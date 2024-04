En respuesta a Juan PPH (Juan TH) OPINION

EL AUTOR es licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales. Reside en Santo Domingo.

Hemos querido responder al «escritor» Juan «TH», cuando en su artículo, titulado «El ladrón juzga por su condición» hace algunas referencias, que como está la situación política y social en nuestro país, no deben ser pasadas por alto.

Juan Taveras Hernández (Juan TH) es un conocido dirigente político capaz de seguir a su papá Hipólito Mejía y luego manifestar repugnancia a todos aquellos exmandatarios que optan por la reelección.

Juan TH combatió las reelecciones presidenciales a Danilo Medina y fue capaz de decir maldiciones de todo aquel líder que haya decidido reelegirse, en aquellos tiempos,. Hoy dia fue el escritor que más escribió en favor de la reelección.

TH es capaz de justificar la simulación, compra de cédulas, compra de dirigentes y miles de diabluras hechas en la historia dominicana, para que en el «cambio» continúe haciéndose. Estas acciones han hecho que la clase media dominicana se haya distanciado del Gobierno de Abinader.

En el segundo y tercer párrafo, acusa a Fernández de mentiroso, simulador, sofista, “jablader”… La gente sabe muy bien que Hipólito Mejía ni Leonel Fernández se caracterizan por mentir, quizás evadan respuestas o posterguen. Tenemos ciento veinticinco mentiras demostrables del Gobierno en carpeta.

En su tercer párrafo, sobre Fernández, dice lo siguiente, «nunca ha ganado unas elecciones limpiamente». En ese comentario, el Sr. TH demuestra profundo desconocimiento histórico, ya que, Hipólito Mejía dirigió el gobierno de 2000-2004 y perdió de Fernández; tampoco era gobierno en las elecciones de 1996.

En ese mismo párrafo, afirma que fue capaz de destruir «organizaciones políticas poderosas como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)». Nada más falso, el PRD murió por el deseo de Hipólito Mejía ser presidente y quien no se cansaba de molestar a Miguel Vargas para que se modifique la Constitución para permitirle volver, lo fue Hipólito.

El Sr. TH fue y ha sido «un muchacho de mandao» de Hipólito, y olvida que, los deseos de Hipólito de poder ocasionaron las fricciones contra Miguel Vargas que fueron aprovechadas por el entonces partido oficialista.

Cuando Mejía estaba alto en las encuestas, dijo que ganaba como quiera y que no necesitaba de Vargas, eso hasta que las encuestas y voluntad popular empezó a dar un giro; ahí Mejía empezó a llamar a Vargas y no fue apoyado. Mejía le llamó traidor por ese hecho.

El Sr. TH culpa a Fernández de destruir el partido Reformista, cuando fue el propio más grande líder de masas del siglo XX, que le entrega su liderazgo al más grande líder de masas del siglo XXI. Solo Balaguer fue culpable de eso. Hoy día ese partido ha seguido una ideología distinta a la de su líder.

El manipulador dice «fue Balaguer quien le regaló el poder a Leonel en el 96». La verdad que no regaló, sino que Balaguer temía al partido blanco y el interés en «haitianizar» el país como lo vienen hoy día haciendo. Así lo señala, diciendo, «fue llevado a un pacto racista y rastrero con el doctor Joaquín Balaguer».

Hay que recordar que el racismo no es malo, malo es la discriminación racial. Hoy día la falta de racismo busca la fusión y es lo que quieren sectores del oficialismo.

También manifiesta que Fernández no apoyó a Medina en el 96 y le hizo trampa a Balaguer, nada más falso, Balaguer nunca quiso saber de Medina porque le hizo la vida imposible y se comunicaba de manera secreta con Peña.

El cagatintas, a pesar de que la oposición no ha recibido fondos, manifiesta: «Leonel está desesperado, vuelto, loco y sin idea. No sabe qué hacer, ni dónde ir». Es importante el debate de los candidatos para evaluar la capacidad e inteligencia emocional y psicológica de los líderes.

Las calumnias de TH no paran, y no hace mucho recibió de manera cordial a Fernández en una de sus entrevistas y no pudo decirlo o hacerlo de frente, como todo un cobarde. Este Juan PPH en el mismo artículo, dice que Fernández llevó al poder a Danilo Medina. La verdad, que también, de manera directa o indirecta, llevó al poder al presidente Abinader.

En fin, Juan TH debe ser sincero y confesar a todos que abandonó el PRM con carta escrita en 2016 al presidente del partido, Andrés Bautista, y al secretario general, Jesús Vásquez, por considerar que arrastraba los mismos vicios que el PRD: «¡El PRM es más de lo mismo! Me voy del PRM por razones estrictamente éticas y morales…».

Los mentirosos y enemigos de nuestro país no tienen entrada franca en mi cristianizado espíritu. Los que la tienen son los que aman la verdad, los patriotas y los humildes.

jpm-am