Entérate NY (OPINION)

►Abinader llegó por NJ y en seguida a NY: El presidente Luis Abinader llegó este domingo al mediodía por el aeropuerto Newark-NJ y en seguida se dirigió a NYC. A las 3:00 PM estuvo en la escuela Juan Pablo Duarte, en el Alto Manhattan, para presidir el lanzamiento de RTVD Internacional y la serie “Los Trinitarios”; además, la presentación oficial del tratado de Cielos Abiertos entre RD y EUA, el cual lo presentó el congresista Adriano Espaillat. Abinader dijo “Con este Acuerdo se busca crear competencias entre líneas aéreas, para que compitan en el transporte aéreo, para que haya mayor competitividad, para lograr tarifas más baratas, justas y lógicas”. Espaillat sostuvo “este acuerdo representa un avance crucial en la política de comercio y transporte aéreo. Además, se ha logrado que Washington Heights fuera declarada Distrito Histórico Cultural Dominicano”. Otros que hablaron, el alcalde de NYC, Eric Adams, “este acuerdo mantendrá el comercio, los acuerdos, la comunicación y las relaciones de conectividad”. El canciller Roberto Álvarez valoró el acuerdo “por la importancia que tendrá para los dominicanos”. También habló el cónsul Jesús -Chú- Vásquez y el subsecretario de Estado de USA para el Crecimiento Económico, la Energía y el Medio Ambiente, José W. Fernández. Asistieron funcionarios tanto del gobierno de RD como de EUA. El acto estuvo full y el presidente del PRM-NY y vicecónsul, Yulín Mateo, llegó iniciado el evento y se quedó parado en la parte de atrás, con cañera. Luego una compañera lo pudo sentar como en la línea 10.

►Piquetean presidente Abinader en Alto Manhattan: Varios dominicanos se apostaron frente a la escuela Juan Pablo Duarte, ubicada en la avenida Wadsworth con la calle 183, en el Alto Manhattan, y le hicieron un piquete al presidente Luis Abinader, vociferando sloganes como “ladrón”, “vende patria”, “vendiste el país”. La policía mantuvo a raya a los protestantes que se plantaron frente al centro de estudio desde el inicio hasta el final de la actividad. A eso de las 3:00 PM el mandatario acudió acompañado de su seguridad y altos funcionarios del gobierno dominicano en “varias yipetas” negras, para presidir el lanzamiento de RTVD Internacional y la serie “Los Trinitarios”; además, la presentación oficial del tratado de Cielos Abiertos entre RD y EUA. Varios patrulleros de la policía neoyorkinas se mantenían allí. Hay que aclarar que los dominicanos que llevaron a cabo este piquete no son ni pertenecen al movimiento “Acción Rápida”, que son los fundadores en la Gran Manzana de este tipo de protesta, y han realizado múltiples de ellas desde hace varios años. Los autores de esta protesta habían difundido la convocatoria bajo el lema “La corrupción y la invasión están arruinando nuestra nación”. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=3aqVXVZsov4

►Los reconocidos: Los reconocidos por el presidente Abinader en Lehman College en El Bronx fueron 21 dominicanos destacados: Julissa Álvarez, Fernando Aquino, Yanna Henríquez, Alipio Coco Cabrera, Sabina Matos, Henry A. Garrido y Ana Quezada, Joel A. García, Kennedy De Jesús, Bianka Pérez, Ramón Pagán, Dorian Rojas, Luis E. Paniagua, Danny Rosado, Lorenzo Piña, Miguelina Zorrilla, Yeurys Pujols, Fernando Rodríguez, Dennis Rodríguez y José Darío Santos. El viceministro de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y director ejecutivo del INDEX, Carlos de la Mota expresó el compromiso que tienen de asegurar que “nuestros compatriotas en el exterior cuenten con el apoyo necesario para seguir desarrollándose y contribuyendo tanto a sus comunidades de residencia como a nuestro país”, al tiempo que agradeció a la Dirección General de Aduanas por su apoyo para realizar el encuentro. Asistió el canciller Roberto Álvarez y el cónsul Chú Vásquez, entre otros altos funcionarios.

