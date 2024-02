Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Hay que fortalecer democracia RD: Tras los resultados de las elecciones municipales celebradas este domingo en RD, observadores políticos dominicanos en El Bronx, diiicen que la JCE hizo excelente trabajo. Pero en el país hay que fortalecer la democracia. Hubo 8,105,151 dominicanos aptos para votar en las municipales y en base a las proyecciones de este domingo en la noche expresamos que dicha abstención era de un 82%, pero entendidos en la materia sostienen este lunes que solo es más de un 70%. Estadísticas = Se postularon 19 mil 194 candidatos por 35 partidos políticos nacionales y 10 movimientos, para 3,849 cargos (158 alcaldes, 158 vicealcaldes, 1,164 regidores e igual cantidad de suplentes. Directores distritales hay 235 e igual cantidad de subdirectores y 735 vocales. La cantidad de 8,134 (42.37 %) fueron mujeres y 10,880 (56.68 %) hombres. En Alto Manhattan hubo discusiones, análisis y comentarios al granel sobre el proceso. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=2577

►Enorme abstención electoral: Presentamos lugares “Común Cabeceras” con mayores votaciones en el país, sin incluir sus distritos municipales, para establecer la enorme abstención electoral: Datos de la JCE = https:// resultadoselecciones2024.jce. gob.do/municipales En el D.N. con 918,021 empadronados dejaron de votar 581,835. Solo votaron 336,186 y Carolina Mejía (PRM) obtuvo el 61.10%; mientras, Domingo Contreras (PLD) 124,043 (37.61%). En Santo Domingo Este con 739,294 no votaron 491,604. Lo hicieron 247,690, obteniendo Dio Astacio (PRM) 141,820 (58.74%) y Luis Alberto (PLD) 84,819 (35.13%). En Santo Domingo Norte con 348,470 no votaron 249,631. Lo hicieron 134,839, adquiriendo Betty Gerónimo (PRM) 73,047 (55.64%) y Carlos Guzmán (FP) 57,098 (43.49%). En Santo Domingo Oeste con 295,963 no votaron 189,254. Lo hicieron 106,709 y Francisco Peña (PRM) obtuvo 71,634 (68.78%) y Aquilino Serrata (FP) 30,782 (29.55%). En Santiago con 502,683 no votaron 342,070. Lo hicieron 160,613 y Ulises Rodríguez (PRM) obtuvo 97,053 (61.67%) y Víctor Fadul (PLD) 59,600 (37.87%). En San Cristóbal con 166,952 no votaron 83,915. Lo hicieron 83,037 y Dionisio de la Rosa (PRM) obtuvo 45,239 (56.13%) y Josefina Tamarez 18,799 (23.33%). En La Vega con 182,743 no votaron 104,243. Lo hicieron 78,500 y Kelvin Cruz (PRM) obtuvo 59,264 (77.57%) y Demnis Marte (FP) 8,769 (11.48%). En Puerto Plata con 121,970 no votaron 73,553. Lo hicieron 48,417 y Roquelito García (PRM) adquirió 27,603 (58.75%) y Javier Clark (PLD) 14,687 (31,26%). En Duarte con 147,163 no votaron 91,975. Lo hicieron 55,188 y Alex Díaz (PRM) adquirió 28,869 (53.69%) y Karilyn Chabebe (PRD) 24,612 (45.77%).

►¿A comenzar con Ortiz Bosch en NY?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan debatieron y concluyeron: Al pasar las elecciones municipales en RD el PRM y los funcionarios del gobierno vendrán con todos los hierros para la Circunscripción 1-USA (con 544,446 empadronados), el 62.58 % de todos los votantes en el exterior, a promover 24/7 la reelección del presidente Abinader. Una fuente nos informó que el cónsul Eligio Jáquez traerá a Milagros Ortiz Bosch, Asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción, y Directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, a dictar la primera conferencia y/o encuentro el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) en la Universidad de Columbia, y tiene como invitados especiales a senadores, asambleístas, concejales y alcaldes de NYC y de varios estados de la Circunscripción, quienes han venido promoviendo múltiples encuentro con Abinader, y destacando las obras que el mandatario ha ejecutado en bien de los dominicanos en el exterior. ¡Huumm! Además, asistirán presidentes de condados de la Gran Manzana y otras ciudades aledañas. Un sabiólogo dijo que es una conferencia disfrazada. Un todólogo contestó “todos esos funcionarios electos han venido promoviendo, indirectamente la reelección”. Un opinólogo dijo “ahora lo harán directamente”.

