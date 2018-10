Empresa EE.UU. gana licitación para suplir carbón a planta Punta Catalina  

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La empresa norteamericana Xcoal Energy ganó una licitación y una posterior subasta para suplir 462,000 toneladas métricas de carbón mineral que usará a partir de noviembre próximo la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) en su fase de prueba.

El administrador administrador general de CTPC, Jaime Aristy Escuder, informó que Xcoal Energy compitió en precio y calidad con las empresas Trafigura LTD y CMC Coal Marketing.

Tras la apertura de ofertas económicas el lunes último, las tres empresas se sometieron a una “subasta inversa”, en la que presentaron ofertas de precios.

Dijo que en este último proceso Trafigura LTD fue descalificada porque su oferta no especificaba el valor de venta del carbón, mientras que CMC Coal Marketing no presentó una nueva.

Los dos procesos fueron encabezados por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y por Aristy Escuder.

“El precio que ha ofertado Xcoal Energy es de US$70.45 la tonelada métrica del carbón Tipo A y el carbón Tipo B también se le está asignado a Xcoal Energy por un valor de US$91.95 la tonelada métrica”, expresó Aristy Escuder.

El Comité de Licitación lo preside Aristy Escuder y lo integran, además, Pablo Rivas, coordinador; Manuel Batista, secretario; Milagros Santos, Rossana Montilla, Manuel Pérez, Rafael Martínez y Leniza Hernández, ejecutivas de la CDEEE. El comité está asesorado por consultores externos tanto en el área técnica como jurídica.

La planta de Punta Catalina se construye con base en un contrato de energía, procura y mantenimiento (EPC por sus siglas en inglés) de US$1,945 millones, en la provincia Peravia. Tendrá capacidad para producir 752 megavatios brutos de energía, en base a carbón mineral como combustible base.