Embajadora EU y DNCD crean equipo contra laboratorios drogas

Embajadora y Presidente DNCD, junto a otros participantes en el acto.

SANTO DOMINGO.- La embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, y el presidente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) José Cabrera Ulloa, encabezaron la clausura del primer ciclo de entrenamiento para la conformación del «Equipo de Desmantelamiento de Laboratorios Clandestinos».

Con ello, República Dominicana se convierte en en el primer país de la región en implementar una iniciativa preventiva especializada frente a la amenaza emergente de laboratorios de drogas sintéticas.

Mediante una nota de prensa, las autoridades indicaron que la iniciativa tiene como objetivo crear una unidad operativa especializada para intervenir, asegurar y desmantelar fábricas de metanfetaminas.

CAPACIDADES EN QUIMICA, FORENSE, SANITARIA Y LEGAL

También opioides sintéticos, como el fentanilo y nuevas sustancias psicoactivas así como el manejo seguro de sustancias químicas peligrosas.

Según el documento, el equipo integra capacidades tácticas, químicas, forenses, sanitarias, ambientales y legales, operando bajo estándares internacionales en manejo de materiales peligrosos, priorizando la seguridad del personal actuante y la ciudadanía.

TRANSFORMACION GLOBAL DE LOS NARCOTICOS

«La creación del equipo responde a la transformación global del narcotráfico, caracterizado por el aumento en la producción ilícita de drogas sintéticas y la diversificación de las nuevas sustancias psicoactivas», indica.

Las autoridades entienden que los laboratorios clandestinos representan alto riesgo químico, explosivo y ambiental, además de constituir amenazas directas para las comunidades y el personal actuante.

INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL EQUIPO

La Procuraduría General de la República.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

La Dirección General de Alimentos, Medicamentos y productos Sanitarios.

El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles.

El Cuerpo de Bomberos, el Centro de Operaciones de Emergencias.

El Sistema Nacional de Emergencias 911

Dirección de Servicios de Atención a Emergencias y Extrahospitalarias.

Varias unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

an/am