►“Para muestra basta un botón: Ya han venido a ofrecer “villas y castillos” los funcionarios y presidentes de los partidos “País Posible” (Mateo Morrison); “MODA” (Elsido Díaz); “Integración Nacional -PIN-“ (Aníbal Belliard), no reconocido por la JCE; y del movimiento Cosechando con Luis 24-28 (Wellington Arnaud). Todos inexistentes en NY y llenaban con cientos de personas sus actividades. ¿Cómo?, se preguntan muchos. Elsido Díaz, presidente de MODA proclama: NY es una de las 3 piezas claves de la RD en votación. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=nKSsO5HDV3U El senador por María Trinidad Sánchez (Nagua), Alexis Victoria Yeb, encargado de reclutar oficiales electos en USA para la reelección de Abinader, proclamó a varios senadores de NY que visitaron al presidente: “El propósito de los encuentros es los que tienen la doble nacionalidad y pueden votar, tanto por Abinader y los senadores de NY que nos visitan”. Ver: https://almomento.net/senadores-de-ny-visitan-la-rd-buscan-beneficiar-a-la-diaspora/ Senadores NY visitan al Presidente Abinader. Ver: https://www.nysenate.gov/newsroom/in-the-news/2022/luis-r-sepulveda/senadores-ny-visitan-al-presidente-abinader Vínculos entre Congreso NY y RD = https://almomento.net/destacan-fuertes-vinculos-de-cooperacion-entre-congreso-de-ny-y-rd/ Abinader y senadores NY se comprometen trabajar favor diáspora. Ver = https://elnuevodiario.com.do/en-encuentro-con-abinader-senadores-de-ny-se-comprometen-a-trabajar-en-beneficio-de-la-diaspora/ Un ciudadano en El Bronx vociferó “El fin justifica los medios”. Otro contestó “Cualquier medio para lograrlo es válido”.

►RD$504 millones al PRM, PLD, FP y PRD: La JCE entregó recientemente RD$504 millones 160 mil (equivalente a ocho millones 700 mil dólares -58×1-) a cada uno de los partidos mayoritarios PRM, PLD, FP y PRD, como lo establece la Ley 33-18 en su artículo 61, al obtener más del 5% de los votos válidos emitidos. Una fuente informó que al partido oficial en la Circunscripción 1-USA les entregarán 3 millones 200 mil dólares (185 millones 600 mil pesos) y los cónsules en NY, NJ, PA, MA y Canadá) tendrán una asignación y los altos funcionarios, con sueldos elevados, tendrán una cuota mensual hasta que pase la campaña, informó la misma fuente. Diiicen que la finanza del partido de gobierno en RD está muy sólida y no pueden darse el lujo de perder la Circunscripción 1 por $$$ estando en el gobierno. En dicha Circunscripción hay 544,446 quisqueyanos empadronados, con más votantes que 9 provincias juntas en la RD: Bahoruco (83,341); Hato Mayor (78,319); El Seibo (67,888); Dajabón (56,383); Ocoa (55,312) Santiago Rodríguez (55,061) Elías Piña (46,068); Independencia (41,736); y Pedernales (20,425). Asimismo, más que 20 provincias de manera individual. Dicha Circunscripción solo es superada por la provincia de Santo Domingo (1,829,579); Distrito Nacional (918,021); y Santiago (915,067)

