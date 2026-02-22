El Rubio Acordeón dispuesto a conquistar los Estados Unidos

SANTO DOMINGO.- El carismático artista El Rubio Acordeón vuelve a conquistar al público con el tema “Chanflin” pero popularmente de boca en boca por el coro “Pa’ la Villa con un Primo”, una canción que está dominando los pueblos, las emisoras y las redes sociales en toda la región.

Desde su lanzamiento la canción ha tenido una acogida orgánica en las redes sociales teniendo la reacción de cientos de seguidores que crean y comparten videos bailando y disfrutando al ritmo contagioso del acordeón que caracteriza el sello inconfundible de El Rubio Acordeón.

Con una mezcla vibrante de tradición y frescura, el artista ha logrado conectar con públicos de todas las edades. En cada presentación, el ambiente se transforma en una auténtica celebración, eventos a máxima capacidad y un público coreando cada estrofa. El impacto ha sido tal que en múltiples pueblos ya es considerada “la canción obligada” de cualquier fiesta.

“Pa’ la Villa con un Primo” destaca por su energía, su letra pegajosa y ese sonido auténtico que rescata la esencia del acordeón del Rubio. Este balance ha sido clave para que el tema se mantenga en tendencia y continúe expandiendo su alcance.

El Rubio Acordeón atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, consolidándose como una de las figuras más queridas del género. Actualmente se encuentra de gira por todo Estados Unidos con una acogida magnífica en cada una de sus presentaciones.

of-am