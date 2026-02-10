Encuentran en Haití a aeronave desaparecida de Agape Flights

Puerto Príncipe, 10 feb.- Pilotos de entidades independientes haitianas encontraron hoy totalmente destruida una nave de la organización humanitaria caribeña Agape Flights, desaparecida la víspera, según medios locales.

Los pasajeros del avión Embraer 110 Bandeirante, que resultó fragmentado en varios pedazos, eran dos ciudadanos estadounidenses cuya situación se desconoce, según el periódico Gazzette Haiti.

La aeronave, perdida sobre las montañas del occidental departamento de Grand’Anse, fue localizada por dos helicópteros de las entidades de rescate JRCC/SAR y Hero Client, que coordinaron la búsqueda ante la inacción de las autoridades, aseguró el diario.

El avión misionero de Agape Flights, entidad que coordina y transporta correo, suministros y socorro por desastres en Haití, República Dominicana y Bahamas, desapareció el jueves a las 16:00 hora local, mientras volaba entre Jérémie y Les Cayes, precisó la fuente.

Un comunicado de las entidades rescatistas explica que, por la temprana puesta del sol, fue imposible alcanzar el jueves la última posición del avión, por lo que reanudaron las búsquedas aéreas en la madrugada del viernes en una zona montañosa cercana a la localidad suroccidental de Jérémie.

