Empresarios NJ satisfechos por elección en dirección de la FP

Alejandro Almonte y Sedequías Rodríguez

NUEVA JERSEY.- Los empresarios y políticos Alejandro Almonte y Sedequías Rodríguez fueron electos miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP), que lidera r Leonel Fernandez

Ambos dijeron estar satisfechos por “el respaldo a su trabajo firme y leal en procura de obtener los mejores resultados de la FP en el próximo torneo electoral del 2028”.

Indicaron que triplicarán los esfuerzos para la conquista y matriculación de nuevos miembros de este partido en el estado de Nueva Jersey.