►Reitera no engañar más la comunidad: El candidato a diputado del PRD por la Circunscripción 1-USA, doctor Yomare Polanco, reitera al gobierno y al PRM no seguir engañando la comunidad dominicana en el exterior. Ahora, el gobierno anuncia que el Programa Supérate tendrá una ventanilla de servicio en el consulado RD-NY, para ayuda y protección social. ¡Uff! Hay otras ventanillas en la misma sede consular (Familia Feliz, Ministerio de Interior y Policía, Gabinete de Política Social, El Defensor del Pueblo, Index, Senasa e Inposdom, entre otras) para embaucar nuestros connacionales, además, el PRM usar para nombrar múltiples “botellas”. “El presidente Abinader debe casarse con la gloria, de manera real no verbal”, expresa Polanco. Cumplir con las necesidades sentidas: 1- Modificar la ley 716 del 1944 (80 años) sobre los Consulados para reajustar los elevados precios de los pasaportes, poderes, etc.) 2- Eliminar el cobro de los US$10 a los dominicanos que viajan a su propia tierra. 3- Reducir los altos precios de los tickets aéreos. 4- Derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD. 5- Modificar el pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria a los emigrados jubilados de más de 65 años. 6- Aprobar por Ley el no pago por la primera maleta en las líneas aéreas. 7- Permitir llevar un vehículo por condición (aprobado por una agencia revisora) y no por edad. 8- Establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas.

► Se quedaron con el moño hecho: Una fuente a lo interno del PRM en NY nos informó que fueron muchos los dirigentes del partido que se quedaron con el moño hecho, en una palabra, con el traje puesto, cuando acudieron al hotel para hablar con el presidente Abinader, quien vino por menos de 24 horas la semana pasada a participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) por la situación de Haití. No lo pudieron ver, algunos tenían hasta sobres en sus manos para…… Tuvieron que irse como llegaron, pero reflejaban “bembitas”. Diiice el senador Iván Lorenzo que al mandatario lo halaron los gringos para leerle su cartilla y disfrazaron el viaje con su intervención en el Consejo de Seguridad. ¡Ay, ay, ay!

►Ramfis Trujillo en NY: Ramfis Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), reconocido por la JCE a través de la resolución 24-2023 el año pasado tras cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley, estará en la Gran Manzana el próximo viernes 23. Posiblemente, el Dr. Ernesto Fadul, seleccionado como su candidato vicepresidencial, lo acompañe durante el viaje a USA. Ramfis asegura que irá como candidato presidencial en RD el próximo 19 de mayo. Durante su periplo por NYC, Nueva Jersey y Connecticut, se reunirá con directivos y seguidores del PED, con diferentes sectores que integran la comunidad dominicana (empresarios, profesionales, comunitarios, comerciantes, taxistas y otros). Además, se reunirá con “unos gringos”. ¡Huumm! La fuente no informó lo que trataría. El eslogan de campaña electoral de Ramfis es «Mano dura sin dictadura». La figura del candidato presidencial atrae cientos de personas de manera voluntaria cuando efectúa actividades en cualquiera de los estados de EUA. Video: https://www.youtube.com/watch?v=FBlEudOiA-U

►El que venga atrás que arree: La semana pasada esta columna detalló, “en política quien hoy es tu enemigo mañana puede ser tu mejor amigo y viceversa”. Durante la participación de Alianza País en la juramentación del comando de campaña del PRM en El Bronx, Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés Pérez), con su comitiva, proclamó “AlPaís apoya al presidente Abinader y espera que el pueblo, que entendió que el cambio era posible, apueste hoy en día para profundizarlo”. Personas sentadas alrededor suyo pusieron el merengue bajito de Johnny Ventura (El tabaco es fuerte) = https://www.youtube.com/watch?v=WRzfViC3EfU. Sin inmutarse (Radhamés) se quedó quieto, se puso colorado y respiraba hondo, disimuladamente. Hace un par de días nos escribió: “Al autor de la leída columna Entérate NY, el amigo Ramón Mercedes: Esta es mi posición sobre el pacto electoral suscrito entre el PRM y mi partido. Adjunto el merengue también de Johnny Ventura “Llegaron los Caballos”, más conocido con el que “Venga Atrás que Arree” = https://www.youtube.com/watch?v=IPO84dFct1c se despidió.

