Elecciones 2020: claves para la reelección del Presidente Danilo Medina

En nuestro país, desde el 1970, todos los presidentes han optado por la reelección presidencial o sus seguidores intentaron persuadirlos.

Lo del PLD no es cosa del otro mundo, en sus casi 20 años de gobierno no han sido la excepción, lo experimentó Leonel Fernández y ahora el presidente Danilo Medina.

Es normal, y siempre es así, que la relección, quien sea que la intente, cual sea el partido o presidente que la intente, crea crisis que impactan el sistema democrático, que se pronostiquen colapso, y el estallido de divisiones y conflictos internos en los partidos políticos, aunque al final nada de eso suceda.

Siempre es así…

Las probabilidades de que Danilo Medina sea reelegido presidente en 2020 depende de que la percepción sobre la situación socioeconómica sea favorable, el nivel de cohesión de la coalición de partidos y movimientos políticos del PLD y el grado de división o cohesión de la oposición, llámese PRM frente a las elecciones.

El primero, las variables socioeconómicas, hasta ahora le son favorable al presidente Danilo Medina, la población y los diferentes sectores nacionales coinciden en la mejoría incuestionable la estabilidad macroeconómica, en educación, salud, inversión en el campo, préstamos a las Pymes, turismo, servicio exterior, 911, seguridad vial y construcciones en obras públicas, etc.

Por más simpatías que puedan tener algunos de los grupos y partidos políticos de la coalición del PLD hacia Leonel Fernández, es cuesta arriba pensar que pongan en riesgo su estabilidad y participación en el gobierno o que propicien ir divididos en la contienda electoral del 2020.

Sobre la oposición o los opositores no se avizora cohesión ni aceptación popular que pueda inducir o llevar a un cambio político o de gobierno en el 2020.

Lo que se observa es bulla mediática, opositores en las redes sociales, que es imposible que eso se traduzca en voto y aceptación de cambio nacional.

Ni aun en el peor escenario para Danilo Medina, si optara por la reelección, que sería la división, le desfavorece el triunfo electoral del 2020.

O sea, dado lo positivo de las variables económicas del gobierno de Danilo Medina, ni una ruptura con Leonel Fernández le seria desfavorable para el triunfo electoral.

El obstáculo mayor para el presidente Danilo Medina es que la Constitución aprobada en junio del 2015 establece en su artículo 124 que el presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República.

Ciertamente el colofón lo coloca la vigésima disposición transitoria especifica que: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”.

Eso implica que para montar la repostulación del presidente Danilo Medina hay que crear las condiciones favorables para motorizar una nueva reforma constitucional.

Al parecer la decisión está ya definida, Danilo Medina va por un tercer periodo, esto se desprende de sus palabras ante el Congreso Nacional este 27 de febrero cuando dijo: “Y hoy, casi 7 años más tarde, les digo nuevamente: estoy aquí para lo difícil. Sí, para lo difícil. Estoy primero, día tras día, hora tras hora. DISPUESTO a pagar el precio que haga falta, por servir a nuestra Patria.”

Para seguida agregar:” No me busquen en el chisme del día, en la crítica estéril, en la división, en la demagógica. Búsquenme en los que trabajan callados, donde no haya cámaras firmando, pero si un corazón que quiere ayudar. Búsquenme en los jóvenes que luchan en superarse día a día, que ocupan cargos públicos y son servidores con una sonrisa. “

¿Inscribirá en el PLD presidente Danilo Medina su candidatura en julio y participará en las primarias abiertas de octubre próximo, dirigidas por la Junta Central Electoral?

Se afirma que el jefe de Estado cuenta con el control del 67% de los comités intermedios, 79% del Comité Central, un porcentaje superior en el Comité Político, y que ha demostrado una fuerza determinante en el Senado y la Cámara de Diputados, para cuando se someta la ley de modificación de la Constitución y luego se convoque a la Asamblea Nacional Revisora aprobar la reforma.

Lamentablemente para la oposición o los opositores el escenario se reduce al enfrentamiento Danilo-Leonel, a las malas artes políticas, al hombre del maletín en los pasillos del Congreso, al opulento uso y abuso de los recursos del Estado, a la cerveza “jumbo”, a la pica pollo y a los 300 o 500 pesos como garantías de los votos populares requeridos en cada caso.

En ese escenario poco o nada podrá hacer la oposición, más aún desarticulada y sin organización, atomizada y sin haber articulado un movimiento de cambio de gobierno encabezado por ellos.

Esa realidad se ha mantenido inalterable durante décadas.

Es que lamentablemente no funciona el pensamiento crítico ni la inteligencia artificial…

Se siguen manteniendo los postulados de que “la Constitución es un pedazo de papel, no se puede cambiar de caballo cuando se está badeado un río, no se puede dar un salto al vacío, de que son hijos de las circunstancias, que el progreso del país no se puede detener y que la corrupción se detiene en las puertas de sus despachos”.

