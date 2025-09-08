Electa Angelita Peña presidenta del Partido Verde Dominicano

Angelita Peña

SANTO DOMINGO. – El Partido Verde Dominicano (PVD) escogió este domingo a Angelita Peña como su nueva presidenta, durante una asamblea del Comité Ejecutivo Nacional en el Club de Obras Públicas.

La elección de Peña marca el inicio de una etapa en la que el PVD apuesta por la unidad, la transparencia y la fortaleza de la vida política nacional.

El encuentro fue encabezado por Antolín Polanco, presidente saliente, quien destacó la importancia del respaldo a este proceso de transición como una muestra de madurez institucional y compromiso con el futuro.

UN PARTIDO ABIERTO A LA CIUDADANÍA

En sus primeras palabras como presidenta del PVD, Peña agradeció la confianza depositada en su liderazgo y expresó su determinación de encaminar al PVD hacia una visión más inclusiva y cercana a la gente.

“Nuestro compromiso es construir un partido abierto a la ciudadanía, que escuche, que sirva y que defienda con firmeza los valores democráticos y el desarrollo sostenible que la nación merece”, señaló.

RESPALDO A LA NUEVA DIRECCIÓN

Al evento del PVD asistieron dirigentes nacionales, provinciales y municipales, quienes manifestaron su respaldo a la nueva dirección.

Coincidieron en la necesidad de un trabajo unitario por un partido que represente una alternativa real en del escenario político dominicano.

Con esta decisión, el PVD renueva su promesa de espacio político comprometido con la democracia, la equidad social y el respeto al medio ambiente.

agl