). Pero, del total de los votos en territorio estadounidense en el 20 (406,536) en NY hubo la suma de 197.588, representando el 46.60% de los votantes en EE. UU. Ahora bien, la JCE tiene proyectado empadronar en todo el exterior para el 2024 la cantidad de 1 millón 191 mil 758, el doble del 2020. En USA sería de 813.072 votantes. En la Circunscripción 1 la suma de 732.816, y en los «nuevayores» la cantidad de 395.176 criollos. Actualmente la JCE tiene en USA sobre los 500 mil empadronados para el 2024. El director de la Oficina de Registro Para Electores en el Exterior (OPREE), Elpidio de la Rosa, informó que la JCE-NY ha empadronado en los 5 condados de la Gran Manzana, en las ciudades de Yonkers, Haverstraw, Long Island, Albany, Peekskill del estado de NY. Asimismo, varios lugares de Pensilvania, Connecticut, Washington DC, Maryland, Delaware, Massachusetts y Rhode Island. Además, en Cincinnati, Cleveland y Columbus en Ohio; Chicago en Illinois; Raleigh en Carolina del Norte; en Houston y Dallas en Texas, entre otros lugares. Los trabajos se han llevado a cabo en locales del PRM, PLD, FP, PRD, PRSC, AlPaís, clubes, y asociaciones, entre otras entidades. Haciendo su trabajo.

►Más de la JCE: El organismo electoral ha informado que los dominicanos residentes en el exterior podrán empadronarse hasta el 21 de enero del 2024. Asimismo, supervisará y fiscalizará durante este mes de octubre las convenciones y asambleas de las organizaciones políticas que escogieron esa modalidad para seleccionar sus candidatos. En la lista figuran 117 asambleas por parte de 3 organizaciones políticas (PLD, PPC y Frente Amplio). Asimismo, el 21 de octubre a las 7:00 pm, fecha límite para la realización de servicios administrativos relativos a las solicitudes de nuevas inscripciones, cambios de datos mayores o menores, de residencia, de civil a militar y renovación con cambios mayores o mayores. También, la renovación de documentos de identificación y electoral anteriores, naturalizaciones y renuncias a la ciudadanía dominicana. Información sobre todos los servicios de la JCE: RD = Central: 809-537-0188, exts. 736 / 737 / 686. Desde el interior sin cargos: 1-809-200-1959. Desde el exterior sin cargos: 1-200-1959. En NY = 646-684-3158 y 646-684-3164.En NJ = 862-336-1900.

►¿Qué documento?: Lectores nos envía desde Queens este documento. Ni quito ni pongo: El PRM celebra triunfante los resultados de su primaria en RD, por el número de votantes que concurrió, 1,026,047 de los 3,086,136 de su padrón. Ya ganamos, dicen muchos reeleccionista, encargando hasta trajes blancos para la investidura. ¡Uff! De los votos válidos Abinader ganó con 879,458 (91%); Guido Gómez Mazara 53,904 (5.56%); Ramón Alburquerque 21,527 (2.22%) y Delia Josefina Ortiz 13,750 (1.42%). Sin embargo, en el exterior fue muy pírrica la votación del PRM, entonces perderán. La JCE ha programado un millón 191,758 de inscrito para el 2024. Ejemplo, la Circunscripción 1-USA con 78,356 inscrito, solo votaron 6,094 perremeístas, dejando de ejercerlo 72,262 (92.22%). Los tres ganadores (Norberto, Kenia y Moronta) obtuvieron en total 3,024 votos. ¿Y entonces? En base a las votaciones el PRM en NY está supuesto a perder las elecciones, en las Circunscripciones que contemplan a Florida, Puerto Rico, el Caribe…. Y el Continente europeo. Sin otra intención que no sea dar el dato frío de los números, terminamos diciendo que en las 3 Circunscripciones el padrón electoral supera los 700 mil dominicanos con derecho al voto.

► Guido: Observadores criollos en Brooklyn sostienen que a Guido Gómez Mazara, sin ser funcionario del gobierno ni empresario, sacar esa cantidad de votos, es un gran peligro para aquellos altos funcionarios con aspiraciones presidenciales en la próxima contienda, porque los seguidores del hijo del Moreno son por convicción, voluntad propia, y creen en sus propuestas, no como los de aquellos altos funcionarios que sus aspiraciones descansan en nombramientos. ¿Y cuándo no tengan la posición? A correr fanático, diiicen. ¡Ay!

