El silencio en el leonelismo

EL AUTOR es comunicador. Reside en Nueva York.

Llama a suspicacia, el silencio observado en el sector de los leonelista después del anuncio del Presidente. Parecen haberse atrincherado y lucen enfocados en agrupar fuerzas necesarias que les permita enfrentar con éxito las estrategias del danilismo. En su hermetismo, no se han manifestado ni por asomo, respecto a la voluntad de apoyar al que resulte ganador indistintamente de que sea uno de los delfines y esto como dice la canción, huele a peligro.

Desglosando la peligrosidad de esta parte. Mientras que del lado danilista, ha habido pronunciamientos en el sentido de que se apoyaría al que resulte ganador de las primarias, incluyendo al Dr. Leonel Fernández, no ha habido reciprocidad desde el sector de Leonel y esta actitud llama a la suspicacia.

Observando el silente panorama, caben algunas interrogantes: ¿en ese comportamiento extraño del leonelismo, se estaría gestando algún plan “B» en caso de que Leonel pierda las primarias?, ¿irían de nuevo a las calles?, ¿quedaría Leonel en condiciones morales, para seguir dentro del PLD?, ¿se quedaría y negociaría una importante tajada del gobierno?

El grito de unidad peledeista, escuchado desde el litoral de Leonel, parece estar solo condicionado a un eventual triunfo de esa facción, en las primarias. Es una farsa algo parecida a: “El PLD es una fábrica de presidentes» pero yo soy el candidato eterno.

Nada más erróneo que esa sensación enfermiza de triunfo que embarga a los felinos. Da la impresión de no estar ni remotamente pensando en una posible derrota. Amparado en la falsa idea de que los delfines jamás levantarían vuelo, porque el liderazgo de Danilo no les puede ser trasferido. Sería de infarto el susto que podrían llevarse, pues si cierto es que el liderazgo no se transfiere, es irrefutable que tal transferencia no sería imprescindible. Danilo saldría a vender su producto y para ello, clientes le sobran.

El pleito será con el hombre de las alas largas. Si al delfín resultante de la encuesta le crecieran las alas solo a medio talle, no habría mayores tropiezos. Es sobre la espalda de Danilo con que alcanzaría las mayores alturas.

Sobran razones para decir, que faltan palabras para explicar la gran obra de gobierno realizada. Danilo ha llegado a los rincones más oscuros de Quisqueya, poniendo una sonrisa en los labios de gente, que nunca pensó mojar con su sudor a un Presidente.

No es liderazgo lo que traspasaría Danilo a su pupilo, sino un voto de lealtad y confianza expresado en el agradecimiento de cada campesino que ha visto sobre hojas secas, llover clorofila.

En Reinaldo Pared o Gonzalo Castillo, parece recaería la bendición. El leonelismo tendría entonces que enfrentar, una descomunal fuerza constituida por esa clase desposeída que por primera vez, ha sido tomada en cuenta de manera real por gobierno alguno.

Lo que preocupa, es una reedición de la rebeldía que unos días atrás presenciáramos frente al congreso, y de igual manera renazca el llamado al caos, cuando “bajo cualquier circunstancia” se vuelva a meter en aprietos a toda una nación en plena campaña electoral.

