Eligio Jáquez toma posesión como cónsul general de RD en Nueva York

Eligio Jáquez y Carlos Castillo

NUEVA YORK.-El nuevo cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, Eligio Jáquez, asumió sus funciones durante un acto en el que dijo que las puertas del Consulado estarán abiertas a todos sus connacionales, ampliará los servicios y coadyuvará con un incremento de las exportaciones de principales rubros agropecuarios al mercado de los estados bajo su jurisdicción.

Jáquez, quien fue designado en el cargo por el presidente Luis Abinader Corona mediante decreto 354-20, sustituye a Carlos Castillo y durante el evento efectuado en el salón principal del Consulado, ambos firmaron el acta de transferencia de administración, siendo aplaudidos por los presentes.

Resaltó los aportes que hace la comunidad dominicana en el exterior estimada en casi tres millones de dominicanos, a la economía de su país, quitándoles la presión a los Gobiernos de tener que buscarle solución a sus carencias y necesidades.

Los programas de asistencia, protección, orientación e información a la comunidad dominicana se realizarán sin banderías políticas y serán extendidos los servicios consulares para servir a los ciudadanos dominicanos y los que viajan a República Dominicana, según dijo el funcionario en su elocuente discurso que fue aplaudido y ovacionado por representantes de distintas entidades.

“Las puertas de este Consulado están abiertas para todos los dominicanos que quieran venir a buscar algunas soluciones para documentos consulares o recibir información”, afirmó al tiempo de felicitar al cónsul saliente que permaneció en el cargo durante casi cuatro años.

Agradeció al presidente Abinader Corona la designación de que fue objeto al tomar en cuenta la exposición que hizo en una ocasión sobre un programa agropecuario que le tocó hacer en público, en la cual estaba presente el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Jáquez recordó que en esa oportunidad habló de la necesidad de ampliar las exportaciones de origen dominicano no solamente de productos frescos, sino todos los tradicionales de a un mercado tan importante como el de la ciudad de Nueva York que tiene tantos dominicanos, todavía en una cantidad superior a la del Distrito Nacional de República Dominicana.

“Aquí, en esta ciudad importante, hay mercados muy activos y desde aquí se envían plátanos y otras mercancías a otras ciudades próximas a Nueva York por lo que, entonces, me informaba Luis (Abinader Corona) que con mucho más razón había un motivo de venir a Nueva York”, expresó al señalar que continuará la ampliación de exportación al mercado Americano.

Eligio Jáquez es ingeniero agrónomo de profesión con más de 50 años en el ejercicio político, ex ministro de agricultura y jefe del gabinete de campaña del PRM.

Dijo que desde 1999 le tocó venir varias veces a New York detrás del voto de los dominicanos de aquí y se dio cuenta de que los dominicanos que residen en esta urbe coincidían todos en el deseo de que en la política del Estado dominicano se tomara en cuenta a los dominicanos del exterior que han tenido la oportunidad de servir al país.

Añadió que ese servicio de la diáspora “lo hacen desde aquí de dos maneras, no solamente por los aportes que hacen en las remesas que, según las estadísticas del año pasado llegaron a alrededor de 7 mil millones de dólares, sino que el hecho de no estar allá reclamando atenciones de servicios, transporte, educación, empleo, salud etc. de esa manera también contribuyen con la buena marcha del país”.

“Son casi tres millones de dominicanos que viven fuera que le han quitado la presión a los Gobiernos de tener que buscarles remedio, solución a sus carencias y necesidades”, puntualizó al tiempo de sostener que desde el Consulado podrá emprender programas para una mayor protección y servicios a los dominicanos residentes en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania.

En cuanto a la ampliación del mercado de exportación de productos agropecuarios en lo que coadyuvará el Consulado, Jáquez dijo que hay muchas estadísticas que no concuerdan o no les encontramos explicación, por ejemplo cómo es posible que una piña que hay que durar casi 14 meses para que tenga que venderla a 16 ó 17 pesos, mientras aquí no se produce una mata de piña y le vendimos 3.7 millones de dólares en piña a EE UU. mientras Costa Rica le vendió 1,023 millones”.

De su lado, Castillo felicitó a Jáquez, le deseó suerte y dijo que espera que realice una eficiente labor en beneficio de la comunidad al tiempo de resaltar algunos de sus logros a nivel de los servicios que se ofrecen en la sede consular localizada en el 1501 de la avenida Broadway, en Manhattan.

Asistentes

En el acto participaron representantes de sectores empresarial, comunitario y político, entre otros, de la ciudad de Nueva York, entre los que se encontraban Sammy Collado, de la Asociación de Supermercados de Estados Unidos; Rachamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros de Nueva York; el empresario Cirilo Moronta, los activistas comunitarios Máximo Padilla , Elida Almonte y Radhamés López, éste último en representación del congresista Adriano Espaillat.

También, vicecónsules y auxiliares consulares, los diputados Norberto Rodríguez y Servia Iris Familia; una amplia delegación de la seccional del Partido Revolucionario Moderno encabezada por Neftalí Fuerte, Alejando Rodríguez (Tontón), Henry Taveras y Julín Mateo, entre otros

En la ceremonia en la que rigio un protocolo debido a la pandemia de Covid-19 que limito la asistencia del público, el cónsul saliente Carlos Castillo y el entrante Eligio Jaques, se encontraban acompañados de sus respectivas esposas Karen de Castillo y Manán de Jáquez.

