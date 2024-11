Entérate NY (OPINION)

►Cafecito con el cónsul RD-NY: Observadores comunitarios en el Alto Manhattan, área de mayor concentración de dominicanos en el exterior, sostienen que “El Cafecito con el Cónsul”, iniciado la semana pasada por Jesús -Chú- Vásquez, no es más que un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Dice que busca trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos que afectan a la diáspora, para conocer de primera mano los problemas que afectan a los dominicanos y buscar soluciones junto a ellos. ¡Huumm! Diiicen que las necesidades de la comunidad descansan en el escritorio del Cónsul: Rebajar los elevadísimos precios de las traducciones; el proceso de naturalización, apostillamiento, de los poderes, pasaporte, que restablezca las llamadas de familiares y las visitas a cientos de dominicanos presos que no son visitados ni asesorados (artículo 36 de la Convención de Viena establece que las autoridades competentes deben garantizar que los ciudadanos extranjeros detenidos tengan acceso a asesoramiento legal y a la protección consular); Chú debería iniciar el asesoramiento a sus connacionales ante la avalancha de deportaciones anunciada por el electo presidente Trump (cuáles medidas deben tomar si tienen un negocito e hijos), porque “La Convención” sobre Relaciones Consulares tienen como función proteger los intereses de los ciudadanos de su país en el Estado receptor = https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm ¿Cuidado si ese “Cafecito” forma parte de algún proyecto presidencial solapado? Preguntan. ¡Ay! Al final del recorrido “El Cafecito” fue tomado en un restaurant de Broadway.

►Chú Vásquez cancela, pero nombra los suyos: Dirigentes del PRM-NY, solicitando reservas de sus identidades, expresan que el cónsul RD-NY, Jesús -Chú- Vásquez, vive cancelando perremeístas 100×100 % y seguidores del presidente Abinader con capacidad para desempeñar cualquier función dentro del consulado. Sin embargo, impulsa y logra los primeros nombramientos de personas de su interés. Leonel Humberto Tangui Acosta, como vicecónsul en NY, y Sterling Pérez Maldonado, auxiliar consular en NY, con elevados sueldos en US$… Chú no pudo cancelar a Francisco Báez, ex asistente de Eligio Jáquez y actual auxiliar consular porque está por decreto, pero le impuso una licencia administrativa (nueva modalidad) para sacarlo de la sede consular. Asimismo, el presidente Abinader nombró como vicecónsules en Toronto-Canadá a Pedro Julio Escorborg, Juan Mejía Casado y a Ángel Raposo Flores. Y a Rosa M. Rosario, vicecónsul en Miami. Decreto 622-24 (29 octubre 2024), donde están los nombramientos no aparece publicado en la página de la Presidencia = https://presidencia.gob.do/decretos

►Tratando de orquestarlo bien: Un dirigente de la FP-NYC, no queriendo identificarse, ante los dimes y diretes en cuanto a la candidatura presidencial para el 2028, entre Leonel Fernández y su hijo Omar, precisa que el “chisme” lo tratan de orquestar bien, pero no lo lograrán desde el sector insinuador, porque la llamada disputa es “falsa de toda falsedad”. Dice que hay “leoncitos” en NYC que se ponen a discutir sobre el tema, de quien puede ser entre los dos, craso error (ignorancia, inexcusable e imperdonable). Precisa que “para todo hay un tiempo oportuno» (Eclesiastés 3:1-15). Añade que, desde el poder, el gobernante romano Julio César y el emperador francés Napoleón Bonaparte, empleaban la frase “Divide y Vencerás” en un intento desesperado por desunir a los pueblos. En política es para ganar y mantener el poder mediante la ruptura de las concentraciones más grandes, señalando que la FP es la segunda fuerza política en la RD. Precisa que el “León”, en todas las intervenciones en la Gran Manzana aconseja a su partido a que se convierta en la Universidad del pueblo y les dé participación a los sectores de la comunidad. Los directivos de FP-NY se hacen de la vista gorda, desde que Leonel se monta en el avión, todo vuelve a la extensa calma, y “tú me tiras a mí las cajas y yo te tiro los cajones” ¡Uff! Opinólogos diiicen que cuando se dirige hay que seguir los delineamientos del patrón, del “jefe”, el presidente, administrador, o director de la organización. No seguir al “jefe” no es aconsejable, porque hace leer mal la realidad y tomar malas decisiones. ¡Bueeeno!