►No son todos los que están, ni están todos los que son: Diiicen que la entrega de reconocimientos del Index en Lehman College, por parte del presidente Abinader, se aplica el viejo refrán “No son todos los que están, ni están todos los que son” ¡Ay, ay, ay!

►Leonel llena evento presidió: El presidente de la FP, Leonel Fernández, llegó por el aeropuerto LaGuardia este viernes a eso de las 4:00 PM en un vuelo de AA. Se quedó en el hotel. El sábado recibió a un prestigioso abogado de USA, luego a Geraldo Rosario y una comisión de «Los 300 con Leonel”. En horas de la tarde sostuvo un encuentro con “leoncitos” y miembros de la Comisión Nacional Nuestro Congreso, “Franklin Almeyda Rancier”. Más luego se inició el Congreso, en Portuguese-American Community en el 117 de la avenida Park, en Yonkers. Estuvo full el salón. Allí Leonel dijo: “Este Congreso transformará la FP, de un partido análogo a un partido digital que trabajará con herramientas de primera generación a nivel de comunicación, gerencia política y tecnología. Ya no trabajará para un NY chiquito, sino para un NY mediano para que siga creciendo, y dio instrucciones para que la FP se abra definitivamente a la integración de jóvenes dominicanos que estudian en los Colleges de USA, para que los bodegueros, asociaciones, taxistas, se sientan identificados, los conglomerados sociales y comerciales tengan un espacio en el partido, a través de una plataforma para participen. La FP será un partido no solo para esta generación, también para las futuras generaciones. También hablaron Henry Merán y Francis Vargas. Asistieron Omar Fernández, Demóstenes Martínez y varias delegaciones de la circunscripción 1-USA. Este lunes 23 “El León” participará, a las 11:00 AM, del Torneo de Golf Pro Recaudación de Fondos, en Harrison Meadows Country Club. El martes 24, reuniones con GFDD New York, en Down Town Manhattan, para coordinar temas del Foro Global a celebrarse el 2 y 3 de octubre próximo. Miércoles 25, el expresidente regresará a RD por el JFK en un vuelo de Delta Airlines. Video: https://www.youtube.com/watch?v=wFvDn4ohzCQ

►A jugar beisbol en NY: Después de una prolongada disputa entre la Lidom y Latin Events para la celebración por segunda vez de La Serie de Titanes del Caribe en la Gran Manzana, ahora por la Copa de NY, ya todo quedó resuelto y se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Yankee Stadium. El domingo 10 en el Citi Field de Los Mets. La cartelera tendrá más de 20 reconocidos artistas dominicanos. El equipo ganador recibirá una corona chapada en oro ¡Wepa!

►Hacen las leyes y no la respetan: Lectores de Entérate NY escriben un largo documento desde el Alto Manhattan. Ni quito ni pongo: Queremos expresar nuestra indignación con muchos senadores dominicanos, los llamados en hacer las leyes y no las cumplen. No han presentado la Declaración Jurada de Patrimonio. ¡Huumm! La Ley 311-14 = Instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos. Dicha Ley en su artículo 2 = funcionarios obligados a declarar. El Presidente y Vicepresidente de la República; senadores y diputados. Otros = https://www.contraloria.gob.do/transparencia/index.php/declaracion-jurada/category/486-ley-311-14 El pasado lunes 16 venció el plazo. De acuerdo a lo publicado por la prensa = https://n.com.do/2024/09/20/conozca-los-9-senadores-que-no-cumplieron-con-sus-declaraciones-de-patrimonio-en-ccrd/ Entre los que no han declarado figuran Carlos Gómez (Espaillat); Ginnette Bournigal (Puerto Plata); Héctor Acosta -El Torito- (Monseñor Nouel); Dagoberto Rodríguez (Independencia); Bernardo Alemán (Montecristi); Secundino Velázquez (Pedernales); Guillermo Lama (Bahoruco); y Eduard Espiritusantos (La Romana). Los que han declarado = https://n.com.do/2024/09/20/conozca-los-9-senadores-que-no-cumplieron-con-sus-declaraciones-de-patrimonio-en-ccrd/

