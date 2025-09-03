Empresa dominicana construirá proyecto Himalaya en Haití

LIMONADE, Haití. – La empresa dominicana Cilpen Global Business expandirá sus operaciones a Haití con la construcción del proyecto Himalaya en la ciudad de Limonade, el que generará más de 150 empleos en el norte del vecino país.

Clipen Global Business, pionera en la valoración y beneficios de residuos sólidos en República Dominicana, hará una inversión inicial de 20 millones de dólares financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El relleno sanitario impactará hasta 500 toneladas diarias de desechos en una acción considerada histórica, pues Cilpen es la primera empresa dominicana del sector que opera en el Caribe con su experiencia y modelo de sostenibilidad.

Un proyecto transformador

El Proyecto Himalaya constituye una solución concreta ante la crisis estructural de gestión de residuos en Haití, donde más del 70% de ellos son depositados en condiciones inadecuadas (UNEP, 2022).

Con la suma del BID y la supervisión del Ministerio de Finanzas haitiano y su Unidad Técnica Ejecutora, Cilpen fue contratada por su trayectoria.

La iniciativa contempla la recolección y tratamiento de 450 a 500 toneladas diarias de residuos sólidos en sus primeros 12 meses.

Más allá de la gestión ambiental, la presencia de Cilpen en Haití dinamizará la economía local con la generación de empleos fijos, capacitación técnica e impulso a proveedores de bienes y servicios.

Asimismo, con el respaldo de organismos multilaterales, el proyecto fortalece la institucionalidad haitiana en un sector clave para la salud pública.

Himalaya transformará las ciudades de Cabo Haitiano, Limonade y Mouchinette para beneficio de sus más de 600 mil habitantes.

Según Pedro José Cabrera, copresidente de Cilpen Global Business el programa “demuestra que la sostenibilidad puede ser una de las fuentes más sólidas de progreso para una nación”.

