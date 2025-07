La ley del desapego: soltar para sanar y crecer

LA AUTORA es ejecutiva de ventas. Reside en Nueva York.

Hay un momento en la vida en el que entendemos que aferrarnos no es lo mismo que amar, que retener no es lo mismo que cuidar, y que insistir en lo que no fluye es una forma de negarnos a nosotros mismos. En ese instante, la ley del desapego se revela como una poderosa lección espiritual y emocional.

¿Qué es el desapego?

No se trata de indiferencia ni de frialdad, sino de libertad interior. Es aprender a vivir sin dependencia emocional, sin el miedo constante a perder. Es confiar en que lo que es para uno, permanece, y lo que no, enseña y se marcha.

Soltar no es rendirse, es avanzar.

Muchas veces retenemos personas, situaciones, trabajos o incluso versiones antiguas de nosotros mismos por miedo, por costumbre o por esperanza. Sin embargo, la vida nos exige evolucionar, y para ello hay que soltar. Soltar las expectativas, los “debería”, los miedos que nos atan y los vínculos que nos desgastan.

También nos apegamos a lo material.

Y esto suele ser más común de lo que creemos. Guardamos objetos que ya no usamos, ropa que ya no nos representa, papeles, muebles, recuerdos de una etapa que ya pasó. Acumulamos por miedo a necesitar, por nostalgia o por la falsa sensación de seguridad. Pero a veces, tener menos es ganar más.

Cada espacio que liberamos físicamente, también se libera internamente. Un hogar despejado, una oficina ordenada, un armario que solo guarda lo necesario, nos hablan de una mente más clara, más enfocada, más en paz. Y muchas veces, cuando soltamos algo material, damos paso a nuevas oportunidades: un cambio de casa, una mudanza necesaria, un viaje pendiente, una vida más ligera.

El desapego no significa que no ames, sino que amas con conciencia.

Cuando comprendes esta ley, dejas de amar desde la necesidad y comienzas a amar desde la plenitud. Ya no cargas sobre los hombros la responsabilidad de cambiar a otros, ni te haces prisionero del pasado. Simplemente aceptas, agradeces y liberas.

¿Cómo se practica el desapego?

Aceptando la incertidumbre: La vida no puede controlarse. Aceptar eso trae paz.

Viviendo el presente: El ahora es lo único real. El apego vive en el pasado o el futuro.

Dejando ir sin culpa: No todo lo que termina es un fracaso. A veces es una liberación.

Desprendiéndote con propósito: Cada vez que sueltes algo material, pregúntate: ¿esto me representa hoy?, ¿me suma o me detiene?

Desapegarse es un acto de amor propio.

Es decirse: “Merezco paz, merezco equilibrio, merezco soltar lo que ya no vibra con mi esencia.” Es permitirse ser sin cadenas. Es abrir los brazos a lo nuevo sin temor, sabiendo que cada cierre también es un renacer.

Porque en la vida, quien aprende a soltar, aprende a volar… a eso le llamo libertad.

