En el PLD hay cinco tipos de miembros

El Partido Oficial (PLD) tiene en su aval cinco (5) tipos de miembros, con los cuales tiene que manejarse.

Parecería que todo está perfecto, pues es el partido más exitoso de la época democrática.

Pero su crecimiento, al convertirse en un partido de masas, lo ha llevado a tener que lidiar con todo tipo de elementos, que más temprano que tarde le traerá consecuencias impredecibles.

Primer tipo: Los peledeistas de corazón.

Éstos fueron formados bajo el manto pedagógico de Bosch, no buscan puestos de trabajo solo desean el bienestar colectivo encima de todo. Tienen una base de sustento ideológica, tal cual la concibió el profesor y líder político Juan Bosch

Segundo tipo: Los que son del PLD por el empleo que poseen.

Tengan o no base o plataforma ideológica, estén de acuerdo o no con el sistema actual de las cosas del Estado, su único nexo con el PLD es el empleo que el partido les otorga, estén cualificados o no. Si se les quita el empleo automáticamente pasan a formar parte de la oposición.

Estos están en favor de la oposición en todos los niveles de elección, menos en el Presidencial, pues la continuidad del presidente les garantiza su empleo. Por lo común dañan el voto o emiten el sufragio en contra, excepto en el nivel Presidencial.

Tercer tipo: Los aguacates.

Luego de la salida del Dr. Leonel Fernández surge este nuevo tipo de peledeista. Morado en apariencia, pero verde en su mente y corazón. Están en el PLD pero solo esperan que las elecciones municipales pasen para ir donde su líder, en algunos casos son sólo informantes (Chivatos) de la realidad interna peledeista. En esta categoría hay muchos candidatos actuales del partido oficial.

Cuarto tipo: los que se fueron.

Bajo la tesis de que el partido que formó Bosch no existe, mejores ventajas en futuros gobiernos de la oposición o simplemente desencantados de la realidad nacional un importante grupo de peledeistas decidieron irse del partido oficial.

Quinto tipo: Los traicioneros inconformes.

Este grupo es el más interesante de todos en función de que obtiene todo tipo de beneficios del erario, políticamente, pero siempre están inconformes con sus beneficios. Se sustentan en esa inconformidad, para traicionar la mano que los alimenta, pero sin el valor de oponerse públicamente a las acciones y medidas del PLD.