►No se vayan, que esto se pone bueno: Así se expresaba siempre el ícono de la narración deportiva, Buck Canel. Ahora, Mauricio de Vengoechea, consultor y asesor político del presidente Luis Abinader, proclamó que los únicos presidenciables fuertes en el PRM para el 2028 son: Raquel Peña (Vicepresidenta), David Collado (Turismo) y Carolina Mejía (Alcaldesa DN). Ver: https://www.youtube.com/watch?v=dkReqpiL4CA&t=28s En el Alto Manhattan los todólogos debaten, discuten y analizan que a Raquel, aunque no ha salido con sus aspiraciones, hay que ir preparándole el terreno, ya que es la favorita de las alturas. Preside múltiples funciones. Coordinadora del Gabinete de Salud; del Gabinete de Promoción de Inversiones; sustituyó al presidente Abinader durante las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura; designada como encargada provisional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; encabeza múltiples actos gubernamentales, como nunca antes otra vicepresidenta. ¡Huumm! Raquel inaugura obras en Gran Santo Domingo = https://vicepresidencia.gob.do/infraestructura-educacion-y-deporte-raquel-pena-inaugura-nuevas-obras-en-el-gran-santo-domingo/ Raquel celebra APP en Pedernales = https://vicepresidencia.gob.do/mas-de-15000-empleos-creados-raquel-pena-celebra-exito-de-app-en-pedernales/ Raquel asiste al Palacio de la PN en representación de Abinader = https://www.instagram.com/canaldelsol/reel/C-21Rj-MG_z/ Raquel da primer palazo para hotel en La Romana = https://vicepresidencia.gob.do/raquel-pena-da-primer-palazo-para-el-hotel-la-estancia-fortaleciendo-el-turismo-en-la-romana/ Raquel entrega viviendas, espacios deportivos y centros comunitarios en San Cristóbal = https://vicepresidencia.gob.do/raquel-pena-entrega-viviendas-espacios-deportivos-y-centros-comunitarios-para-mejorar-calidad-de-vida-en-san-cristobal/ Todos cantan en NY “En qué parará la cosa caballero” Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►Carolina se resistió, pero volvió a cambio de…: Observadores políticos quisqueyanos en Brooklyn sostienen que Carolina Mejía decidió no aspirar nuevamente a la alcaldía del DN en el 2024, porque sus intenciones eran ser la candidata presidencial del PRM ese año. “No quiero volver a la alcaldía, decía una y otra vez en reuniones y encuentros con sus seguidores. Inclusive, su padre, Hipólito Mejía, llegó a proclamar: “Etapa como alcaldesa de Carolina concluyó = https://elnuevodiario.com.do/hipolito-mejia-dice-etapa-como-alcaldesa-de-carolina-concluyo/ Ante todo esto y aproximarse las elecciones, por arte de magia, Carolina, que se resistió, cambió y decidió reelegirse como alcaldesa = https://acento.com.do/politica/carolina-mejia-inscrita-como-candidata-a-la-alcaldia-del-distrito-nacional-9275746.html Diiicen que lo hizo por habérsele asegurado la candidatura presidencial para el 2028 ¡Huumm! “Una cosa es con guitarra y otra cosa con violín”, en referencia a que lo que se enuncia como acción a cumplirse difiere muchas veces de lo que puede realizarse, depende de factores y objetivos sujetos a una serie de imponderables. Todos cantan en NY = Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►David Collado: Los cienciólogos en política vernácula dominicana, precisan que Collado es definido entre perremeístas y ciudadanos comunes en NYC, la mayor plaza electoral en el exterior, como apático, no sociable, viaja a la urbe y no mantiene contacto con sus connacionales. Inclusive, al entonces presidente de la seccional del PRM-NY, Neftalí Fuerte, cuando lo nombraron como ministro de Turismo, lo visitó (finales de agosto 2020) para gestionar par de nombramientos de los compañeros en la Gran Manzana. No quiso recibirlo. ¡Uff! El mes pasado, Collado escogió algunos perremeístas NYC, diiicen, para ir encajando sus aspiraciones para el 2028. Todos cantan en NY = Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►Concluye X Congreso PLD: El X Congreso del PLD concluyó este domingo, punto de partida para la renovación total del Partido y la escogencia del candidato presidencial para el 2028. Todo deja indicar que, para la mayoría de la dirigencia, militancia y ciudadanos comunes dominicanos, Francisco Javier García es el preferido para ser el candidato peledeísta. Diiicen que Javier García: 1- Revitaliza la mística del PLD con encuentros cara a cara que inspiran unidad y confianza, tanto en RD como en el exterior. 2- Una candidatura para todos, porque no tiene grupo, el PLD es su grupo. 3- Rompe las divisiones tradicionales y todos caben en su proyecto. 4- Gobierno hecho desde las provincias, ya que construirá programas escuchando provincia por provincia, las verdaderas necesidades de la gente. 5- Innovación para la diáspora, el 3% de las remesas será destinado a un fondo de garantía solidaria para apoyar a los dominicanos que emprendan en su tierra y regresen al país. 6- Se compromete llevar el PLD al poder y recuperar lo perdido en el país. ¡Un candidato de esperanza!, diiicen. Un ciudadano en El Bronx vociferó: “La suerte está echada”, frase atribuida a Julio César, que la habría dicho momentos después de cruzar el río Rubicón con sus legiones. Ante las dudas y temores de cruzar el río y convertirse ellos mismos en enemigos de Roma, Julio César cruzó personalmente el Rubicón para dar valor a sus hombres. Otro recordó el versículo de la biblia en Mateo 7:15, en referencia a Javier García “Por sus frutos los conoceréis”.

