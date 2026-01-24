Eloy Jiménez electo el Jugador Más Valioso semifinal de Lidom

Santo Domingo 24 ene.- El estelar jardinero e inicialista de los Toros del Este, Eloy Jimenez, fue anunciado como Jugador Más Valioso de la semifinal del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Jiménez fue seleccionado en la votación realizada por periodistas especializados que cubren las incidencias del torneo de béisbol invernal dominicano.

Para hacerse con la distinción, Jiménez superó a Cristian Adames, de las Águilas Cibaeñas, y a sus compañeros Jean Carlos Mejía, el estadounidense Joe Corbett y Bryan de la Cruz, quienes ocuparon entre el segundo y el cuarto lugar en la elección.

Jiménez fue el principal sostén ofensivo de los Toros en la semifinal, estancia que lideró y estableció una marca de carreras remolcadas, al terminar con 16 vueltas llevadas al plato.

El estelar toletero, quien registró un promedio de bateo de .278, al fletar 20 inatrapables en 72 visitas al plato, empató la marca de dobles en una semifinal, con 10 batazos de dos bases.

Jiménez también mostró la contundencia de su bate al contabilizar un tablazo de vuelta completa en su actuación, en la que también logró nueve carreras anotadas en los 18 encuentros de la etapa previa a la final.

El rol de Jimenez, como cuarto en el orden ofensivo, le proporcionó al dirigente Víctor Estévez la opción que necesitaba para brindar protección a De la Cruz, Luis Liberato y Gilberto Celestino en el tope de la alineación, lo que fue fundamental para que su ofensiva respondiera y lograr avanzar a la final ante los Leones del Escogido.

La distinción de Jiménez continúa llenando de galardones la estantería de los Toros, que cuentan con el premio Jugador Más Valioso de la serie regular, que obtuvo Bryan de la Cruz, y Lanzador del Año, que conquistó el diestro cubano Aaron Sánchez.

