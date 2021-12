En torno al Cementerio Municipal de San Cristóbal

Hace unos días me dirigí al Cementerio Municipal de San Cristóbal con la finalidad de visitar la tumba de la vieja amiga Inés Díaz, recientemente fallecida. Su muerte me tomó por sorpresa y me enteré de la misma después que había sido sepultada. Su último mensaje para mí fue pocos días antes de su deceso. En el mismo me decía: “Estaré unos días poco activa en el Whats App. Tengo COVID y estoy en tratamiento en mi casa”.

Tres o cuatro días después de recibir su mensaje le envié una nota preguntándole cómo iba en su recuperación, pero no recibí respuesta. Al día siguiente en la mañana su hermana Pura me envió una nota informándome de su agravamiento, pero no me percaté de ella, y dos horas después la familia fue informada de su muerte. No obstante su enfermedad, nunca dejé de enviarle una postal de buenos días y otra de buenas noches, pero ya no recibí respuesta.

A mi llegada al cementerio me enteré de la disposición de la Sindicatura Municipal de regularizar la posesión de las bóvedas construidas en los terrenos del cementerio y aproveché para preguntar sobre los requerimientos en este sentido. Con posterioridad pedí orientación sobre la forma de llegar a la tumba de la amiga Inés. La dirección parecía clara: “calle 2 con calle A”. Con todo, un empleado del Cabildo me llevó a una tumba equivocada donde pasé un buen rato creyendo que estaba frente a la tumba de Inés.

Como me llamaron la atención los nombres de esas dos calles quise fijarme en el nombre de las demás, y eran similares: Calle 1, Calle B, Peatonal A, etc. Entonces, me recordé de que al menos a los últimos dos síndicos se le han hecho sugerencias de darle el nombre de sancristobalenses destacados a diferentes calles de la ciudad, sin que respondieran a la solicitud.

Se me ocurrió, entonces, que en lugar de nombres de números o de letras, a las calles del Cementerio Municipal se le podía dar el nombre de compueblanos destacados sepultados allí. Seguramente, también sería más sencillo ubicar una tumba, si además del nombre de uno de los difuntos a las calles, a las tumbas se les enumerara.

Otra cosa, las calles del cementerio no están iluminadas, a pesar de que cuenta con numerosos postes de cemento en los que podrían colocarse luces y ubicar en lugares adecuados otros muchos postes más para iluminar el lugar, de modo que la claridad nocturna haga del cementerio un lugar menos tétrico durante las noches y no sea atractivo para la práctica de acciones indebidas o antisociales.

Lo que propongo no implica una renuncia a las solicitudes previas de nombrar algunas calles de la ciudad con el nombre de ciudadanos destacados de la ciudad, sino que es una alternativa adicional.

A fin de cuentas soy de la convicción de que desechar las solicitudes ciudadanas sobre el particular, sin evaluar con respeto estas solicitudes y reclamos y someterlas al debate en una sesión del cabildo es algo NEGATIVO.

