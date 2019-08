En mis 50 años: La Sagrada Familia

120. LA SAGRADA FAMILIA



«Amigos, amigas, soy Shilcars de Agguniom.





La familia. Cierto que la familia es importante, muy importante porque de su seno puede existir, y de hecho acostumbra a serlo, la multiplicación. En el seno de una familia se establece una organización, digamos que más que nada por instinto, al igual que en un nido los pajarillos esperan la llegada de sus padres para alimentarse, por instinto también.

Aquí, en esta 3D y en este nivel al que nos estamos dirigiendo, la familia puede corresponderse mediante dos factores claramente diferenciados.

La propia familia que se genera espontáneamente, se multiplica, llegan los hijos, luego los nietos… Esa familia, de alguna forma nos la impone el medio, pero mayormente se agradece la compañía, ver crecer a los pequeños… Y cuando ya son mayores, pues van a seguir con el sistema ordinario habitual de multiplicarse a su vez, y así sucesivamente e infinitamente también.

Y luego está esa otra familia que no es o no ha sido impuesta, sino que voluntariamente la habremos adoptado. Aquí, en Tseyor, somos un ejemplo de ello. Adoptamos una familia, unos hermanos, hermanas, y lo hacemos voluntariamente, por lo tanto no podremos decir nunca que nos ha sido impuesta. Y habremos de utilizar mucho la paciencia, porque no existiendo esos lazos familiares, consanguíneos, es muy fácil romper con ella, y separarse y buscar otra familia u otras familias, u otros hermanos u hermanas, en instituciones, en grupos, en asociaciones, en mil y un lugares donde nos apetezca residir o alternar.

Sin embargo, aquí hay un término para nombrar a la familia real, a la auténtica, tanto si es consanguínea como si es adoptada, algo que imprime la realidad de la misma y el hecho de que la misma se personifique en una familia bajo esta denominación exactamente, de familia. Cuando esto se produce, cuando a este nivel al que voy a referirme se establece así, de este modo, ya no es la simple familia, ya no es una organización, ya no es una unión, incluso una unión de intereses, por qué no, o de afines en una determinada vocación, acción, profesión, etc. etc.

Cuando verdaderamente se es una familia, cuando los elementos de la misma se sienten verdaderamente hermanados, y por ello se quieren, se respetan, y la bondad es patente dentro de todos sus miembros, tanto si se es de una especie como de otra, a la que me he referido, entonces, cuando ese vínculo se establece, realmente ya no es puramente familia, sino es la sagrada familia .

Cuando, por ejemplo, un grupo de tseyorianos y tseyorianas se unen para llevar en común una determinada labor, humanitaria por cierto, se instituye en una familia, en este caso sagrada familia, porque reciben el acopio energético de ese punto trascendente en el que se comunican nuestras mentes y cuerpos. Ahora conocida dicha participación con los nombres mayas de beh sayab tseek.

Ahí, en ese punto, se genera el tercer eslabón, que da paso, cuando es verdadero y auténtico, en el 33, en el autodescubrimiento, en el espejo de uno mismo. Y al mismo tiempo se genera un acto sagrado, por su trascendencia, ni más ni menos. Por lo tanto se establece, en ese grupo de elementos tseyorianos que han decidido unirse para llevar a cabo cualquier acto humanitario como institución, la familia. Y no estará de más añadir sagrada, por tanto la sagrada familia.

¿Qué es exactamente una sagrada familia?, en este caso, hablando en la terminología tseyoriana, sencillamente una Casa Tseyor ya puede serlo, un Muulasterio también, un Pueblo Tseyor también puede instituirse en él una sagrada familia, en conjunto. Porque tanto la sagrada familia puede instituirse tseyorianamente hablando, con 7 mínimos elementos, como 700 para serlo para tal denominación.