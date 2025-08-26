Embajada anuncia llegada a RD de nuevo Cónsul General de EU

William Swaney

SANTO DOMINGO.- La Embajada de los Estados Unidos (EU) en Santo Domingo anunció la llegada de su nuevo cónsul general, William Swaney, a la República Dominicana.

«Swaney tendrá a su cargo las operaciones consulares de la embajada, que ofrecen servicios a ciudadanos estadounidenses que residen o viajan a la República Dominicana, además de proveer servicios de visado a los dominicanos que desean visitar, estudiar o trabajar en los Estados Unidos», informó la misión diplomática.

El nuevo cónsul manifestó que «es un honor servir en la República Dominicana y estoy comprometido con fortalecer la duradera relación entre nuestros dos países».

«Espero trabajar de cerca con el pueblo dominicano para promover el entendimiento mutuo, la seguridad, la prosperidad y los valores democráticos», indicó.

Swaney posee títulos de la Universidad de Vermont, la Universidad George Washington, el Bates College y domina el idioma español.

El nuevo cónsul llega a la República Dominicana después de una «destacada trayectoria en el Servicio Exterior de los Estados Unidos» con más de veinte años de experiencia diplomática.

Swaney tuvo su primera misión diplomática precisamente en la República Dominicana en 1997, en la que se desempeñó como vicecónsul; regresó en 2018 y ocupó diversos roles durante la pandemia.

Además, su trayectoria incluye puestos en México, Francia, Afganistán, Camerún y los Países Bajos, además de ocupar cargos en Washington, D.C.

«La llegada del cónsul general Swaney reafirma el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de ofrecer servicios consulares transparentes, eficientes y respetuosos, al tiempo que fortalece los lazos de amistad y cooperación con la República Dominicana», indicó la delegación diplomática.