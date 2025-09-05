Empresarios NJ satisfechos por elección en dirección de la FP
NUEVA JERSEY.- Los empresarios y políticos Alejandro Almonte y Sedequías Rodríguez fueron electos miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP), que lidera r Leonel Fernandez
Ambos dijeron estar satisfechos por “el respaldo a su trabajo firme y leal en procura de obtener los mejores resultados de la FP en el próximo torneo electoral del 2028”.
Indicaron que triplicarán los esfuerzos para la conquista y matriculación de nuevos miembros de este partido en el estado de Nueva Jersey.
Claro aderirse al LEONELATO corrupto y Ladron, para seguir depredando al estado. porque un » Empresario » que busca destras del Candidfato mas corrupto y LADRON, del basurero Politico Dominicano, uno lleno de corruptos, ladrones, depredadores, y Narcos detras de proteccion Judicial otro Basurero Hediondo y delincuencial.