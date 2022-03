Embajadora de la UE elogia «generosidad» de RD con turistas ucranianos

Katja Afheldt

SANTO DOMINGO.- La embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, Katja Afheldt, resaltó la generosidad del pueblo dominicano.

“La generosidad con la que los dominicanos están recibiendo los ucranianos que se quedan aquí, los turistas de Ucrania, me parece que es típico de los dominicanos, que es un pueblo amable, abierto y muy generoso”, manifestó.

Valoró también las declaraciones del presidente Luis Abinader condenando la ante la invasión militar efectuada Vladimir Putín contra Ucrania, señalando que el accionar del presidente ruso es muestra de que no respeta la identidad en todos sus aspectos del pueblo ucraniano.

“Habíamos pensado que la guerra es una cosa que iba a repetirse en nuestro continente, pero hoy sabemos que no es así a causa de la agresión de Rusia a Ucrania. Me ha impresionado mucho la declaración muy clara del presidente Abinader rechazando la agresión, la guerra, completamente inútil, no está justificada por nada”, dijo.

El Gabinete de Turismo estableció las acciones concretas, a corto plazo, para gestionar la situación de los residentes de Ucrania que se encontraban haciendo turismo en República Dominicana, al momento del inicio del conflicto armado en dicho país.

En ese sentido, ubicaron habitaciones disponibles en Puerto Plata, donde hoteles estarán aplicando una tarifa solidaria por 15 días a los residentes de Ucrania que se encuentren visitando República Dominicana, en el periodo comprendido entre el 1ero de enero hasta el mes de marzo del 2022, según Despertar Nacional.

Dicha tarifa cubriría gastos de alimentos y hospedaje, las cuales serán cubiertas por el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Turismo (Mitur).