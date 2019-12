EL SEIBO: Gobernador dice acción funcionarios daña gobierno de Danilo

Gobernador Gerardo Alfredo Casanova

EL SEIBO.- El gobernador de provincial, Gerardo Alfredo Casanova Jiménez, denunció que la forma como actúan dos ministros y la encargada del Plan Social de la Presidencia le hacen daño a las ejecutorias de gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina y a las candidaturas de la organización de cara a las venideras elecciones.

Acusó a los ministros de Obras Públicas, y al director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Francisco Pagán, de no cumplir con las obras dispuestaspor el presidente Medina hace tiempo para la provincia.

Lamentó que todas las obras están paralizadas y no se haya trabajado en ninguno de los caminos vecinales y que el hospital público doctor Teófilo Hernández tenga siete años de promesa en promesas, sin que se le haya trabajado, l igual que el centro de diagnóstico.

Dijo que tampoco se ha trabajado en la Plaza Cultural y Multiusos, anunciada por el ministro de Agricultura Osmar Benítez y prometido para ser inaugurada a principio del mes de mayo del 2020, al inicio de las patronales.

Dijo que si a esto se suma los inconvenientes y reclamos que se hacen desde comunidades como Las Cuchillas, El Cuey, Arroyo Grande, Magarín y Vicentillo entre otras, sobre el mal estado de los caminos vecinales, afectará las candidaturas municipales y congresuales del PLD, tanto de febrero como de mayo del 2020.

“Las acciones de Danilo han sido muy buenas, empero hay muchos ministros que no han cumplido e incluso en el caso de la carretera de Vicentillo el presidente dio órdenes expresas al ministro de Obras Públicas”, dijo.

Las canastas

Se quejó de que la entrega de canastas navideñas no se ha realizado este año de forma adecuada y acusó a la encargada del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, de realizar un reparto antojadizo y discriminatorio.

“Esa funcionaria, no me envió las cajas acostumbrada como candidato y me puso a firmar que llegaron vía la gobernación, cuando en realidad se repartieron por otro lado”, dijo.

“La Gobernación no ha recibido nada. Tradicionalmente a través de esta dependencia se daba todo, ahora Iris Guaba, la ha variado”, agregó.

Dijo esperar que el presidente Medina se entere y corrija la situación, para en los próximos días juramentar los candidatos de provincia y continuar con los trabajos de caras a las elecciones venideras.