►Benny Metz en la picota pública: Nos sorprendió sobre manera escuchar el pasado sábado en un restaurant del Alto Manhattan comentarios de nativos de San Cristóbal alusivos a Benny Metz Muñoz, recientemente designado (Decreto 654-24 en su artículo 1) presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), uno de los tantos minúsculos organismos oficiales que existen hoy día en RD. Metz Muñoz, hijo del fenecido periodista Temístocles Metz, fue cesado hace dos meses como viceministro de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia (MINPRE). Lo más colorido del encuentro fortuito con el grupo de sancristoberos fue escuchar comentarios no favorables a Metz, por el hecho de que en su casi dos años como viceministro nunca se interesó en brindar ayuda a compueblanos suyos que le pidieron ayuda para gestiones diversas menores en el gobierno, como empleos de nivel bajo. Algunos de los contertulios definieron a Metz como “funcionario postalita de la cordialidad, de abrazos y saludos efusivos y palabras bonitas en actos públicos, nunca de brindar ayuda a compueblanos necesitados, sobre todo en el aspecto empleos de poca significación”. ¡Ay!

►De la embajada USA en RD: Informa que no puede facilitar el cruce de ciudadanos estadounidenses por la frontera terrestre entre la RD y Haití en ninguna dirección, debido al cierre de la misma. Alerta de Seguridad. Ver: https://do.usembassy.gov/es/alerta-de-seguridad-la-embajada-de-los-ee-uu-en-santo-domingo-republica-dominicana-21-de-noviembre-de-2024/

►Un valor dominicano en NY: Bolívar Frómeta, oriundo de Río San Juan, con más de 30 años residiendo en la Gran Manzana, es un dominicano, considerado por quienes les conocen, muy honesto, trabajador, pausado, no litigante, amigo del amigo, entregado a su familia y la comunidad. Es miembro activo de la “Asociación de Riosanjuaneros Ausentes en NYC” desde donde contribuye en todas las actividades que la entidad efectúa a favor de sus connacionales en su natal pueblo en la RD. Desde que llegó a USA se ha dedicado a la industria del transporte, además de orientar a jóvenes sobre el buen comportamiento que deben exhibir ante familiares, amigos, relacionados y la sociedad en general. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Bolívar, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El lago Cocibolca en Nicaragua es de agua dulce con una longitud de 148 Km. y de ancho 55. Profundidad media de 13 metros y máxima de 45. Es el único en el mundo que alberga tiburones de agua dulce.

►Salud: La fruta que regula el azúcar y baja la presión arterial en el cuerpo, recomendable consumir dos o tres diario es la guayaba, pues según la Fundación Española de la Nutrición (FEN) tiene 273 miligramos de vitamina C, superando a la naranja, que solo contiene 53 miligramos.

►Servicio comunitario: Los beneficios de EBT de verano expirarán pronto. Es importante saber que la primera ronda de beneficios expirará el 28 de noviembre. Verificar el portal en línea ebtEDGE. Ver: https://www.ebtedge.com/gov/portal/PortalHome.do Ver: https://otda.ny.gov/programs/summer-ebt/#benefits Ver: Servicio al Cliente de EBT al 1-888-328-6399. Centro de atención al cliente de Summer EBT al 1-833-452-0096. De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 8:00 p. m. Sábados, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

►Sobre el español: Entrépito = Persona que se entromete en asuntos o polémicas que no le incumben.

►Dólar y euro hasta este domingo 24: Compra del dólar 59.61 y venta 60.49 Compra euro 61.09 y venta 65.03

►Combustibles: Del 23 al 29 de noviembre: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

