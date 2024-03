Elecciones de mayo 2024 (OPINION)

El autor es profesor universitario. Reside en Santo Domingo Este

Por: José Díaz Nin

Yo veo los procesos electorales sin apasionamiento: no me dejo llevar de grupismo, de encuestas, de programas de radio o redes, ni de politicuchos que en los barrios avasallan a la población infundiendo miedo.

Un motorista, en mi barrio voceaba “He pa fuera que van coño, aquí va haber candela». Eso no promueve a un candidato ni le hace bien a un partido.

Lo mismo que hizo el PRM lo hicieron el PLD, la FUPU y el PRD en este proceso eleccionario pasado; pero el que alega fraude siempre es el que pierde: Compra de votos, retenciones de cédulas, campañas, sucias o no, el mismo día de las elecciones, intimidaciones, 500 pesos y pica pollo, uso de celulares, carpas en zonas de colegios electorales, presiones desde los medios.

Las encuestas fallaron algunas: la real encuesta es ahora: PRM primer lugar, PLD segundo Lugar y FUPU tercer lugar. Este resultado debe abrir los ojos y la mente de la oposición.

En estas elecciones de mayo se enfrenta a un presidente en campaña que anda para arriba diciéndole que no se descuide que le podría pasar lo mismo que en el pasado torneo.

Así también creo que la Alianza debe ganarse la confianza de la población votante y ser más compacta para ponerse en condiciones de competir realmente en mayo próximo.

Los políticos tienen que entender que a la población no solo hay que hablarte de fraude, costo de la vida, corrupción, atacar el gobierno y olvidar lo pasado. Al pueblo hay que llevarle propuestas convincentes. Hablarles, sentado en una silla, de los problemas sociales en que viven plantear soluciones posibles y viables.

Este es el país que tenemos y esas son las elecciones que el pueblo se da con fallas e imperfecciones como decía Balaguer, pero esas son.

Los políticos tienen que ser más visionarios, eso de alegar fraudes luego del proceso es una ridiculez. El PRD en el año 1974 decidió no ir a las elecciones porque no habían condiciones y cuatro años más tarde llega al poder. O sea que alegar fraude antes de un proceso electoral es una ante sala a una derrota.

Fraudes hacen todos los partidos y lo mejor es que si ese partido decide ir a unas elecciones debe prepararse para que el alegato de fraudes, luego del proceso eleccionario y con las pruebas suficientes, quede bien ante la opinión pública.

Los políticos del patio, todos absolutamente todos, tienen mañas, las mismas mañas y la gente vota, en todo caso, por candidatos menos malos, menos corruptos.

Los partidos políticos deben instruir a su militancia con relación a las aglomeraciones en los colegios electorales. No se debe permitir tal imprudencia. También el uso de celulares dentro de los colegios y limitar el uso de delegados en dichos colegios.

Se aprecian en los recintos electorales más personas que el número de votantes, estas personas no autorizadas a permanecer en dichos recintos.

Los políticos deben consumir sus encuestas para la elección de candidatos populares, nunca publicarla cuando ellos mismos saben que los datos que se presentan son exagerados. La mentira igual que la verdad no siempre es útil.

Los partidos políticos especialmente los de la oposición deben hacer sus campañas políticas menos avasallantes: amenazando con cancelar, meter presos, detractando o minimizando al contrario, y utilizando las redes para presentar imágenes muy poco convincentes, por ejemplo imágenes de torneos electorales anteriores.

Los resultados de las elecciones pasadas obligan a reformular la estrategia para las próximas elecciones de mayo. Definitivamente unificar a la oposición en torno a una propuesta capaz de atraer esa masa votante, ese casi 70%, que no fue a las urnas en proceso pasado.

Mi creencia o pronóstico para las elecciones de mayo sigue invariable. El PRM cuenta con una estructura con dirigencia muy poderosa, recursos económicos, poder, y una oposición dividida, que es también o más importante para imponerse en el próximo evento electoral.

En política, ya lo dije, hay que dejar atrás el apasionamiento, ver la realidad y tratar de cambiarla.

Los alegatos en un proceso electoral deben hacerse previo al a este proceso y los partidos deben llevar confianza para que los ciudadanos se sientan motivado a acudir libremente. Las abstenciones son una debilidad de la democracia.

Y mientras mayor es la abstención más altos son los porcentajes de votos gananciosos para los que están en el poder.

La abstención electoral se debe, en gran parte, a la mala campaña electoral de políticos que solo hablan de precios altos, desempleo, inseguridad y que estos problemas sociales son culpa del gobierno de turno.

Son culpa de todos los gobiernos que no han sabido enfrentarlo y que se aprovecha de ello. Y el pueblo siente que su voto no vale nada y entiende o está convencido de que no hay, entre los candidatos que tercian, ninguno que resuelva esos graves problemas.

Los políticos deben entender que las campañas proselitistas deben versar en propuestas digeribles, convincentes y asequibles al entendimiento de la parte de la población inculta.

Al parecer a los dominicanos no les importan: la corrupción, los préstamos, el PBI, el nivel de popularidad del gobierno, los problemas con Haití, los resultados de encuestas, los Déficits Fiscales y de Balanza de Pagos.

Al parecer al pueblo dominicano no les importan: las inauguraciones de obras, los discursos bonitos de los presidentes, la presión de la procuraduría, la justicia independiente, las asambleas y reuniones de las Cámaras legislativas.

En definitiva a los dominicanos no les importa el cumplimiento de los deberes del gobierno y sus legisladores.

Los dominicanos solo les importan: El costo de la vida, el desempleo, la inseguridad y la pobreza que son problemas sociales y estos requieren de muchos años para erradicarlo.

