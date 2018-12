Electric Paradise deslumbra con impactante jornada musical

CAP CANA.- La cuarta entrega del Electric Paradise Music and Arts Festival, celebrado de la mano de Cerveza Presidente, confirmó porqué es uno de los eventos más esperados y concurridos del año.

Y es que el más grande festival de música electrónica, pop urbano y alternativa del país y toda la región, se mantuvo fiel a su objetivo de complacer a más de quince mil fanáticos que se dieron cita al pie del mar Caribe para disfrutar de una noche memorable.

Como ya se ha vuelto una constante en su producción, Electric Paradise Music And Arts Festival brindó tres escenarios simultáneos y una amplia cartelera de veintidós artistas (la mayoría ganadores de múltiples premios Grammys y MTV, y con importantes posiciones en los listados Top 100 Billboards y DJ Mag top 100), y sale airoso, al brindarles a todos los presentes un poco de música para cada gusto.

De esta manera, el escenario principal, llamado “Live Stage”, tomó la hegemonía de la noche, dejando al resto de los espacios con acertadas propuestas complementarias, que sirvieron para mostrar diferentes géneros y estilos musicales.

Por esta impresionante tarima desfilaron nombres tan sonoros como el criollo Riccie Oriach, que abrió la jornada musical. The Knocks, Foster The People, la cantante de origen dominicano Cardi B, sin dudas, una de las más esperadas de la noche, quién subió a escena al urbano El Alfa, Ozuna, con un show que encendió a las masas, el colombiano J Balvin y el rapero estadounidense Wiz Kalifa.

Mientras, en el segundo escenario, llamado “Dance Stage”, la gente no paraba de bailar. Y no era sorpresa. Los productores del evento lograron combinar un elenco con la mezcla perfecta para activar al público en cada intervención, comenzando con el dominicano Omar Andino y siguiendo con un desfile de estrellas de los platos como Jack Novak, Vini Vici y Major Lazer, quienes echaron mano a éxitos criollos para aderezar sus contagiosa música, logrando no solamente arrancar una sonrisa a los presentes sino desatar intensos minutos de baile y aplausos); Kshmr; los muy esperados Disclousure; Don Diablo y cerrando con Krewella, pasada las tres de la madrugada.

Por último, este año se integró el “Rumors Stage”, con propuestas de música electrónica y dance, ejecutadas por Djs como Hyper, Squire, Lauren Lane, Blond:ish, Bedouin, Guy Gerber y Seth Troxler.

“Estamos seguros que Electric Paradise ha sentado un precedente en materia de espectáculos en nuestro país. Un evento de calidad, lleno de emoción, a la altura de los más grandes festivales del mundo y, claro, de nuestros fieles consumidores”, resaltó Stefany Romero, Coordinadora de Marca de Cerveza Presidente.

Y, precisamente, para invitar a los consumidores de Presidente a disfrutar aún más de la experiencia de ser parte de esta cuarta edición, Cervecería Nacional Dominicana desarrolló diversas acciones para promover el consumo inteligente y moderado de bebidas alcohólicas durante el evento.

Bajo la premisa “Los que saben de coro disfrutan toda la noche”, los responsables de la marca aprovecharon uno de los conciertos más grandes realizados en República Dominicana para educar a los jóvenes asistentes e incentivarlos a beber con responsabilidad.

Esta iniciativa se comunicó desde la boleta, con la inclusión de un llamativo encarte que comunica a los consumidores cómo disfrutar toda la noche, con el hashtag #DisfrutaTodaLaNoche.

Además, incluyó la distribución de botellas de agua gratuitas, a través de las pulseras “Cashless Band” de los asistentes. Cada dos consumos de cerveza los asistentes recibían una botella de agua acreditada a su pulsera. También, en cada cambio de artista, en el “Live Stage” y el “Dance Stage”, la marca incentivó los “Water Breaks” en los que las pulseras se iluminaron para indicarle al público presente que era el momento de hidratarse y de esta manera balancear y disfrutar aún más de la noche.

of-am