►¿Labor consular-NY?: Una prestante y bien informada dama en NY nos valoró y/o enjuició la labor del consulado RD-NY. Veamos: Manny Feliz, asistente del cónsul Eligio Jáquez, fue al despacho de Rosaura (empleada consular) expresándole. 1- La Dra. Nancy Medina, asistente del asambleísta por El Bronx, George Álvarez, ha dejado cerca de 30 mensajes telefónicos en los últimos días en busca de una información y nadie le contesta. »Está regada«, llamarla por favor. 2- Hay que revisar y contestar los mensajes. 3- Ningún empleado puede quedarse por ratos cerca de las ventanillas. ¡Ah! Diiicen que un quisqueyano en busca de documentos consulares le preguntó a Feliz, en el salón de espera, compañero: ¿cuándo es que van a bajar el precio del pasaporte? Pero el alto funcionario se hizo el »ciego«, »sordo« y »mudo« como Balaguer; saludó ¿cómo estás? y siguió impertérrito. Pero, »Vuelve y pasa«, »Vuelve y pasa», pide permiso para cruzar ante el abarrotamiento de clientes en busca de algún documentos, »mira«, »calla« y »camina« una y otra vez. Diiicen que ante cualquier problema que tenga un ciudadano solo hay que buscar a Manny para resolverlo. ¡Huumm!

►Merengón Sabatino: Ha penetrado profundamente en el gusto de muchos dominicanos en el Alto Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens, y Yonkers el programa »Merengón Sabatino«, los sábados de 3:00 pm a 8:00 pm con el maestro de los clásicos Amaurys Aybar. Éxitos. El autor de esta columna se ha vuelto asiduo escucha de los mismos. Visitar: www.tumerengonsabatino.com/ Lo recomiendo. ¡Ah! La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el 30 de noviembre de 2016, el merengue de RD Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

►¿Al borde de una guerra mundial?: Con el serio conflicto iniciado este sábado, luego que el grupo islamista Hamás atacara sorpresivamente a Israel por tierra, aire y mar, repeliendo los judíos la agresión al instante, con muertos y heridos al »pipá« entre ambas partes; más la guerra entre Rusia y Ucrania, este último país apoyado por la OTAN, pero el apoyo a Rusia por parte China y Corea del Norte, el mundo está más al borde de una guerra mundial, diiicen los llamados analistas, sabiondos, sabiólogos, todólogos, opinólogos, sabichosos callejeros y esquineros dominicanos en el Alto Manhattan, quienes analizan este último conflicto bélico en el medio oriente en algunos lugares públicos, metiendo hasta miedo con las tantas »vacuencias« que hablan y algunos incautos prestan atención.

►Un valor dominicano en NY: José Bejarán, reconocido locutor en RD y la comunidad dominicana en la Gran Manzana, reside desde hace muchos años en NYC. Gracias a su singular voz, carácter bien forjado y amplio acervo cultural ocupó importantes puestos como locutor en el ámbito noticioso, comercial, musical y deportivo en su país de origen. Su carrera comenzó en 1974 en Radio Continental como locutor de noticias, y llegó a ser director de Radio Mil, Radio Clarín y Radio Continental; además, presidente del Círculo de Locutores Dominicanos. Fue subdirector de noticias de Radio América en la ciudad Washington en USA. En RD fue presidente del Círculo de Locutores y ganó el Premio Casandra. Con su accionar en NYC, aconsejando jóvenes y adultos para que vayan por el buen camino continúa poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Bejarán, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Rana Dorada Venenosa, es un pequeño anfibio considerado el animal más venenoso del mundo.​ Tiene la capacidad de matar a 10 personas con su veneno. Las tribus indígenas utilizaban su veneno para fabricar flechas envenenadas para cazar. Pueden medir hasta 1,5 cm de longitud cuando son adultas y pesar alrededor de 28 gramos. Habitan en las regiones tropicales y húmedas de Sudamérica y Centroamérica, principalmente en Colombia.

►Servicio comunitario: Neoyorquinos con cupones de vivienda o váucher de Sección 8 ya no tendrán que mostrar historial de crédito. Una nueva disposición entró en vigencia inmediata la semana pasada. Así lo anunciaron en un comunicado conjunto el alcalde Eric Adams, el comisionado del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), Adolfo Carrión Jr., y el presidente de la Corporación de Desarrollo de Vivienda de NYC (HDC), Eric Enderlin. Información vivienda asequibles en NYC = https://www.nyc.gov/site/fairhousing/resources/affordable-housing-opportunities.page

►Dólar y euro hasta este domingo 8: Compra del dólar 56.02 y venta 57.05; Compra euro 58.01 y venta 62.16

►Combustibles: Del 7 al 13 de septiembre: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

wj/am