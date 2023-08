Luis Abinader 35.3%, Abel 33.8%, Leonel 19,6%, según encuesta

SANTO DOMINGO.- El actual presidente de la República Dominicana Luis Abinader cuenta en la actualidad con el favor de un 35.3% del electorado, seguido por Abel Martínez con 33.8% y Leonel Fernández con 19.6%, según los resultados de una encuesta realizada por la firma Consulting Research Group los días 14, 15 y 16 del presente mes de agosto.

La encuesta fue realizada con un universo de 1,200 votantes, de los cuales el 50.75% fueron mujeres y el 49.25% hombres., ante la pregunta de «Si las elecciones fueran hoy, ¿Por cuál candidato a la presidencia votaría usted?. El 11.2% dijo no saber o por ninguno.

Este es el cuarto sondeo electoral que esta firma encuestadora realiza de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

TASA DE RECHAZO

A los encuestados también se les preguntó: ¿Por cuál de los siguientes candidatos presidenciales usted no votaría?. El 53.8% dijo que no votaría por Leonel Fernández; 32.5% respondió que no lo haría por Abinader y 10.8% por Abel Martínez.

POSICIONAMIENTO DE PARTIDOS

La preferencia de voto por partidos presenta un escenario más apretado, pues el PRM figura con 36.7%, el PLD con 36.55, FP con 15.4 % y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con 1%.

Los que dijeron no saber o por ninguno, se coloca en un 10.4%.