►Lo$ $enadore$ de RD: Los sabiólogos, todólogos y opinólogos coinciden en manifestar: El “Barrilito” que recibe cada senador de la RD causa amargura. ¿Por qué? Porque se maneja a discreción y con muy poca transparencia, sin que sean auditado$, ¡Uff! Entre los 32 senadores se distribuyen al año RD$240 millones. Cada uno recibe su partida de acuerdo a la cantidad de votantes de su provincia. Reciben entre RD$650,000 y RD$1,059,000. Además del “Barrilito” gozan de dos exoneraciones para vehículos durante los 4 años, a razón de $100 mil dólares cada una. Pasaportes oficiales junto a su familia. Oficinas en su provincia cubiertas por el Congreso. RD$3,500 por asistir a las asambleas y RD$2,000 a las reuniones de sus comisiones, pudiendo recibir más por asistir a otras reuniones. Pago de vivienda en la capital, combustibles, viáticos, celulares, gomas para sus vehículos, chofer, seguridad y secretaria. Su salario es de RD$350 mil al mes, x 12 meses = RD$4 millones 200 mil anual, X 4 años = RD$16 millones 800 mil. Diiicen que los senadores deberían renunciar a ese privilegio del “Barrilito” y el dinero en su conjunto entregárselo a instituciones que necesitan (asilos de ancianos, orfanatos, juntas de vecinos, clubes y asociaciones) diseminados por todo el país. Diiicen que hay que exceptuar al senador Omar Fernández (FP) que ya empezó con su “Barrilito” a entregarlo para obras benéficas.

►Lo dice Bernardo Vega: Quien es escritor, economista, historiador, antropólogo, profesor universitario, politólogo, sociólogo y reconocido en RD por sus aportes en la academia y el sector público, que “los senadores dominicanos ganan más que los senadores de los Estados Unidos” ¡Uff! Ver: https://acento.com.do/opinion/los-senadores-dominicanos-ganan-mucho-mas-que-los-norteamericanos-8878553.html “Barrilito, dietas y sueldos” se tragan el 70 % del dinero que gasta el Congreso de RD. Ver: https://www.diariolibre.com/politica/congreso-nacional/2024/06/11/barrilito-dietas-y-sueldos-se-tragan-70–del-dinero-del-congreso/2751726

►Quieren volver a USA: Una alta fuente en RD nos informa, solicitando no dar su identidad, que dentro de los 500 mil dominicanos en el país con impedimento de salida = https://elnacional.com.do/hay-500-mil-de-rd-impedidos-de-salir/#goog_rewarded, entre ellos 180 mil ex funcionarios, hay “pejes, pero pejes gordos” (políticos, empresarios, ex diplomáticos, profesionales, exmilitares, comerciantes, sindicalistas, religiosos, deportistas, contra personas vinculadas con desfalco, fraudes bancarios y financieros, lavado de activos, tráfico de drogas, corrupción administrativa, asociación de malhechores, terrorismo, violadores, trata de personas, por estafa, crímenes, accidentes de tránsito, casos de litis por posesión de bienes y demandas por manutención de hijos, violencia de género, entre otros, que dan lo que no tienen para poder volver a los “nuevayores” ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Fianny Cabrera, de Santiago de los Caballeros, se ha dedicado por años en NYC a labores altruistas y comunitarias, asistiendo 100×100% a su esposo, el congresista Adriano Espaillat. Acaba de graduarse de doctora con una especialidad en terapia del habla y lenguaje. Es una patóloga en esa área. Esta es una profesión que muchos de nuestros niños, de diferentes etnias, necesitan de profesionales como Fianny para ponerlo hablar bien a los que tienen dichos trastornos de comunicación, especialmente con los autistas. Hizo una investigación científica al desarrollar un programa para padres y educarlos. Con sus servicios hacia los niños, junto a su labor humanitaria y comunitaria pone en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Fianny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La playa Venice, ubicada en la costa del sur de California, es un destino que trasciende la simple categoría de playa. Con su mezcla vibrante de cultura, arte y actividades al aire libre, captura la atención de más de 16 millones de visitantes cada año, convirtiéndose en la playa más visitada de Estados Unidos.

►Sobre el español: Fascistoide = Que tiende al fascismo o al autoritarismo.

