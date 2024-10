Elecciones en Estados Unidos

Independientemente de quien gane, ninguno de los 2 candidatos en USA tienen como prioridad a los Hispanos. Nos hacen caras e ideas de ayudas, pero se concentran en geopolítica mundial y temas domésticos primero; tema dictadores latinos, mientras no afecten intereses grandes de América, se les darán las mismas sanciones viejas que ya dictadores no le temen.

Si Kamala Harris gana en noviembre, su administración podría comenzar en la posición inicial más débil de cualquier otra, comparándola con era Obama. Sus aliados ya están preocupados sobre qué hacer al respecto.

Republicanos recibirán ordenes de Trump, hacerle la vida un yogurt a su reinado, si gana con trampas, según ellos, porque millonarios del club Trump, dicen ella ganará con trampas, y estos amigos de Trump quieren no le suban impuestos corporativos, ni traigan mercancías “near shoring” para competir con Made in USA, a pesar de que la calidad de USA, ya no es la misma, los materiales básicos se importan de China y México, por eso el discurso de ilegales fuera, pero negociar con quien vende barato sí, es el slogan TRUMP.

Los demócratas cercanos a la vicepresidenta están cada vez más preocupados de que los republicanos ganen el Senado el próximo mes, incluso si Harris gana, sería un escenario que convertiría a Harris en la primera presidenta desde George H.W. Bush en comenzar su mandato sin una mayoría en la cámara alta, ni en la baja.

Ahora, bien los temores han provocado una oleada de planificación de escenarios postelectorales en todo el Partido Demócrata, según entrevistas con más de media docena de asesores y aliados, incluso mientras Harris sigue atrapada en una reñida carrera a menos de dos semanas de que finalice su vicepresidencia.

Los aliados de Harris han buscado formas creativas de instalar un gabinete en caso de que un Senado republicano se niegue a confirmar a sus candidatos, incluida la extensión del mandato de los actuales funcionarios rojos amigos Biden, el nombramiento de una lista de secretarios interinos o, en un escenario poco probable que circula en los círculos demócratas, incluso aprobar algunos nominados antes de que Harris asuma oficialmente el cargo, es plan B.

Un Senado controlado por el Partido Republicano plantearía una amenaza inmediata a las ambiciones presidenciales de Harris, al reducir sus opciones de personal, limitar drásticamente su agenda política y frenar su influencia en las vacantes de la Corte Suprema. Al carecer de muchas relaciones personales con los republicanos del Senado, a Harris, le preocupa. Tendría que pasar sus primeros días cruciales sumida en la búsqueda de un compromiso bipartidario.

“Pase lo que pase, creo que van a ser tiempos muy difíciles durante los próximos dos años si el escenario es que Harris gana la presidencia, pero pierde el Senado”, dijo el exsenador republicano Chuck Hagel, que ha apoyado a Harris. “Sospecho que tendrá algunos republicanos que trabajarán con ella.

Gane quien gane en Nov 2024, la política proteccionista de los americanos, dará preferencia a naciones que dejen entrar sus productos al mundo y acepten un tácito arancel disfrazado llamado, “cuotas y límites” para no inundar productos del mundo a su mercado interno, o sea make America great, su producción nacional se protegerá.

Pero el escenario históricamente raro al que probablemente se enfrentaría Harris hace que esa planificación sea aún más crucial, para garantizar que ingrese a la Oficina Oval con una estrategia clara que pueda superar la oposición republicana de línea dura y minimizar las luchas internas demócratas sobre personal que podrían desperdiciar su estrecha ventana de oportunidad.

Describieron una presidencia temprana que sería necesariamente más moderada y orientada al compromiso en su liderazgo y ambiciones legislativas bajo un escenario de gobierno dividido, pero enfocado sobre las áreas en las que Harris cree que aún puede aprovechar el progreso de la administración Biden: 1 atención médica, impuestos y vivienda.

Los portavoces de Harris se negaron a opinar sobre la planificación de la transición. Hasta ahora, la campaña Kamala ha transferido casi 25 millones de dólares al Comité de Campaña Senatorial Demócrata y a otros grupos centrados en la elección de demócratas en las listas electorales. Y si Trump gana, será DeJa’Vu otra vez, trabajando con un Congreso en contra.

En resumen, se gana con dinero en USA y en R.D. Recuerde Hillary 2016 ganó voto popular y perdió en Colegio. ¿Se podrá repetir?

