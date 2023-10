En mayo no puede haber definición de primera vuelta (OPINION)

El autor es político. Reside en Raleigh, Estados Unidos.

La semana pasada, un día antes de celebrarse la consulta interna del partido de gobierno, dijimos que esas elecciones hablarían de muchas cosas; y levemente reseñamos algunas inquietudes de todos los dominicanos acerca de afirmaciones de diferentes dirigentes de esa organización política.

Ahora ya consumado el hecho, veamos si los resultados favorecen las afirmaciones oficiales o las afirmaciones contrarias. El pasado 5 de julio del 2020, con el país bajo el embate de la pandemia del Covid-19, una parte del pueblo dominicano desafió el peligro e hizo presencia en los colegios electorales para elegir un nuevo Poder Ejecutivo, así como los miembros del Poder Legislativo.

A esas elecciones generales acudió el 55.29% del padrón oficial de electores; registrándose una abstención de 44.71% de la matrícula válida de ese padrón.

Ese 55.29% que asistió a las urnas, fueron unos 4 millones 163 mil 275 electores; de esa cantidad, el candidato Luis Abinader obtuvo 2 millones 154 mil 876 sufragios; significando esa cantidad el 52.52% de los votos emitidos en la justa; y solo el 28.76% del padrón general de la Junta Central Electoral.

La verdad monda y lironda es que, el presidente Abinader surgió de una contienda electoral excepcional, siendo un presidente elegido en un sistema de doble vuelta que, debería garantizar un gobierno de mayorías, como un mandatario de una ínfima minoría.

Ahora las condiciones son diferentes; no hay Covi-19 que frene al elector, no teníamos un huracán, aunque estamos finalizando la temporada, no afrontábamos ninguna dificultad de fuerza mayor que impidiera que los inscritos en el padrón del PRM asistieran a dar su respaldo al presidente Abinader.

Sin embargo, de 3 millones 80 mil electores declarados por la dirigencia de ese partido, solo acudieron a votar por el Presidente 879 mil 458 dominicanos hábiles para ejercer el voto; eso es menos de la tercera parte de los declarados en el padrón de ese partido, es exactamente el 29.27% de esos 3 millones 80 mil.

Figurémonos, si comparamos esta pírrica votación al padrón proyectado por la JCE para la justa del 2024, que rondaría los 8 millones 500 mil electores.

Más que en las cifras, la prensa se ha hecho eco del orden y del porcentaje con el que el Presidente derrotó a sus oponentes internos; y que bueno, todos aplaudimos el orden, pero hay cosas raras que la prensa como tal debió buscarle explicaciones.

¿Cómo es eso, de que a las 3 de la tarde, un importante organizador del evento dé una proyección nacional de 500 mil votantes, y al cierre de las urnas, una hora más tarde aparecen un millón y pico de votos? Parece que el Ing. Deligne Ascención Burgos olvidó decir, en su declaración que, esos votos estaban preñados y que darían a luz una hora más tarde. ¿Parieron las urnas?

Mientras la asonada bocinera entorpece los oídos y la vista del pueblo dominicano, para que no vea la realidad, el asombro se abre paso en muchísimas comunidades, donde los alcaldes electos en el pasado 2020 fueron barridos por las bases inconformes del PRM; en 3 cabildos grandes y en decenas de distritos municipales, los titulares perdieron las primarias.

Sí los militantes del PRM están inconformes con sus síndicos y representantes ¿Cómo se espera que esté el resto de la población? Esta inconformidad no la cubren 8 mil quinientos millones de pesos en publicidad gubernamental; el próximo febrero veremos si están bien invertidos.

Febrero será un escenario de 2 bloques político electorales, uno del gobierno y otro de la oposición; el PRM gobernante irá con muchos síndicos comprados y muy pocos aliados; la oposición caminará en alianza muy granada, apoyados unos en otros.

Queda muy poco tiempo para cambiar la narrativa, en breve lo que hoy se da por hecho pasará a ser subjetivo, y veremos unos sorprendentes cambios camaleónicos afirmando que, en un escenario de tres fuerzas electorales compactas, no puede haber definición de primera vuelta en la contienda de mayo.

La suerte está echada, y en buena lid cada uno debe apostar al suyo.