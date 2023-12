En 2024 votemos independiente (OPINION)

No está en discusión, que la mayoría de los seres humanos no está educada para pensar. De ahí la ausencia de un pensamiento crítico en la mayoría de la gente. Ello irremediablemente se refleja en los certámenes electorales.

El día de las elecciones, al menos en los países del tercer mundo, la mayoría de los votantes ni razona ni piensa al momento de ejercer su derecho. En el caso República Dominicana, no hace un análisis objetivo sobre la situación actual, es decir, si en realidad estamos mejor o estamos peor con los actuales funcionarios públicos, sean los de elección popular o los que lo son por designación.

La mayoría vota por amiguismo; vota porque el candidato está postulado por su partido de militancia o simpatía: vota porque a través del clientelismo se beneficia con las dádivas estatales que son repartidas por algunos candidatos; vota porque los medios (controlados por las élites) que le venden la idea de cual es el mejor candidato aunque no lo sea; vota por lo que más ve en las calles y lo que más ve y oye en la TV.

Nunca se detiene (Le importa poco) a asegurarse si el candidato tiene o no una adecuada preparación; si el candidato tiene o no la competencia para ocupar el cargo al que aspira; y rara vez se detiene a analizar si el candidato tiene o no alguna propuesta (agenda) para ejecutarla en el cargo al cual aspira, si finalmente es escogido.

Solo los votantes que pertenecen a una creciente minoría, votan por los candidatos que verdaderamente tienen una adecuada preparación. Votan por los candidatos que sí tienen las capacidades (competencias) para ocupar los cargos a los cuales aspiran. Y votan por los candidatos que traen consigo algún tipo de propuesta, con la que promete dar soluciones a los problemas que actualmente enfrentamos.

En 2024, votemos inteligente. Votemos independiente!

jpm-am