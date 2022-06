Enorme gasto mensual de entidades inorgánicas de Agricultura

Más de 23 entidades han sido creadas por decretos del Poder Ejecutivo y por ley para incentivar la producción agropecuaria, pero han terminado en su mayoría siendo manejadas para favorecer el clientelismo, sin portal digital, sin ser reguladas, sin someterse a la transparencia y sin declarar patrimonios y bienes.

¿Por qué estos organismos son llamados inorgánicos? Casi siempre tienen 1 o 2 o 3 perfiles. 1ro-Cuando se buscan en el portal digital lo que aparece es la página de Agricultura. 2do- El 90 % de sus presupuestos se dedica al pago de las nóminas y a los gastos corrientes. Y 3ro-por su poca función, inoperancia y duplicidad.

Hay tres dependencias de Agricultura creadas con la misma retórica de incentivar la producción agropecuaria. La Dirección General de Ganadería recibe cerca de $582 mm, el Patronato Nacional de Ganaderos le ingresa más de $9 mm y el Consejo Nacional de Producción Pecuaria con un presupuesto de $111 millones.

Hay dos que no requieren de muchos esfuerzos para saber que están duplicadas pues solo los nombres nos dicen que hacen las mismas funciones. El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Codiaf) recibe $68 mm y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)con $346.7 mm .

El Inespre recibe más de $2,046 mm para repartir alimentos como hace el Plan Social y el Gabinete de Política Social. El Idecoop nace para regular las cooperativas y tiene ingresos de $306 mm, y el IAD surge para regular la reforma agrarias y recibe $2,008 mm. Sin embargo saltan sus funciones y se convierten en nóminas y gastos.

La creación del Consejo Nacional para las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CNMSF) es una réplica de la Comisión Nacional creada por Decreto para aplicar los acuerdos de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Pero ¿quién aplica las medidas de inocuidad de los alimentos y control de los animales y vegetales? Nadie que se sepa.

Si bien se necesitan los seguros agropecuarios para ejecutar políticas de protección con la finalidad de garantizar la inversión pública ante eventos impredecibles como ciclones, tornados e inundaciones. Tener la Dirección General de Riesgos Agropecuarios Digera que recibe $162 mm y Agrodosa es un gasto innecesario en nóminas.

El ingreso del Instituto Azucarero Dominicano es de $48.4 mm y se crea paralelo al Consejo Estatal del Azúcar. Indocafé recibe $368.9 mm, Codopesca le ingresa $206 mm y Conaleche recibe $405 mm pero son infuncionales porque está en declive el azúcar, el café y la leche y muy baja la producción pesquera por la sobreexplotación.

El Consejo Nacional de Agricultura (CNA) recibe cerca de $3 mm, el Instituto del Tabaco de RD (Intabaco) administra $361.5 mm, el Instituto Nacional de Uva (INUVA) ejecuta $16 mm. Tenemos informes de que el CNA no se reúne, que la uva se sigue importando y que la producción del tabaco no está mal pero seguimos importando cigarro.

El Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario Feda dirigido por Hecmilio Galvan recibe $248 mm e incentiva programas especiales que es lo mismo que hace la Unidad de Evaluación y seguimiento de proyectos UESP o la visita sorpresa de Danilo que el PRM denunció por corrupción pero que aún hoy no se le ha hecho una auditoría.

De estas instituciones encontramos 4 (Lavecen, Opca, Orevado y Agrodosa) que están en el portal del ministerio pero según la Dirección de Presupuesto no tienen asignados presupuesto y aún lo reciba de Agricultura no existen en la estructura institucional del Estado ya sea porque son mixta o está tomada por el sector privado.



Faña

Hablamos de 23 instituciones inorgánicas de Agricultura, sin mencionar el programa de siembras RD que le crearon a Leonardo Faña, sin mencionar las 4 entidades públicas desaparecidas, sin mencionar las ONG, y sin mencionar las 8 Direcciones Regionales de Agricultura, que gastan en total al año más de $7,293 millones.

¿Hay alguna esperanza con el gobierno de Abinader para eliminar esta carga que tiene el pueblo pagando entidades inorgánicas para que un grupito de sabios llenen sus bolsillos? Si engavetaron el proyecto de Ley de Faride que propone eliminar 58 instituciones inorgánicas que gastan más de $15 mil millones. La respuesta es no.

Además, la CD aprobó en primera lectura la creación del Instituto del Coco en RD que es otra botella más. Y ya el gobierno anuncia a través del Feda una inversión de $898 millones para producción del Coco. Otra vez el gobierno va a utilizar el Feda y el programa de la visita sorpresa UESP para gastar dinero sin control ni fiscalización.

Nota: Las instituciones que no tienen presupuesto es porque no aparecen en la Dirección General de Presupuesto o porque Agricultura les reparte recursos pero no ha cumplido la ley de transparencia de entregar el monto o porque han sido entregada por los políticos a los sectores privados.

JPM