Embajador RD envía carta a Congreso EU defendiendo labor JCE en primarias

SANTO DOMINGO.- El embajador de la República Dominicana en Estados Unidos, José Tomás Pérez, envió una carta al Congreso de este país en la que defiende el desempeño de la Junta Central Electoral (JCE) en las primarias del pasado 06 de octubre, que -según esta entidad- ganó Gonzalo Castillo en el Partido de la Liberación Dominicana.

El expresidente Leonel Fernández ha denunciado en reiteradas ocasiones que los datos suministrados por la JCE fueron adulterados para cometer fraude a favor de Castillo. Sin embago, en su misiva a los congresistas estadounidenses Pérez defiende al organismo comicial y dice que su presidente, Julio César Castaños Guzmán, realizó “un buen trabajo».

«Embajada de la República Dominicana

Washington DC.

EDW-0842-19

La Embajada de la República Dominicana presenta sus cumplidos a los Honorables Miembros del Congreso de los Estados Unidos y tiene el honor de informar los resultados de las elecciones primarias en la República Dominicana que tuvieron lugar este domingo 6 de octubre.

Elecciones primarias en la República Dominicana

Por primera vez desde la adopción de la legislación que regula los partidos políticos, la República Dominicana celebró elecciones primarias el pasado domingo 6 de octubre.

Según la ley, la participación en procesos primarios es opcional para los partidos políticos; así, solo los dos partidos principales participaron en las primarias: el PLD (partido gobernante) y el PRM (el principal partido de oposición):

Las primarias fueron organizadas por la Junta Central Electoral, un organismo autónomo presidido por un abogado respetado e independiente, el Sr. Julio C. Castaños.

El PLD celebró unas primarias «abiertas», es decir, cualquier persona podría votar en dichas primarias, mientras que el PRM celebró unas primarias «cerradas», es decir, solo aquellos registrados en este partido podían votar. Esto tuvo un impacto importante en términos de participación: en las primarias PLD, votaron 1,872,505 personas, mientras que en las primarias PRM votaron 382,294.

En las primarias del PLD compitieron cinco candidatos, pero los principales contendientes fueron el ex presidente Leonel Fernández y el ex ministro de Obras Públicas en la administración del presidente Medina, Gonzalo Castillo. Castillo ganó con 48.72% (911,023 votos) contra Fernández con 47.29% (885,233) votos).

e El ex presidente Fernández afirma que fue víctima de un fraude electoral, que supuestamente consistió en una manipulación del sistema de votación electrónica para beneficiar a Castillo. Pronunció un discurso en la televisión nacional para presentar sus acusaciones.

La Junta Electoral Central ha defendido su trabajo y rechazó firmemente que se haya producido ningún fraude o manipulación de resultados. Ha expresado que ha trabajado con transparencia, en consulta con los partidos políticos y con el presto de observadores nacionales e internacionales.

Los resultados de las primarias del PLD fueron, de hecho, muy cercanos, pero eso no significa que no haya un ganador claro: el Sr. Gonzalo Castillo. Hasta el momento, no se han presentado pruebas del presunto fraude.

El ex presidente Leonel Fernández, que fue presidente del país durante tres períodos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) buscaba ser el candidato de su partido para optar por un cuarto mandato. Tal vez, no estaba listo para perder las primarias de un recién llegado, alguien que nunca se había postulado para un cargo.

Es lamentable, por decir lo menos, que el ex presidente Fernández se haya embarcado en una «cruzada» para cuestionar un proceso que ha sido muy elogiado por diferentes sectores de la sociedad dominicana, incluidas las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la observación electoral y en temas de reformas institucionales.

Un principio democrático fundamental es aceptar la victoria de tu oponente. Desafortunadamente, el ex presidente Fernández no está cumpliendo este principio, y esta es la única explicación de su reclamo. Ningún sector clave de la sociedad dominicana se ha hecho eco de su reclamo.

Después de esta primera experiencia exitosa en la competencia primaria, el país necesita avanzar, prepararse para las elecciones generales del próximo año. Es antidemocrático por parte del Sr. Fernández crear una crisis política artificial solo porque perdió una elección primaria.

Con respecto al PRM, el ganador fue el Sr. Luis Abinader contra el ex presidente Hipólito Mejía. Este último felicitó al primero y felicitó al pueblo dominicano por su comportamiento democrático. Este partido no ha cuestionado el trabajo de la Junta Electoral.

En respuesta a las solicitudes de mayor transparencia, la Junta Central Electoral (JCE) decidió contar manualmente el 100% de los votos en el nivel presidencial de las primarias del PLD. La Junta Central Electoral publicó hoy el resultado del conteo manual realizado por las 158 juntas electorales del país, nombrando, nuevamente, a Gonzalo Castillo como el ganador. El conteo manual se realizó en presencia de funcionarios de la Junta, delegados del Partido y de los candidatos, y organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana.

La Conferencia del Episcopado Dominicano, con motivo de la celebración de las primarias simultáneas del partido del 6 de octubre de este año, expresó su voto de confianza en la honestidad, compromiso con la seriedad e imparcialidad de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) , para llevar a cabo el proceso y disipar cualquier duda que pueda generarse. También destacaron el respeto por el institucionalismo como fundamental para el desarrollo del clima democrático, y pidieron a los diversos sectores de la sociedad que colaboren para mantener el clima de paz, respeto y armonía en el país.

The Supreme Electoral Court (TSE) ofthe Dominican Republic decided yesterday on the appeal filed by the former President of the Republic, Leonel Fernández, in which he requested that the JCE be ordered to refrain from disclosing the final calculations of the Party’s primaries of – the Dominican Liberation Party (PLD) at the presidential level, and proclaiming Mr. Gonzalo Castillo as a presidential candidate for the PLD. The TSE rejected, regarding the merits, the aforementioned claim, based on said decision that the plaintiff “failed to prove to the Court that the damage invoked, if it occurred, is irreparable.”

The Embassy of the Dominican Republic avails itself of this opportunity to renew to Honorable Members of the U.S. Congress, the assurances of its highest consideration.

Washington, DC October 11, 2019″.