El Sermón de las Siete Palabras desnuda el estado de derechos

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

Es costumbre en Semana Santa recibir el Sermón de las Siete Palabras de las máximas autoridades de la Iglesia Católica, donde hacen las reflexiones de la situación que vive la humanidad y en especial la que corresponde a cada país. Ellos hacen un análisis de las Siete Palabras de las que habló Jesús en la Cruz del Calvario, cuando este fue crucificado de manera injusta por el temor de las autoridades políticas y religiosas de perder el poder de aquel que llamaban el “rey de los judíos, o sea, Jesús.

Esas autoridades de la iglesia católica han advertido al gobierno los peligros que acechan al país, en un lenguaje parabólico y que van comparando con aquellas sabias palabras de Jesús en la cruz como una seria advertencia de los peligros que corre la patria sino se hace algo diferente al respeto.

Cuando Jesús fue crucificado colgado en una cruz y clavado en pies y manos, atravesado por una lanza en su costado, en ese estado de humillación y dolor, aquel hombre inocente desde el punto de vista terrenal, no lograron perturbar su espíritu y pronunció aquellas siete palabras que han servido de reflexión a través de más de 20 siglos de predicación cristiana.

La Iglesia Católica de la República Dominicana emitió duras críticas al aborto, a la negación de los derechos sociales, al robo del erario, el abandono de los niños en las calles, observaron que el país se vive momentos difíciles y amargos, pues las personas quieren escapar de esa realidad, acudiendo a paliativos como el abuso del alcohol, el consumo de drogas ilegales y la pobreza.

El Obispo auxiliar de Santo Domingo, dijo: “perdónalos porque no saben lo que hacen “

porque Jesucristo sigue siendo traicionado, humillado y crucificado en los millones de niños no nacidos por causa del aborto, en los asesinatos de mujeres y las violaciones a niños y adolescentes.

También criticaron los pésimos servidores públicos que cuando alguien se acerca a pedir un servicio, las respuestas que reciben son: “aquí no es, vaya usted a otra oficina”. “El director no está”, «venga usted más tarde”. “se cayó el sistema, vuelva usted mañana” fueron las palabras utilizadas por el reverendo padre Domingo Legua.

Las siete palabras que pronunció Jesús en la Cruz se pueden ver como una protesta al estado de derechos de la gente y su devoción a la igualdad, porque haya amor y misericordia para la gente común del pueblo; los más pobres, los desamparados, los enfermos y sedientos de agua y comida.

El mensaje que acaba de dar la Iglesia Católica en las reflexiones de Semana Santa y su análisis a las Siete Palabras dicha por Jesús en la Cruz del Monte Calvario descubre bajo el manto de la política, la indiferencia y la insensatez con algunas autoridades actúan sin pensar que somos un estado democrático y de derechos, donde cada ciudadano debe ser tratado y tomado en cuenta por igual, independientemente de su credo religioso, político, género o color de la piel.

En resumen, el Sermón de las Siete Palabras está compuesto por siete frases: 1. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso 3. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. 4. ¿Dios mío, Dios mío? porque me has abandonado? 5 ¡Tengo sed! 6.Todo está consumado. Y, 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