►Explica la alianza PRM-AlPaís: El coordinador de AlPaís para ultramar explica las razones de la alianza entre el PRM y su partido. Diiice Radhames Pérez, “con este acuerdo las partes quedan comprometidas en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y en la edificación de un gobierno honesto que tenga como prioridad al pueblo, no los intereses partidarios. Hablamos de un gobierno compartido donde se diseñen y ejecuten políticas públicas para las grandes mayorías poblacionales. Donde se fortalezca la independencia del poder judicial y en el cual la investigación, persecución y castigo de la corrupción y la impunidad sea norma, dirección ésta a la que apunta el actual ministerio público. AlPaís llevará sus propias candidaturas a diputados de ultramar en las 3 Circunscripciones. Esto significa que trabajaremos para que el voto ciudadano emigrado se exprese en el nivel presidencial por Luis Abinader. De esta manera, AlPaís apunta a profundizar el cambio, lo que resulta ser el más efectivo conjuro al retroceso político.

►Vergüenza ajena: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan debatieron y concluyeron: La posición que ha asumido el nuevo presidente del Instituto Duartiano-EUA, Adalberto Domínguez, que al tomar posesión inmediatamente entregó la entidad a los brazos del cónsul Eligio Jáquez y del gobierno del PRM “da vergüenza ajena”. El video lo dice todo. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=VTv7YUSZyW4 Juan Pablo Duarte debe estar revolcándose en la tumba, diiicen, porque el objetivo del Instituto es llevar a la comunidad la historia del patricio e impulsar sus ideales. Para luchar por el reforzamiento y veneración del patricio. Fue creado por notables personalidades que tenían la visión de propulsar y mantener vivos los cimientos patrióticos de Duarte. Juramento Trinitario = “Mientras tanto, seremos reconocidos Los Trinitarios con las palabras sacramentales de Dios, Patria y Libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y si no, me lo tome en cuenta, y mis conocidos me castiguen el perjurio y la traición, si lo vendo».

►Un valor dominicano en NY: Manny Burgos dirige por más de 20 años “El Comité Provincial de Puertoplateños USA” (COPROPUSA). Celebra cada aniversario con la asistencia de más de 10 mil personas en Islas Randalls, debajo del puente Robert F. Kennedy (Triborough Bridge). Manny repite en el cargo porque aplica el método de “delegar” en los miembros de los 9 municipios haciéndolo responsable de su desarrollo. Su lema “fortalecer la unidad y hermandad de Puerto Plata en el exterior”. Asimismo, es un especialista en tecnología de bancos, por eso duró 29 años laborando en el área financiera del Banco Chase, en Wall Street-Manhattan. Ha puesto en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Manny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El primer presidente de la República electo fue Pedro Santana, a través del Congreso Constituyente establecido en San Cristóbal. Fue electo por dos períodos consecutivos, pero renunció faltando algunos meses para concluir su primer mandato. La Constitución, en su artículo 96, establecía que el presidente se elegía por doble votación. “cada elector vota por dos individuos, de los cuales uno debe estar domiciliado en la Provincia y el otro en toda la extensión de la República”. Estas elecciones tenían otra característica importante y es que el candidato ganador debía que obtener mayoría absoluta de los sufragios emitidos.

►Servicio comunitario: Tras la muerte de un ser querido no tiene que ser una carga más. Solo hay que usar el nuevo servicio de USAGov en español para encontrar beneficios fácilmente. Más información visitar: www.usa.gov o llamar al 1-844-872-4681.

►Salud: Diverticulitis en el colon y la importancia del reposo digestivo. Los divertículos son saculaciones (una especie de falsos huequitos) por debilitamiento de la pared del intestino grueso (colon) y por aumento en la presión interna del mismo. Los divertículos pueden ser de diferente tamaño y la mayoría de las veces se ubican del lado izquierdo del colon. Cuando son solitarios, usualmente son de nacimiento y se denominan divertículos verdaderos, encontrándose habitualmente en la primera porción del colon o próximo a la válvula ileocecal.

►Sobre el español: Genuflexión = Acción y efecto de doblar la rodilla, bajándola hacia el suelo, generalmente en señal de reverencia.

►Dólar y euro hasta este domingo 18: Compra del dólar 56.85 y venta 58.35; Compra euro 62.00 y venta 67.50

►Combustibles: Del 17 al 23 de febrero: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com